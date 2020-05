Šanca na lepšiu kondíciu kultúry

• Peter Dubecký: "Je to prvé programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa priamo a vecne nachádza aj Slovenský filmový ústav." •

• Schválené programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 v oblasti kinematografie pre web SME blog aktuálne hodnotí Mgr. Art. Peter Dubecký - generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu. •

• Peter Dubecký - generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu • (• Foto: © Ľuboš Pilc. Zdroj: www.pravda.sk •)

• Aký je váš názor na tie časti programového vyhlásenia slovenskej vlády, ktoré sa dotýkajú našej kinematografie a Slovenského filmového ústavu? •

"Programové vyhlásenie vlády som si celé starostlivo prečítal a musím povedať, že časť, venovaná kultúre, je veľmi ambiciózna. Ak sa to, čo je v nej z veľkej miery podarí naplniť, kultúra sa na Slovensku určite dostane do podstatne lepšej kondície, než aká je v súčasnosti. Bude to veľmi dôležité pre domácu kultúru aj vo vzťahu k jej prezentácii do zahraničia. Oceňujem snahu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o pamäťové a fondové inštitúcie. Je to prvé programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa priamo a vecne nachádza aj Slovenský filmový ústav, čo ma, samozrejme, veľmi teší. Súvisí to s naším projektom Systematická obnova a záchrana audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovania, ktorý úspešne realizujeme už od roku 2006 a v roku 2031 by sme ho mali ukončiť. Pre nás to má veľký význam, pretože od toho sa odvíja digitalizácia audiovizuálnych diel, stratégia ich uvádzania doma i v zahraničí - a súvisí to aj s naším Kinom Lumière, ktorého projekt rekonštrukcie a obnovy by sme radi v tomto štvorročnom období dokončili. Veľmi vítam, že programové vyhlásenie vlády tematizuje problematiku bezbariérového prístupu, pretože v Kine Lumière plánujeme vybudovať výťah a sprístupniť tak aj dve spodné kinosály imobilným občanom. Tiež som rád, že má byť zriadené múzeum 20. storočia a pevne verím, že audiovizuálne umenie v ňom bude zastúpené aj prostredníctvom nášho pripravovaného Múzea slovenskej kinematografie."

• V programovom vyhlásení vlády sa píše aj o poskytovaní zliav pre rodiny zo skupinového vstupného na predstavenia do kín. Aká le súčasná politika zliav v Kine Lumière - keď odhliadneme od momentálnych dočasných vládnych nariadení, súvisiacich so zamedzovaním šírenia vírusu Covid-19? •

"Zatiaľ nevieme ako budú po znovuotvorení kina modifikované - a či budú modifikované zľavy zo vstupného do Kina Lumière, ktoré tradične udržiavame už dlhé roky. Počas riadnej, nerušenej prevádzky kina platili tieto zľavy: zľava vo výške 1,- euro pre zdravotne ťažko postihnutých zo štandardnej ceny vstupenky, zľava 1,- euro pre seniorov a seniorky zo štandardnej ceny vstupenky, zľava 1,- euro zo štandardnej ceny vstupenky pre držiteľov a držiteľky preukazov Filmového klubu, zľava vo výške 1,- euro pre deti vo veku do 15 rokov v rámci programov Lumière deťom a Lumière mladým, vstupenka v rámci cyklu SENior kino pre seniorov a seniorky aj ich sprievod stojí 2,- eurá - štandardná vstupenka pritom stojí 4,- eurá. Sprievod pre zdravotne ťažko postihnuté osoby má vstup na predstavenia bezplatný."

