Prichádza jedenásť dokumentov

• Medzinárodný projekt KineDok 2020 predstaví kolekciu filmových dokumentov zo šiestich krajín Východnej a Strednej Európy. •

• Prvým dokumentom, ktorý ponúka tohtoročný projekt KineDok, je film chorvátskeho režiséra Nebojšu Slijepčevića Srbenka. Silný príbeh vychádza zo skutočných, ale časom premlčaných udalostí v bývalej Juhoslávii. Aktuálny ročník predstavuje najlepší výber až jedenástich dokumentov zo Strednej Európy a z Východnej Európy za ostatné tri roky. Do medzinárodného projektu sa zapojila Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko. Jednou z charakteristických čŕt projektu sú atraktívne, na premietanie nezvyčajné miesta. Tohto roku sa totiž KineDok sústredí na online premietanie prostredníctvom VOD, čo aj bola jeho dlhodobá vízia. Filmy budú počas roka postupne sprístupňované na stránkach KineDok, KineDok SK a tiež na stránke spoločnosti Filmtopia - koordinátora a organizátora projektu KineDok na Slovensku. •

• „Snažíme sa vybrať filmy tak, aby kolekcia bola čo najfarebnejšia a uspokojila tak rôznorodosť našej dvojstovky projekčných miest v šiestich európskych krajinách. Filmy spája to, že vždy ide o kvalitnú európsku kinematografiu, preverenú tými najprestížnejšími festivalmi. Snažíme sa osloviť publikum a tvorcov viac online. Každý mesiac na kinedok.net premiérujeme nový titul a na konci mesiaca usporiadame virtuálnu diskusiu divákov s režisérom filmu,” povedal hlavný koordinátor projektu - Bohdan Bláhovec z Institutu dokumentárního filmu v Praze, ktorý medzinárodný projekt organizuje. •

• KineDok 2020 sa začína filmom - drámou chorvátskeho režiséra Nebojšu Slijepčevića Srbenka. Organizátori zverejnia dokument v siedmich jazykoch všetkých krajín, ktoré sú zapojené do projektu. Približne o dva týždne, vo štvrtok 28. mája o 19:30 hodine, bude nasledovať online diskusia s režisérom; a to prostredníctvom ZOOM. Diskusie budú v rovnakej forme sprevádzať všetky dokumenty a zapojiť sa do nich budú môcť aj diváci. •

• Film Srbenka vychádza zo skutočnej udalosti. V zime 1991, počas občianskej vojny v Juhoslávii, bolo zabité dvanásťročné srbské dievča Aleksandra Zec. Napriek tomu, že páchatelia boli verejnosti známi, neboli nikdy za trestný čin odsúdení. O štvrťstoročie neskôr sa divadelný režisér Oliver Frljić rozhodol vytvoriť divadelnú inscenáciu, v ktorej prostredníctvom rozhovorov z divadelných skúšok odráža premlčaný prípad Alexandry Zec. Tento proces napokon prináša, vyplavuje na povrch mnohé skryté traumy a divadelné skúšky sa tak menia na dramatickú kolektívnu psychoterapiu. •

• Upútavka na film Srbenka (2:16 minúty). •

• Slovensko vstupuje do projektu dvojicou dokumentov, ktoré touto našou, miestnou skúsenosťou potvrdia medzinárodný rozmer - filmami Skutok sa stal (réžia Barbora Berezňáková, 2019) a Švédi z osady (réžia Katarína Farkašová, 2018). •

• KineDok je medzinárodnou komunitou a jedinečnou platformou pre filmové kluby a pre spôsob alternatívnej kinodistribúcie, spája priaznivcov a tvorcov kreatívnej dokumentaristiky. Funguje od roku 2014 a neustále sa rozrastá o nové krajiny aj projekčné miesta. Výber kreatívnych dokumentárnych filmov, ktoré zaznamenali úspech na viacerých filmových festivaloch, zaručuje kvalitu organizovanej kultúrnej udalosti. KineDok pomáha iniciovať medzinárodnú výmenu audiovizuálnych diel. •

• Filmová ponuka KineDok 2020 •

Česká republika

Celkom nový svet / The Brand New World (réžia Greta Stocklassa, 2019, 87 minút)

Ďaleko za polárnym kruhom sa nachádza švédske banské mesto Kiruna, postavené na obrovskom ložisku železnej rudy, ktorá sa pre švédsku vládu stala značným zdrojom príjmu. Ale mesto v dôsledku ťažby začalo upadať, a tak - s cieľom zachovať priemysel, sa mestská rada spolu s ťažiarskou spoločnosťou LKAB rozhodla presunúť mesto a jeho obyvateľov o tri kilometre ďalej na východ. Takto sa mestu podarilo zvrátiť možnú katastrofu a premeniť ju na veľkú príležitosť. Nová Kiruna bude ešte progresívnejšia, poskytne budúcnosti lepšiu spoločnosť. Ale je vôbec reálne naplánovať ideálny svet? Na pozadí sťahujúceho sa mesta obyvatelia Novej Kiruny zvádzajú svoje vlastné boje.

