Premietacie plátna kín sa rozžiaria

• Po spustení 4. fázy uvoľňovania opatrení proti šíreniu vírusu Covid-19 budú od piatka 22. mája 2020 fungovať i kiná. •

• Bratislavské Kino Lumière na Špitálskej ulici v centre mesta sa postupne opäť otvára divákom. Po spustení 4. fázy uvoľňovania sprístupní

už od tohto piatka 22. mája 2020 svoje štyri kinosály

a to pri dodržaní všetkých predpísaných nariadení. Premietať sa bude denne zatiaľ jeden film v každej kinosále. Vybrané výnimočné filmy z Minifestivalu európskych filmov 2020, ktorý sa začína 21. mája 2020 v online projekte Kino doma, uvedie Kino Lumière súčasne online i na veľkom plátne pre divákov zdarma, s bezplatným vstupným. •

• Záber z dramitckého psychologického filmu s prvkami thrilleru Všetci to vedia s hereckou mileneckou dvojicou Penélope Cruz a Javierom Bardemom. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• „Pri otváraní kina je pre nás kľúčová ochrana zdravia divákov, a preto dôsledne dbáme na zabezpečenie hygienických opatrení i na dodržanie potrebných pravidiel pri obsadzovaní kinosál,“ hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu, prevádzkujúceho Kino Lumière, dodávajúc: „Podľa našich výpočtov naplníme asi štvrtinu celkovej kapacity všetkých štyroch sál. Napriek tomu chceme dať možnosť divákom vrátiť sa do kina, aj keď to nebude zisková záležitosť a asi sa tak skoro nevrátime k bežnému hraciemu profilu nášho divácky tak obľúbeného kina.“ •

• Program prvých dní po otvorení sa bude niesť v duchu celkovej dramaturgie Kina Lumière, zameranej na európsku a domácu kinematografiu i na iné kvalitné oceňované diela. Prvý deň premietania si diváci budú môcť pozrieť dokument V sieti z roku 2019 režiséra Víta Klusáka, ktorý vstúpil do slovenských kín len päť dní pred ich zatvorením, premietať sa bude aj slovenský film Sviňa z roku 2019 režisérky Mariany Čengel Solčanskej a režiséra a producenta Rudolfa Biermanna, ktorý mal pred pandémiou našliapnuté pokoriť prvú priečku rebríčka návštevnosti slovenských filmov v ére samostatného Slovenska. •

• Záber z filmu V sieti. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Záber z filmu Sviňa. • (• Zdroj: © CinemArt / Łukasz Wojciechowsk •)

• Diváci si počas prvého dňa môžu pozrieť aj špeciálnu čiernobielu režisérsku verziu oscarového filmu Parazit z roku 2019, za ktorý režisér Joon Ho Bong získal Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale Cannes a patria mu aj štyri Oscary, vrátane ceny za najlepší film ako prvému zahraničnému filmu. Na veľkom plátne bude uvedená aj úvodná snímka aktuálne online prebiehajúceho Minifestivalu európskeho filmu 2020 - španielska dráma Všetci to vedia z roku 2018 od iránskeho režiséra Asghara Farhadiho, ktorá má na konte Zlatú palmu z Cannes a množstvo ďalších ocenení. •

• Záber z filmu Parazit. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• „Programovanie filmov začneme tam, kde sme skončili pred zatvorením kín, pretože väčšina distribútorov preložila premiéry nových filmov na jeseň alebo na neurčito,“ hovorí o výbere filmov v prvých dňoch otvorenia Zita Hosszúová, manažérka Kina Lumière. „Preto budeme premietať filmy, ktoré mali v našom kine dobrú návštevnosť, alebo tie, ktoré si diváci po nasadení nestihli pozrieť. Od budúceho týždňa by sme už radi do programu zaradili aj novinky,“ vysvetľuje. Premietneme napríklad ruskú drámu Vysoké dievča z roku 2019 režiséra Kantemira Balagova z obdobia obliehania Leningradu od septembra 1941 do konca januára 1944 - presne trvala dva roky, štyri mesiace, dva týždne a päť dní. Táto dráma sa v slovenských kinách vôbec nepremietala. Premietnutá bude i francúzska komédia Raoul Taburin z roku 2018 v réžii Pierre Godeaua, nakrútená podľa rovnomennej knihy francúzskeho ilustrátora aj humoristu Jeana-Jacqua Sempého. •

• Záber z filmu Vysoké dievča. • (• Zdroj: © Cinetic Media •)

• Záber z filmu Raoul Taburin. • (• Zdroj: © Pathé •)

• Upútavka na film Vysoké dievča (1:30 minúta). •

video //www.youtube.com/embed/-2K0_PfthrY

• Upútavka na film Raoul Taburin (1:53 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/dV43Dsk-ZJo

• Po otvorení v Kine Lumière bude podobne ako v iných prevádzkach nevyhnutné dodržiavať prísne hygienické a epidemiologické nariadenia. V kinosálach sa bude dodržiavať predpísaný rozstup, vo foyer sa bude môcť zdržiavať len obmedzený počet ľudí, diváci budú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty a používať dezinfekciu rúk. Kino odporúča nákup vstupeniek online a tiež sledovať obsadenosť kinosál, ktorých kapacita bude obmedzená na základe predpísaných pravidiel, a jednotlivé projekcie sa tak môžu veľmi rýchlo vypredať. Premietať sa bude denne okrem nedele, pretože kiná zatiaľ nedostali výnimku z nariadenia o zatvorených prevádzkach v posledný deň týždňa. •

• V pondelok 25. mája 2020 bude Kino Lumière zatvorené - a to z technických dôvodov. •

• Upútavka na film Všetci to vedia (2:24 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/EBsgkLgi4Uk

• „Za dva a pol mesiaca tohto roka - až do zatvorenia kín na začiatku marca prišlo do Kina Lumière skoro 35 tisíc divákov a vyzeralo to tak, že rok 2020 bude aspoň taký úspešný ako rok 2019, keď prišlo na naše predstavenia vyše 120 tisíc divákov. Pandémia dobre naštartovanú cestu v kinopriemysle pozastavila a návrat bude naozaj zložitý. Pevne dúfam, že situácia bude časom natoľko priaznivá, že nariadenia spojené s hygienickými opatreniami poľavia a vrátime sa do normálu. To bude zrejme možné až na jeseň,“ uzatvára Peter Dubecký. •

• DÔLEŽITÉ - informácie o otvorení a podmienkach návštevy Kina Lumière --- link. •

• Kino Lumière - program, informácie --- link. •

• Facebook Kina Lumière --- link. •

