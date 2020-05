Kto, ak nie my - kedy, ak nie teraz?

• V tieni masových častušiek na prvomájové sprievody je vhodné pripomenúť si zajtrajšie, pre kultúrnu verejnosť smutné výročie. •

• Zajtra, v sobotu 2. mája 2020, uplynie presne dvadsaťpäť rokov od úmrtia nášho bigbeatového, artrockového skladateľa, hudobníka, speváka, ale aj autora filmovej hudby. Skutočná osobnosť našej hodnotnej kultúry - Dezider 'Dežo' Ursiny - sa narodil 4. októbra 1947 v Bratislave a v Bratislave po intenzívne silnej chorobe 2. mája 1995 zomrel. •

• Dezider 'Dežo' Ursiny • (• Foto: © Peter Procházka. Zdroj: www.profil.kultury.sk •)

• Dežo bol i textár, režisér, dramaturg, scenárista, herec, spisovateľ, dobrý Človek a Muž umenia. Vedno s Mariánom Vargom (1947 - 2017) a Pavlom Hammelom (1948) patril k zakladateľom československého a slovenského prúdu modernej rockovej hudby. Na gitare začal hrávať už ako desať- - jedenásťročný, v roku 1963 prvý raz v hudobnej skupine, volala sa Fontána. Koncom roku 1964 založil skupinu The Beatmen, neskôr kapelu The Soulmen, potom skupiny Provisorium, Burčiak a napokon, v roku 1982 začal hrať v skupine Prognóza. Všetky tieto umelecké telesá, pohybujúce sa v priestoroch od bigbeatu až po jazz, jazzrock a artrock, tvoria míľniky našej hudby, ktoré nevyvrátil ani Čas ani nepriazeň a zákazy boľševických tesilových ideológov s červenými nosmi prepitosti pseudomocou. •

• Dežo Ursiny má na konte dvanásť pôvodných albumov nahrávok, štyri albumy s nahrávkami na vývoz, dva albumy s filmovou hudbou, tri kompilácie, štyri SP albumy, jeden EP album a jeden DVD-záznam koncertu. Ako režisér i scenárista sa podieľal na tvorbe deviatich filmov, je spolu-autorom piatich kníh... Mimoriadne významná bola i zostáva Dežova spolupráca s Ivanom Štrpkom (1944), básnikom, členom básnickej skupiny Osamelí bežci (Iwan Laučík, Ivan Štrpka, Peter Repka). Dežo zhudobnil mnohé jeho texty, ktoré sa tak spolu s hudbou stali jednoliatym, originálnym celkom v našej kultúre. •

• V roku 1991 vychádza autorskej dvojici Dežo Ursiny - Ivan Štrpka album Do tla. Z neho vyberám, ako spomienku na Deža, pieseň Kedy, ak nie teraz? s magicky príťažlivou rytmikou, s peknou melódiou a s nadčasovým textom, plným stále prežívajúcich obrazov, metafor. •

kedy, ak nie teraz?

kamenný lev

stále stráži vchod do nášho domu

v ľadničke stále vzniká holý ľad

v poštovej schránke stále svietia prázdne telegramy

na námestí stále horí náš nevlastný brat Ján

v poštovej schránke svietia telegramy

kto, ak nie my? kedy, ak nie teraz?

starena s vyblednutými očami a krikľavými vlasmi vychádza von

z tieňa obrovských dverí

stále s tou istou, večnou otázkou:

'aký je dnes deň?'

lesklá minca, ktorá má len jednu stranu

stále padá škárou schodišťa

do suchej studne chvíle, ktorá nemá dna

po schodoch stúpajú a zostupujú stále tí istí susedia

neznámi ľudia bez tváre

vysoko nahé ženské nohy

živí aj mŕtvi, položiví, vymyslení, napoly narodení

nadšení stratení, zlomení aj ľahostajní

emigrovaní dávno do seba aj do Kanady

bleskové výkriky aj vytrvalé korytnačky ozvien s rastúcim pancierom

usmievavý robot, anjel strážny, nápadný fízel, aj nenápadný vrah

dávni známi dožívajúci svoj prízračný život

v cukrárňach čakárňach cvokárňach a na žltnúcich fotografiách

skutočné kroky, neskutočné fakty

stále ten istý sen o všetkom

starena s krikľavými očami a vyblednutými vlasmi vychádza von

z tieňa obrovských dverí

stále s tou istou, večnou otázkou:

'aký je dnes deň?'

lesklá minca ktorá má len jednu stranu

stále padá škárou schodišťa

do suchej studne chvíle, ktorá nemá dna

v poštovej schránke svietia telegramy

kedy, ak nie teraz? kto, ak nie my?

kamenný lev stále stráži vchod do nášho domu

v ľadničke stále vzniká holý ľad

Ján stále horí pod viečkami našich privieraných očí

na námestie, kde hluchí a slepí s vetrom zametajú niečie stopy

stále vedú prázdne dvere

dokorán

video //www.youtube.com/embed/8pAR9Ng-dYA