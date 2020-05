Filmový festival všade u vás doma

• Desať exkluzívnych filmov v rámci Minifestivalu európskeho filmu v dňoch od 21. do 29. mája 2020 príde za nami až domov. •

• Už štrnásty Minifestival európskeho filmu, ktorý každoročne prináša do regiónov Slovenska filmy podporené z programu Kreatívna Európa – MEDIA, sa napriek pandemickej situácii tento rok uskutoční v tradičnom májovom termíne. Možné je to vďaka tomu, že jeho organizátori sa rozhodli preniesť ho do online priestoru. Minifestival sa uskutoční už onedlho - od štvrtka 21. V. 2020 do piatka 29. V. 2020 v projekte Kino doma a uvedie desať výnimočných európskych filmov. Pozrieť si ich budú môcť diváci po celom Slovensku, premietať sa budú bezplatne - ale s potrebnou včasnou rezerváciou vstupeniek. •

• Banner na Minifestival európskeho filmu v Kine doma. • (• Zdroj: www.kino-doma.sk •)

• Minifestival európskeho filmu sa koná už štrnásty raz a za ten čas priniesol do kín takmer stovku európskych filmov. Jeho aktuálny ročník, podobne ako iné kultúrne podujatia, tiež zasiahli udalosti spojené so šírením koronavírusu, preto sa jeho organizátori v čase zatvorených kín rozhodli preniesť ho do online priestoru. Vďaka tomu sa jeho filmy môžu bezplatne dostať do každého kúta, do každej domácnosti Slovenska. •

• „Tento rok sme sa rozhodli, vzhľadom na okolnosti, realizovať festival v online formáte,“ hovorí Vladimír Štric, vedúci kancelárie Creative Europe Desk Slovensko. „Všetky ostatné možnosti sú v tomto okamihu dosť neisté. Nevieme, kedy budú otvorené kiná a v akej forme sa bude premietať. Neviem si ani celkom dobre predstaviť rozstup dva metre alebo dvadsaťpäť metrov štvorcových v kinosále na diváka, diváčku a, samozrejme, neisté je aj to, či sa do kín hneď vrátia diváci. Online forma umožňuje festival uskutočniť aj s pôvodnou myšlienkou, a to priniesť kvalitné európske filmy slovenským divákom, hlavne v regiónoch. Aj preto sú premietania k dispozícii zadarmo,“ vysvetľuje podrobnosti. •

• Záber z filmu Všetci to vedia. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• Prvý ročník podujatia sa uskutočnil v roku 2007 pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv. „To sa považuje za prvý praktický krok na ceste vedúcej k vzniku Európskej únie,“ vysvetľuje Vladimír Štric a dodáva: „Festival sa konal vo formáte 5x5, teda päť európskych filmov, podporených v programe MEDIA, premietaných v piatich slovenských mestách. Neskôr sa uskutočnil najčastejšie vo formáte 7x7. Tento rok sme do neho zaradili až desať filmov.“ •

• Na úvod minifestivalu bude premietnutá španielska dráma Všetci to vedia z roku 2018 režiséra Asghara Farhadiho, dvojnásobného držiteľa Oscara, ktorá pred dvomi rokmi otvárala Medzinárodný filmový festival v Cannes. Španielske teritórium zastúpi aj zatiaľ najautobiografickejší film Pedra Almodóvara Bolesť a sláva z roku 2018 v hlavnej úlohe s Antoniom Banderasom. Do projektu je zaradená aj provokatívna dráma Oni a Silvio z roku 2018 o talianskom premiérovi Silviovi Berlusconim - zatiaľ posledný film režiséra Paola Sorrentina, jedného z najznámejších talianskych režisérov súčasnosti. Dráma Šťastný Lazzaro z roku 2018 talianskej režisérky Alice Rohrwacher, ocenená na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes Cenou za najlepší scenár, rozpráva o tom, ako je možné zostať až dojemne dobrý uprostred moderného sveta. Cenu za najlepší scenár a Queer Palmu získal v Cannes aj francúzsky vizuálne podmanivý film Portrét ženy v plameňoch z roku 2019 od režisérky Céline Sciamma. Do projektu je zaradená britská životopisná dráma Judy z roku 2018 od režiséra Ruperta Goolda, ktorá sa dostala do kín krátko pred ich zatvorením. Hlavnú úlohu fenomenálnej speváčky a úspešnej herečky Judy Garlandovej v nej stvárnila skvelá Renée Zellweger a získala za ňu veľa ocenení, vrátane ceny BAFTA, Oscara i Zlatého glóbusu. Premietnutý bude i britský dokumentárny film McQueen z roku 2018 režisérskej dvojice Ian Bonhôte a Peter Ettedgui - o jednom z najzásadnejších módnych návrhárov XX. storočia. Diváci si môžu pripomenúť zatiaľ posledný film kontroverzného dánskeho režiséra Larsa von Triera Jack stavia dom z roku 2018, ponurý i groteskne humorný film o sériovom vrahovi. Akčná koprodukčná dráma Kursk z roku 2018 v réžii Thomasa Vinterberga zobrazuje skutočnú katastrofu, ktorá sa odohrala na palube jadrovej ponorky K-141 Kursk v roku 2000. Pre detského diváka je pripravený animovaný rodinný film Reinharda Kloossa o statočných Psíčkoch a zvieratkách s pekným názvom Supermaznáčikovia z roku 2019. •