• Čo nové pripravuje Slovenský filmový ústav v najbližšom období? •

"V sobotu 18. apríla sme - ako prví na Slovensku - spustili projekt Kino Lumière doma - projekciou francúzskeho filmu Zažiť to znovu z roku 2019, ktorý režíroval Nicolas Bedos. Ako projekt, tak i film sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. Filmy v rámci projektu Kino Lumière doma uvádzame trikrát do týždňa. Súčasťou projekcií je lektorský úvod a krátky film alebo dobová reklama zo zbierok Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu. Doteraz sa online premietalo jedenásťkrát, najviac divákov videlo kórejský oscarový film Parazit z roku 2019 od režiséra Joona Ho Bonga, ktorý vlani získal Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale Cannes. Záujem divákov vzbudil aj kultový slovenský film Na krásnom modrom Dunaji z roku 1994 v réžii Štefana Semjana, tento film patrí do prvej päťky najsledovanejších filmov v tomto projekte. Okrem toho, že pracujeme na projekte Kino doma, ku ktorému sa pridali aj kiná Úsmev v Košiciach, Akademik v Banskej Štiavnici a Iskra v Kežmarku, pripravujeme sa na znovuotvorenie Kina Lumière a na zabezpečenie prísnych hygienických opatrení s tým súvisiacich. Otváranie kín a divadiel je naplánované vo štvrtej fáze uvoľňovania opatrení, čo by pri najoptimistickejšom variante mohlo nastať už 20. mája. Veríme, že v júni tohto roku už určite budeme môcť privítať divákov aj osobne, nielen cez monitor počítača. V rovnakom čase a za dodržania rovnakých podmienok sa otvorí pre verejnosť aj knižnica či ostatné odborné pracoviská Slovenského filmového ústavu."

• Aká je situácia priamo v Slovenskom filmovom ústave? •

"V súvislosti s pandémiou koronavírusu bolo do odvolania zatvorené nielen Kino Lumière, ale zrušené boli aj všetky aktivity a služby Slovenského filmového ústavu určené pre verejnosť. Chod inštitúcie sa ale nezastavil a pri dodržaní všetkých hygienických nariadení a počas práce doma mnohé činnosti naprieč oddeleniami pokračovali a pokračujú. V oblasti edičnej produkcie sa napríklad pripravuje na vydanie blu-ray nosič s oboma celovečernými i s krátkymi filmami Ela Havettu, blu-ray a DVD s filmom Obchod na korze i s filmom Ružové sny. Na DVD nosičoch tento rok vyjdú filmy Utekajme, už ide! a Na krásnom modrom Dunaji. Pracuje sa aj na monografii o filmovom historikovi, režisérovi i scenáristovi Ivanovi Rumanovskom, na profile Heleny Třeštíkovej aj na filmologickom zborníku textov Obraz – slovo – zvuk. Mesačník Film.sk vyšiel netradične ako dvojčíslo 4 - 5 / 2020 s rozšíreným počtom strán."

• Je možné objednávať si tovar z predajne Klapka.sk a aké novinky predajňa ponúka? •

"K zatvoreným prevádzkam Slovenského filmového ústavu v čase šírenia koronavírusu patrila aj predajňa Klapka.sk s filmovým sortimentom. Predajňa je už od 22. marca opäť otvorená a funguje aj jej online predaj. K novinkám z jej sortmentu patria napríklad DVD nosiče s filmom Pomaľované vtáča z roku 2019 režiséra Václava Marhoula či kolekcie animovaných filmov pre deti: DVD Websterovci II a 3-DVD Mimi a Líza, alebo reedícia DVD Český animovaný film 1925 – 1945 a DVD a blu-ray nosiče s filmami Jana Kříženeckého. Pre fajnšmekrov sú v predaji aj filmy Karla Zemana na DVD a blu-ray nosičoch a tiež plagáty priamo z Muzea Karla Zemana v Prahe. Celá ponuka predajne je na jej webstránke."

• Za sprostredkovanie rozhovoru ďakujem Simone Nôtovej - tlačovej tajomníčke Slovenského filmového ústavu. •

• dôležité odkazy •

• Slovenský filmový ústav --- link. •

• Predajňa Klapka.sk --- link. •

• Projekt Kino Lumière doma --- link. •