Central Bus Station (réžia Tomáš Elšík, 2018, 78 minút)

Central Bus Station - Hlavná autobusová stanica je jednou z najväčších a zároveň najžalostnejších staníc na svete. Vizionárske plány jej architekta o budove, ktorá dokáže pohltiť svojich návštevníkov, sa pretvorili na nekonečnú spleť chodieb. Dar telavivským obyvateľom teraz slúži ako útočisko pre utečencov z celého sveta. Yonatan pracuje ako turistický sprievodca už sedemnásť rokov a ukazuje ľuďom temnú stránku stanice. Nachádza komunity, vytvorené na miestach, ktoré mali ostať navždy ukryté. Tieto spoločenstvá si zakladajú na svojich tradíciách a hodnotách a svoj nový domov chcú ochrániť. Budova je tak metaforou sveta spoločnosti, ktorá žije za jej stenami.

Chorvátsko

Srbenka (réžia Nebojša Slijepčević, 2018, 72 minút)

V zime roku 1991 bolo zavraždené 12-ročné srbské dievča Aleksandra Zec. Aj keď verejnosť páchateľov poznala, za svoj čin neboli nikdy odsúdení. O štvrťstoročie neskôr pripravuje divadelný režisér Oliver Frljić hru o prípade Aleksandry Zec. Na povrch časom vyplávajú skryté traumy a z divadelných skúšok sa stáva kolektívna psychoterapia.

On The Water (réžia Goran Dević, 2018, 79 minút)

Portrét bývalého priemyselného mesta je vykreslený z perspektívy rieky, tečúcej jeho centrom. Rieka je dnes miestom na oddych. Bližší pohľad na ľudí, ktorí trávia čas na jej brehu, odhaľuje všetky sociálne konflikty transformujúcej sa krajiny. Rieka odkrýva pozostatky minulosti, ktoré ostali ležať v jej vodách.

Rumunsko

Učiteľ / Teach (réžia Alex Brendea, 2019, 82 minút)

Svojský učiteľ matematiky z Transylvánie sa stáva miestnym Donom Quijotom, keď sa rozhodne opustiť tradičný vzdelávací systém a vo svojom dvojizbovom byte začne poskytovať súkromné lekcie. V priebehu školského roka sledujeme jeho boj a vytrvalosť pri tom, ako sa snaží prinavrátiť vášeň ku vzdelaniu a zmeniť život svojich žiakov k lepšiemu.

Maďarsko

Ľahké lekcie / Easy Lessons (réžia Dorottya Zurbó, 2018, 78 minút)

Kafia má sedemnásť rokov. Pred dvoma rokmi utiekla sama do Európy - rovno do Maďarska, aby sa ako dieťa v Somálsku nemusela vydať. Odvtedy žije v štátnom detskom domove v Budapešti. Učí sa jazyk, chodí na strednú školu, pripravuje sa na maďarskú maturitnú skúšku a snaží presadiť sa v modelingu. Navonok sa zdá byť všetko v poriadku, ale za tým krásnym a sebaistým zjavom sa skrýva ťažké srdce. Jej každodennú rutinu tvorí neustála dilema a sebaspochybňovanie, pretože sa vzdala svojej moslimskej kultúry a všetkého, s čím vyrástla. Čím viac dovoľuje kamere priblížiť sa k nej, tým viac sa film stáva dôvernou spoveďou. Čo to vlastne obnáša, keď sa na prahu dospelosti rozlúčite so svojou minulosťou a celkom sa vzdáte samej či samého seba, aby vaše nové 'ja' mohlo žiť v Európe?

Ghetto Balboa (réžia Arpád Bogdan, 2018, 90 minút)

Bývalý mafián z neslávne známeho budapešťského geta trénuje box s chudobnými deťmi zo štvrte. Jeden z jeho žiakov sa prebojuje k možnosti boxovať o opasok z majstrovstiev sveta. To je jeho šanca uniknúť biednemu životu v gete.

Bulharsko

V a jej čarovný život / The Magic Life Of V (réžia Tonislav Hristovrem Bulharsko - Fínsko - Dánsko, 2019, 87 minút)

Mladá žena, ktorá sa snaží byť samostatnejšou a pomáhať svojmu mentálne postihnutému bratovi hraním rolí, sa učí čeliť svojej minulosti, pričom ju strašia traumy z detstva.

Palác pre ľudí / Pallace For The People (réžia Boris Missirkov a Georgi Bogdanov, Bulharsko - Nemecko - Rumunsko, 2018, 4 x 26 minút)

Život a smrť socialistických architektonických monštier. Úžasná rozprávka o tom, čo aj my dobre poznáme, v štyroch kapitolách.