• Záber z filmu Oni a Silvio • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• Upútavka na film Supermaznáčikovia (2:06 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/Q1LnGbFFp1w

• „Ideálne je mať čo najširšiu databázu, z ktorej filmy vyberáme, preto akceptujeme akúkoľvek formu podpory z MEDIA, či už výberovú podporu kinodistribúcie alebo aj reinvestovanie v rámci automatickej podpory, prípadne podpory vývoja,“ približuje Vladimír Štric kľúč výberu filmov do festivalového programu a dodáva: „Ročne vzniká viac než tristo európskych filmov s podporou programu Kreatívna Európa – MEDIA a tie najlepšie sa dostávajú aj do slovenskej distribúcie. Inými slovami, radostne sme mali z čoho vyberať.“ •

• Záber z filmu McQueen • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• Minifestival európskeho filmu organizujú: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Creative Europe Desk Slovensko v projekte Kino doma. Partnerské kiná podujatia sú: Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu Bratislava, Kino Úsmev Košice, Kino Akademik Banská Štiavnica a Kino Iskra Kežmarok. •

• Program Minifestivalu európskeho filmu 2020 •

• 21. 5. 2020 (štvrtok) – 20:20 hod. – Všetci to vedia (réžia Asghar Farhadi, Španielsko, 2018, 133 minút)

• 22. 5. 2020 (piatok ) – 20:20 hod. – Šťastný Lazzaro (r. Alice Rohrwacher, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, 2018, 130 minút)

• 23. 5. 2020 (sobota) – 17:00 hod. – Supermaznáčikovia (r. Reinhard Kloos, Nemecko, Čína, Veľká Británia, 2019, 92 minút)

• 23. 5. 2020 (sobota) – 20:20 hod. – Bolesť a sláva (r. Pedro Almodóvar, Španielsko, 2018, 113 minút)

• 24. 5. 2020 (nedeľa) – 20:20 hod. – Portrét ženy v plameňoch (r. Céline Sciamma, Francúzsko, 2019, 119 minút)

• 25. 5.2020 (pondelok) – 20:20 hod. – Jack stavia dom (r. Lars von Trier, Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, 2018, 155 minút)

• 26. 5. 2020 (utorok) – 20:20 hod. – Judy (r. Rupert Goold, Veľká Británia, 2019, 118 minút)

• 27. 5. 2020 (streda) – 20:20 hod. – Oni a Silvio (r. Paolo Sorrentino, Taliansko, Francúzsko, 2018, 150 minút)

• 28. 5. 2020 (štvrtok) – 20:20 hod. – McQueen (r. Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, V. Británia, 2018, 111 minút)

• 29. 5. 2020 (piatok) – 20:20 – Kursk (r. Thomas Vinterberg, Belgicko, Luxembursko, 2018, 117 minút)

• dôležité odkazy - linky •

• Všetky filmové projekcie sa realizujú zdarma, voľné vstupenky si je však potrebné včas rezervovať na webstránke https://kino-doma.sk/ - kde sú aj potrebné informácie a technické podmienky a program podujatia. •

• Kino doma.sk --- link. •

• Podrobnosti o projekte Kino Lumière doma --- link. •

• Kino Lumière doma - ako na to? --- link. •

• Kino Lumière - Facebook --- link. •