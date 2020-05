Majstrovský kurz kameramanstva

• Veľa ľudí si dnes myslí, že "natočiť čokoľvek" je ľahké a výsledok je hodný aspoň udelenia ceny Oscar za kameru. Nie je to tak. •

• Stačí občas pozornejšie sledovať, s čím všetkým sa ľudia doslova vychvália hlavne na sociálnych sieťach. S videami, ktoré sú v úbohom a žalostnom stave: neostré, roztrasené, bez kompozície obrazu, bez zjavnej myšlienky na aspoň náznak nejakého scenára, o vnímaní svetla, kontrastov farieb i osvetlenia nevraviac. Ale je tam západ slniečka, sú tam detičky alebo (aj) zvieratká - a to stačí. Podobné je to s fotografovaním. Aj v článkoch na blogoch webu SME to prekypuje fotografiami amatérok i amatérov, fotky sú biedne, bezobsažné, bez kompozície, ani len povestný 'zlatý rez' či 'božský rez' - sectio divina neberú do úvahy. Ale stačí, že sú tam kvietky... A keď sa chcú zatváriť ako veľké umelkyne či umelci, tak obraz na fotografiách preženú nejakým jednoduchým počítačovým programom, ktorý je zadarmo, a čo je na fotografii - to zdeformujú, rozmažú, pokrivia a zohavia, "rozplynú" - a potom to dajú do ťažkého čierneho orámovania. A "umjeňí" je hotové a na svete. Ach, jaj... •

• Banner na Online Masterclass filmového svietenia. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských kameramanov •)

• Asociácia slovenských kameramanov ponúka

prvý Online Masterclass filmového svietenia

v ktorom predstaví najnovšiu technologicky veľmi modernú a vyspelú kameru (35 mm, 4K snímač Super DGO) Canon EOS C300 Mark III. Odborne ju predstaví profesionálny kameraman Lukáš Teren z Asociácie slovenských kameramanov; zvolil atraktívny štýl filmového svietenia pre žáner Cyberpunk. Celý workshop - pracovný kurz - bude moderovať kameraman Maroš Žilinčan, tiež z Asociácie slovenských kameramanov. Majstrovský kurz je určený nielen profesionálom, ale aj filmovým fanúšikom, nadšencom, objavujúcim čaro obrazu a jeho spracovania, a tiež študentom. Kurz sa bude streamovať online z profesionálnych filmových štúdií Shining v Stupave

vo štvrtok 28. mája 2020 o 19:00 hodine - a to bezplatne. •

• „Nová kamera prezentuje ideálny most medzi profesionálnou a nezávislou filmovou výrobou. Svojimi vlastnosťami je ideálnou nielen na dokumentárne filmy, ale aj na hrané filmy a na televíznu tvorbu. Pre to, čo som si na Masterclass pripravil, som sa inšpiroval filmami ako Bladerunner 2049, Ghost In The Shell, Altered Carbon, Trilogia Matrix,“ povedal Lukáš Teren, prezident Asociácie slovenských kameramanov. Lukáš Teren absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave - Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie a Global Cinematography Institute v Los Angeles, kde prednášali profesionálni kameramani. Je kameramanom viacerých filmov a seriálov, videoklipov. Spomeňme aspoň jeho prácu na seriáli Inšpektor Max, filmoch Tenkrát v ráji, Živé žraloky, Dobrý človek, Žena z minulosti, na seriáli Linka, dokumentoch Budujeme Slovensko, Herec: Ivan Mistrík, Vrbovský veter. Maroš Žilinčan absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave - Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie. Je kameramanom reklám, celovečerných filmov, dokumentov a videoklipov, napríklad pre skupiny Moloch, Toula & Fendens - Bum Péler. Z filmov pripomeňme aspoň Dobrí a zlí, Koberec a pár postáv, Nedolapiteľní, Niekde medzi. •

• Kamera Canon EOS C300 Mark III. • (• Zdroj: www.canon-europe.com •)

• Organizátori majú s majstrovskými kurzami svoje skúsenosti, usporadúvajú ich v rámci tradičných podujatí ako Industry Day a Kamera. Tentoraz pôjde o celkom prvý Masterclass Online. Prezentáciu bude naživo streamovať na Facebook-profile

Asociácia slovenských kameramanov - link

a na YouTube konte firmy Canon. Stačí, keď si záujemcovia o atraktívnu tému len nájdu čas a pripoja sa. Ak by mali záujem vstúpiť do majstrovského kurzu intenzívnejšie, Asociácia slovenských kameramanov ponúka možnosť poslať otázky na jej Facebook už vopred a, samozrejme, vítaná a potrebná je aj komunikácia v priebehu prezentácie. •

• Záber z predchádzajúceho Masterclass ASK. • (• Foto: © Michaela Klanicová •)

• Záber z predchádzajúceho Masterclass ASK. • (• Foto: © Lukáš Teren •)

• Kamera Canon EOS C300 Mark III. má nový 4K Super 35 mm DGO senzor a interný záznam 4K/120 P RAW alebo XF AVC, 2K/FHD - až do 180P. Jej dynamický rozsah je 16+ EV. Jednou z veľkých výhod je aj automatické zaostrovanie a užívateľsky vymeniteľné bajonety EF alebo PL a kompatibilita s anamorfickými objektívami. Všetko podstatné na mieste objasní aj hosť prezentácie Michal Barok, odborník na techniku a Canon ambasádor. Podujatie sa koná v rámci celoročného projektu Asociácie slovenských kameramanov Masterclass, ktorý finančne podporil Audiovizuálny fond. Asociácia ho organizuje spolu s firmou Canon a s profesionálnymi filmovými štúdiami Shining v Stupave. •

• Asociácia slovenských kameramanov (ASK) --- link. •