Štyri z našich šesťdesiatych vo Fínsku

• Od stredy do nedele sa vo fínskom mestečku Sodankylä v Laponsku po prvý raz predstavia naše filmové klasiky. •

• V čase najväčšej pandémie koronavírusu boli filmové podujatia doma i v zahraničí zrušené, mnohé hľadali alternatívne riešenia. Dnes je zrejmé, že návrat k predkrízovému stavu bude postupný. 35. Midnight Sun Film Festival vo fínskom mestečku Sodankylä patrí k tým podujatiam, ktoré sa presunuli do online priestoru. Pre filmové diela zo zbierok Slovenského filmového ústavu je to nová príležitosť. Od stredy 10. júna do nedele 14. júna 2020 budú v online verzii festivalu pod názvom Midnight Sun Forever uvedené štyri slovenské klasiky. Pôjde o vôbec prvé uvedenie klasických slovenských filmov zo šesťdesiatych rokov predchádzajúceho storočia na medzinárodnom online filmovom podujatí. •

• Banner na 35. Midnight Sun Film Festival. • (• Zdroj: www.msfilmfestival.fi/en •)

• „Mali sme na podujatiach po celom svete dohodnutých viacero projekcií klasických slovenských filmov, lenže po prepuknutí koronakrízy boli tieto podujatia zrušené alebo presunuté na neurčito,“ hovorí Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu, pokračujúc: „Slovenský filmový ústav dlhodobo udržiava veľmi dobré vzťahy s legendárnym festivalom bratov Kaurismäkiovcov Midnight Sun Film Festival, kde bola v roku 2015 podobná prezentácia a masterclass venované slovenskému klasickému filmu. Keď nás oslovila programová manažérka festivalu Milja Mikkola s ponukou, že teraz je jedinečná možnosť fínskemu publiku opäť ponúknuť klasickú slovenskú kinematografiu, aj keď iba online, prijali sme to s potešením.“ •

• Záber z filmu Vtáčkovia, siroty a blázni. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

• Festival uvedie filmy Zmluva s diablom (réžia Jozef Zachar, 1967), Sladký čas Kalimagdory (réžia Leopold Lahola, 1968), Vtáčkovia, siroty a blázni (réžia Juraj Jakubisko, 1969) a Slávnosť v botanickej záhrade (réžia Elo Havetta, 1969). Za ich výberom stojí rešpektovaný filmový historik a kurátor Olaf Möller, ktorý sa špecializuje na československú filmovú novú vlnu a na podujatí bude mať ku kolekcii slovenských filmov aj online masterclass. „Spoločným motívom tohto filmového výberu je hravé zaujatie fantastikou. Začína pri pop-gotickej erotike v Zmluve s diablom, prechádza cez takmer rozprávkovú kritiku konzumizmu vo filme Sladký čas Kalimagdory a subverzívne poňatú bukoliku Slávnosť v botanickej záhrade až po postapokalyptickú bájku Vtáčkovia, siroty a blázni,“ hovorí o výbere filmov Olaf Möller, dodávajúc: „Víly a diabli v nich zápasia o dušu človeka, zatiaľ čo v srdci Európy jedna malá krajina bojuje za svoje právo vydať sa na vlastnú cestu históriou. V týchto filmoch je všetko - nádeje aj ich zmarenie. A ešte oveľa viac: mágia, kúzla, radovánky. Stelesňujú kinematografiu radosti, nech už sú veci akokoľvek temné.“ •

• Záber z filmu Slávnosť v botanickej záhrade. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

• Midnight Sun Film Festival založili v roku 1986 fínski filmoví tvorcovia, medzi nimi aj bratia Aki a Mika Kaurismäkiovci. Každoročne sa koná v deväťtisícovom mestečku Sodankylä v strede fínskeho Laponska, približne 120 kilometrov nad polárnym kruhom. V lete tam vôbec nezapadá Slnko. Ide o výnimočné podujatie. „Midnight Sun Film Festival je síce veľkým festivalom čo do celosvetového renomé, ale z kvantitatívneho hľadiska má obmedzený počet programových blokov, keďže sa koná v malom laponskom mestečku. Každoročne v programe uvedie dvadsať až tridsať filmov. Festival preto program nikdy neopakuje,“ dopĺňa Rastislav Steranka. Program festivalu tvoria staršie i súčasné filmy, vo svojej tohtoročnej online verzii uvedie aj nový výpravný film poľskej režisérky Agnieszky Holland Šarlatán z roku 2020, ktorý vznikol v minoritnej slovenskej koprodukcii. •

