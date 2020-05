Sladký život pre Žilinu i Bratislavu

• 13. ročník Festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj, ktorý organizuje Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, je aj v Žiline. •

• Nástup šesťdesiatych rokov XX. storočia v Ríme, časy talianskeho ekonomického rozkvetu, spoločenského elánu, filmových hviezd, paparazzov - to všetko i oveľa viac zaznamenal nesmrteľný taliansky režisér Federico Fellini vo svojom filme Sladký život. (Sladký život / La dolce vita, 1960, v hlabných úlohách Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée). S ilustrátorom menom Milo Manara (12. IX. 1945, Lüsen, Taliansko) Federica Felliniho spájalo úprimné priateľstvo, s ďalším výtvarným umelcom menom Mimmo Rotella (7. X. 1918, Catanzaro, Taliansko - 8. I. 2006, Milano, Taliansko) boli spolupútnici, velikáni a Maestrovia talianskej povojnovej kultúry. Aktuálna výstava Fellini a sladký život Talianska v rámci festivalu Dolce Vitaj návštevníkom Považskej galérie umenia v Žiline priblíži zlatú éru talianskeho filmu prostredníctvom filmových plagátov, letákov, fotosiek a niekoľkých diel oboch významných vizuálnych umelcov, ktorí vo svojej tvorbe čerpajú z Federica Felliniho, pričom vyzdvihujú jeho genialitu. Výstava potrvá do 12. júla 2020, potom bude presunutá do Bratislavy - do priestorov Slovenského národného múzea. •

• Banner na výstavu Fellini a sladký život Talianska. • (• Zdroj: www.dolcevitaj.eu •)

• „So zberateľom Enricom Minisinim sme v minulosti pripravili výstavu filmových plagátov Veľká filmová žranica, ktorá sa stretla s obrovským úspechom. Pri príležitosti stého výročia narodenia Federica Felliniho sme sa rozhodli použiť rovnaký koncept a pripraviť vlastnú výstavu, ktorá by okrem filmových plagátov s dôrazom na tvorbu Federica Felliniho zachytila aj atmosféru doby, v ktorej talianska kinematografia dominovala doslova svetu a ponúkla by aj pohľad na Federica Felliniho v širších súvislostiach. A tak je Minisiniho zbierka rozšírená o až jedenásť originálnych československých plagátov k filmom Federica Felliniho, obsahuje aj osemnásť grafických listov Mila Manaru a tri vzácne dekoláže Mimma Rotella, ktoré nám pri tejto príležitosti zapožičala Galéria Fritelli arte contemporanea z Florencie,“ povedal o unikátnej výstave Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. •

• © Mimmo Rotella: Sladký život Marcella. Dekoláž na plátne 1964 - 1998. • (• Zdroj: www.dolcevitaj.eu •)

• Tohto roku si pripomíname sté výročie narodenia filmového režiséra a mága kinematografie Federica Felliniho (20. I. 1920 - 31. X. 1993). Práve táto ikona talianskej a svetovej kinematografie je spojovacím prvkom programu festivalu Dolce Vitaj. V Bratislave aktuálne prebieha výstava * doposiaľ nepublikovaných fotografií Paula Ronalda z nakrúcania Federica Felliniho slávneho oscarového filmu 8 1/2 a výber jeho digitálne reštaurovaných filmov ponúkne aj jedinečná filmová prehliadka Cinevitaj. •

• Fotoska z filmu Sladký život. • (• Zdroj: www.dolcevitaj.eu •)

