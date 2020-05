Eric nás rozospieva priamo doma

• Hudobný filmový dokument a koncertný záznam, o ktorom bude reč, mal na Slovensku kinopremiéru 30. marca 2018. •

• V čase slovenskej kinopremiéry v na konci marca 2108 film videlo len 1 023 divákov, diváčok - čo nie je veľa. Bohužiaľ. Ale netreba zúfať, treba sa naladiť 'bluespozitívne' a treba sa vybrať do kina - presnejšie do svojho domáceho kina v obývačke. V cykle Music & Film v našom známom Kine Lumière priamo do našich domácností prichádza

Eric Clapton: Live At The Royal Albert Hall

jedinečný záznam koncertu v dokumente plnom hviezd, rozprávajúcich o bluesmanovi s prezývkou 'Slowhand' - teda 'Pomalá ruka.' Vo filme účinkuje aj Roger Waters z geniálnej skupiny Pink Floyd, aj bluesman John Mayall, dokonca i Pattie Boyd - bývalá manželka Erica Claptona, ktorá inšpirovala dvoch svetoznámych gitaristov k napísaniu desiatich piesní a veľa iných hudobníkov, hudobníčok. A, samozrejme - Eric. •

• Projekcia bude v utorok 2. júna 2020 o 20:20 hodine v projekte Kino doma - link. •

• Plagát na koncert Eric Clapton: Live At The Royal Albert Hall. • (• Zdroj: www.ericclapton.com •)

• Skôr než prejdem k podrobnostiam o projekcii filmu, rád upozorním na jednu výbornú pieseň v podaní Erica Claptona a jeho priateľov. Volá sa Call Me The Breeze a napísal ju americký hlavne bluesrockový hudobník John Weldon 'J. J.' Cale (5. XII. 1938, Oklahoma City, USA - 26. VII. 2013, San Diego, Kalifornia, USA). V mojej veľmi obľúbenej piesni sa spieva aj toto: "volaj ma Vánkom / vaniem dolu cez cestu / teraz ma Vánkom nazývaj / vaniem dolu cestou / nikto ma nevlastní / nenesiem žiadnu tiaž / ja sa nemením / pred nikým sa neskrývam / a nikto sa neskryje predo mnou / volaj ma Vetrík / mám zelenú / fajn / mal by som ísť do Kalifornie / možno do Georgie / neviem / veď tak to má byť" •

video //www.youtube.com/embed/zsqF3p8ORDE

• Upútavka na film Eric Clapton: Life In 12 Bars (2:02 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/7fhHbZZ0g3M

• Na online stretnutie s fanúšičkami i fanúšikmi skvelej hudby sa teší Miro Ulman - dramaturg cyklu Music & Film v Kine Lumière. •

• Eric Clapton: Life In 12 Bars •

Spojené kráľovstvo, 2017, 135 minút, MP12 - réžia Lili Fini Zanuck - v pôvodnom znení - po anglicky, zato s českými titulkami - vstupné 3,- eurá.

• Film možno sledovať len na Slovensku, nekupujte si vstupenky ak ste v zahraničí. •

• dôležité odkazy - linky •

• Projekt Kino doma --- link. •

• Vstupenky na film Eric Clapton: Life In 12 Bars --- link. •

• Kino Lumière už premieta! Informácie, program ---- link. •