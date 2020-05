Aj včely majú svoj deň a úlohy

• 20. máj bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň včiel. Zmysluplne na to reaguje i Prešovská univerzita. •

• Komunitná včelia záhrada a Katedra ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove spoločne pracujú na výskume, ktorý je zameraný na zisťovanie miery kontaminácie životného prostredia ťažkými kovmi. Na tento cieľ chcú využiť usilovnosť a pracovitosť včiel, z ktorých sa stáva ohrozený živočíšny druh. •

• 20. máj bol v roku 2017 vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň včiel. Pri tejto príležitosti vznikol pred rokom na Františkánskej bašte v centre Prešova projekt s názvom Komunitná včelia záhrada. V rámci projektu boli na bašte umiestnené včelstvá, ktoré majú upozorniť na dôležitý význam včiel a ostatných opeľovačov pre človeka a pre celé životné prostredie. Na aktivitách Komunitnej včelej záhrady participuje aj spomenutá Katedra ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. •

• „Keďže bašta bola dlhší čas nevyužívaná a postupne zarástla náletovou zeleňou, bolo potrebné tieto priestory najprv vyčistiť. Do čistenia sa zapájali aj dobrovoľníci. Vznikol tiež nápad vytvoriť vyvýšené záhony a akúsi oázu rastlín pre včely a ostatné opeľovače. Výsadbu hmyzomilných rastlín zabezpečila Katedra ekológie Prešovskej univerzity,“ približuje úspešné začiatky Stanislav Kowalski - autor projektu Komunitná včelia záhrada. Vytvorením záhrady a zapojením dobrovoľníkov do výsadby rastlín a do záchrany národnej kultúrnej pamiatky dostal tak tento projekt komunitný rozmer. •

• Včely pomôžu zistovať mieru kontaminácie životného prostredia •

• Komunitná včelia záhrada a Katedra ekológie Prešovskej univerzity v Prešove v súčasnosti pracujú na výskumnej aktivite, ktorá je zameraná na zisťovanie miery kontaminácie životného prostredia ťažkými kovmi, a to využitím bioindikátorov - teda živých organizmov, ktoré citlivo reagujú na zmeny v životnom prostredí. „Cieľom aktivity je vybudovanie siete spolupracujúcich včelárov na Slovensku, ktorí v rámci projektu poskytnú za istých podmienok vzorky medu, peľových obnôžok a včiel, a to za účelom hodnotenie vybraných rizikových prvkov,“ vysvetľuje Lenka Demková z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Do aktivity sa už zapojili viacerí včelári z celého Slovenska, aj Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Poľnohospodárska univerzita v Nitre. Pripojiť sa plánuje aj Katedra geografie v Prešovskej univerzite. •

• „Vzhľadom na to, že užitočný dolet včiel za znáškou je približne dva kilometre, v niektorých prípadoch aj väčší, bude možné komplexne posúdiť stav znečistenia životného prostredia v rámci sledovaného radiánu,“ pokračuje Lenka Demková. Ako dodáva, pridanou hodnotou projektu bude hodnotenie zaťaženia ovzdušia využitím metódy machových a lišajníkových "taštičiek," ktorú vedci z Katedry ekológie už niekoľkokrát úspešne využili na výskum kvality ovzdušia, a to v rôznych typoch ekosystémov, ktorými sme obklopení. •

• Organizujú aj odborné prednášky a kurzy •

• V komunitnej včelej záhrade sa organizujú exkurzie zo škôl, prichádzajú tam aj nadšenci pre ekológiu ochranu životného prostredia, náhodní okoloidúci a, samozrejme, študenti nielen ekológie z Prešovskej univerzity. Jednou z aktivít Komunitnej včelej záhrady je i organizovanie série prednášok s názvomEkologická noc, na ktorej vystupujú odborníci z danej oblasti. „V rámci projektu Komunitná včelia záhrada prebieha na pôde Katedry ekológie aj včelársky kurz pre začiatočníkov, ktorý je určený nielen pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity, ale i pre širokú verejnosť,“ hovorí Stanislav Kowalski. Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov základom včelárárstva, oboznámiť ich s hlavnými problémami, ktoré sú spojené so súčasným chovom včiel, ale predovšetkým ich viesť k pozitívnemu prístupu k životnému prostrediu. •

• Univerzita plánuje zriadiť vlastnú včelnicu •

• Od školského roka 2020 / 2021 chce kurz včelárstva i pre seniorov spustiť aj Univerzita tretieho veku Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity. Dvojročný kurz bude zahŕňať výuku o kompletnej včelárskej starostlivosti spolu s praktickou časťou priamo v univerzitnej včelnici. Tú univerzita plánuje zriadiť na školskom pozemku, ale jej spustenie nateraz prerušila koronakríza. Univerzitná včelnica so šiestimi včelstvami preto bude otvorená až na jar budúceho roku. A včielky budú môcť vyletieť... •

• Autori fotografií: Stanislav Kowalski a Vlastimil Slávik. Zdroj: Anna Polačková - hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove. •