• „Federico Fellini podnecoval svojim filmami sny jednej éry, prebúdzal vášne a zároveň zanechal prorocké odkazy, ktoré nápadito a originálne rozprávajú príbehy plné nádeje a ľudskosti. Spôsob, akým odhaľoval naše osudy, sa vryl do pamätí a sŕdc miliónov divákov. Prívlastok 'felliniovský' sa stal synonymom pre 'poéziu vo filme' a vo svojej podstate aj slovom, akým by sme opísali mimoriadne a vzácne okamihy našich životov,“ povedal taliansky veľvyslanec na Slovensku Gabriele Meucci. Dobové exponáty pochádzajú z Archívu Enrica Minisiniho. Neopakovateľné obdobie pripomínajú aj herecké hviezdy ako Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Giulietta Masina, Vittorio Gassman, Nino Manfredi a mnohí ďalší. „Federeico Fellini neovplyvnil iba svet filmu, ale aj ďalšie odvetvia kultúry. Menej sa vie o tom, že bol aj horlivý kresliar. Nadanie na kreslenie spoločne s písaním sa u neho prejavilo už v detskom veku. Sú to práve vystavené materiály, často pochádzajúce z ceruziek a štetcov umelcov druhej polovice dvadsiateho storočia, ktoré vytvorili most medzi svetom filmu a výtvarného umenia,“ napísal riaditeľ Považskej galérie umenia Milan Mazúr vo svojom predslove do dvojjazyčného katalógu, ktorý sprevádza aktuálnu výstavu. •

• © Milo Manara: Casanova z Felliniho filmov (2000). • (• Zdroj: www.dolcevitaj.eu •)

• • •

• Domenico 'Mimmo' Rotella • (• Foto: © Getty Image. Zdroj: www.biografieonline.it •)

• Domenico 'Mimmo' Rotella bol jedným z významných predstaviteľov povojnového európskeho umenia. V jeho poézii, v maľbe, vo fotografiách, v skulptúrach či v dekolážach lámal konvencie a zanechal za sebou veľké množstvo extravagantných diel. Preslávil sa predovšetkým dekolážami, ktorými dokázal prepojiť svet filmu s výtvarným umením. V roku 1962, dva roky po uvedení filmu Sladký život, sa v parížskej Galerie J konala jeho prvá samostatná výstava plagátov a ikonografických materiálov, propagujúcich filmy z filmových štúdií Cinecittà. O dva roky neskôr reprezentoval Taliansko na 32. ročníku Bienále umenia v Benátkach, kde vystavoval dekoláže venované filmu. Mimo Rotella a Federico Fellini sú spolupútnici. Rotella venoval slávnemu režisérovi - okrem iného - aj cyklus diel s názvom Felliniana. Semiológ Paolo Fabbri, bývalý riaditeľ Nadácie Fellini, tvrdí, že estetiky Felliniho a Rotellu sa podobajú. Fellini vytváral filmy vrstvením fragmentov a útržkov a výsledok je opačný, než očakávame. Podobne postupoval i Rotella. •

• Milo Manara • (• Foto: © Mario Pafumi. Zdroj: www.gazzettinonline.it •)

• Milo Manara je považovaný za legendu erotického komiksu. S Fellinim ho spájalo úprimné priateľstvo. Zoznámili sa v roku 1983 a o tri roky neskôr začala ich spolupráca, keď Manara ilustroval Felliniho scenár Viaggio a Tulum (Cesta do Tulumu), z ktorého následne vznikol komiks. V roku 1992 časopis Grifo uverejnil prvú časť ich ďalšieho spoločného projektu - Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet (Putovanie G. Mastorna, prezývaného Fernet). Pôvodne išlo o názov filmu, ktorý mal Fellini v pláne natočiť, ale nikdy sa tak nestalo. Fellini k nemu nakreslil príbehový scenár, z ktorého neskôr Manara urobil komiks. Podľa Vincenza Mollicu, filmového kritika a špecialistu na komiks, ide o najslávnejší neexistujúci film v histórii kinematografie. Manara je známy svojimi mnohopočetnými ilustráciami inšpirovanými Fellinim - osemnásť grafických listov, zobrazujúcich výjavy z filmov, je na výstave. Ilustroval plagáty k posledným dvom Felliniho filmom - Interview a Hlas mesiaca. Je aj autorom Caravaggiovho životopisu v komiksovej podobe. •

• Organizátormi festivalu Dolce Vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Slovenskej republike a Taliansko – Slovenská obchodná komora. Hlavným partnerom festivalu je VÚB banka, akciová spoločnosť. PR agentúrou výstav a podujatí je bARSdobrychyr, Bratislava. Festival sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Matúša Valla. •

• Dolce Vvitaj 2020 - program, informácie, podrobnosti --- link. •

___

• Súvisiaci článok: Sladkých 8 1/2 vo fotografii --- link. •

* Orientačná mapa Bratislavy s miestami vystavených fotografií z filmu 8 1/2 --- link.