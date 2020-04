Úspech nášho prvého 'kina domov'

• Štyri filmy v rámci projektu Kino Lumière doma za týždeň videlo vyše tisíc divákov a diváčok. Do projektu vstupujú ďalšie kiná. •

• Kino Lumière - ako prvé na Slovensku - spustilo projekt s online projekciami filmových predstavení. Počas prvého týždňa od spustenia projektu uviedlo štyri filmy viac ako tisíc divákov i diváčok, najviac ich videlo kórejskú oscarovú snímku Parazit z roku 2019. Vďaka projektu sa k divákom dostalo aj niekoľko unikátnych dobových reklám zo zbierok Slovenského filmového ústavu. Do projektu Kino Lumière doma sa už postupne zapájajú aj ďalšie slovenské kiná. Potvrdzuje to správnosť, opodstatnenosť i účel peknej myšlienky - podporiť hodnotnú kultúru, pomôcť jej šíriteľom v čase 'koronaobmedzení.' •

• Banner projektu Kino Lumière doma. • (• Zdroj: Slovenský filmový ústav - Kino Lumière •)

• Počas prvého týždňa úspešného fungovania projektu boli online premietnuté štyri filmy: francúzska komédia Zažiť to znovu (réžia Nicolas Bedos, 2019), islandská dráma Biely, biely deň (réžia Hlynur Pálmason, 2019), kórejská oscarová čierna komédia Parazit (réžia Joon Ho Bong, 2019) a francúzsky film Portrét ženy v plameňoch (réžia 2019 Célin Sciammová, 2019). Všetky filmy vstúpili do kín krátko pred pandémiou koronavírusu a po nevyhnutnom zatvorení kinosál zostali pre divákov nedostupné. V rámci projektu Kino Lumière doma sa na ne predalo 1 052 vstupeniek v cene od dvoch do troch eur. •

• „Samozrejme, že je ťažké povedať, koľko ľudí v domácnostiach sa na filmy skutočne pozeralo, určite ich bolo viac než predaných vstupeniek, pretože online projekcie sledovali viacerí v jednej domácnosti,“ hodnotí prvú sledovanosť aj úspešnosť projekcií po spustení projektu Zita Hosszúová, manažérka Kina Lumière a koordinátorka projektu Kino Lumière doma, dodávajúc: „Ale táto štatistická neistota je v poriadku, je to súčasť online sveta, v ktorom sa počítajú zariadenia, nie ľudia. Predaj vstupeniek je postavený na princípe vedomej podpory kina, keď si diváci a diváčky môžu zvoliť, či si kúpia jednu vstupenku pre celú domácnosť, alebo podporia kino a kúpia si poctivo vstupenku za každého člena domácnosti. Myslím si, že v čase rozmachu mesačných predplatných streamovacích služieb, akými sú Netflix či HBO GO, je každá predaná vstupenka do online kina malou slávnosťou a de facto deklaráciou podpory kinokultúry, za čo širokej diváckej obci veľmi ďakujeme a súčasne veríme, že si udržíme jej priazeň i spokojnosť s dramaturgiou výberu filmov.“ •

• Najväčší záujem z doposiaľ uvedených filmov zaznamenal film Parazit a snímka Zažiť to znovu, ktorá sa premietala ako úvodný film a pre limitovanú kapacitu vstupeniek sa mnohí záujemcovia streamu nemohli zúčastniť. Na želanie divákov Kino Lumière film opäť zaradilo do programu. Film Zažiť to znovu bude online premietnutý v sobotu 2. mája 2020 o 20:20 hodine. V máji si diváci budú môcť pozrieť i česko-slovenský film Vlastníci (réžia Jiří Havelka, 2019) - ocenený Českým levom za najlepší scenár a pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe - Tereza Voříšková - aj vo vedľajšej úlohe - Klára Melíšková, ďalej autobiografický film španielskeho už kultového režiséra Pedra Almodóvara Bolesť a sláva z roku 2018 s idolickým Antoniom Banderasom v hlavnej úlohe, ktorý za vynikajúce stvárnenie svojej postavy získal Cenu pre najlepšieho herca na renomovane prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes a vedno s režisérom je zárukou kvality filmu. •

• „Aj naďalej budeme divákom ponúkať klubové filmy, kombinovať novšie snímky so staršími a v neposlednom rade sprístupňovať krátke materiály i dlhometrážne filmy z archívu Slovenského filmového ústavu. Naším cieľom teda je držať sa rovnakej dramaturgickej línie ako počas riadnej prevádzky kina,“ hovorí Zita Hosszúová. Vďaka projektu diváci pred celovečernými filmami videli aj štyri krátke digitálne reštaurované dobové reklamy zo zbierok Slovenského filmového ústavu: Akcia BL (réžia Florián Andris, 1959), Kozmetika I. (réžia Pavel Čalovka, 1958), Čo povie matka (réžia Peter Schulhoff) a animovaný film Viktora Kubala Kino z roku 1977. Sú osviežením celého projektu a zároveň prezentáciou výbornej činnosti digitalizačného pracoviska Slovenského filmového ústavu. •

• Projekt Kino Lumière doma je otvorený aj pre ďalších kinárov a filmové kluby. Zapojilo sa doň už i košické Kino Úsmev, komunikácia prebieha s ďalšími filmovými klubmi. Podľa Zity Hosszúovej je to aj pre ďalšie kiná možnosť priamo nadviazať komunikáciu s filmovými fanúšikmi, so svojou komunitou vo svojich mestách: „Aktívne sme kiná neburcovali k spolupráci, skôr tomu nechávame voľný priebeh. Ak sa nejaké kino ozve, veľmi radi ho do rodiny ´kín doma´ prijmeme. A teší nás, že o spoluprácu prejavila záujem aj väčšina distribučných spoločností. Myslím si, že najdôležitejšie je, že sme s ľuďmi, ktorí majú radi naše kino, ako aj ostatnými filmovými fanúšikmi, rozprúdili komunikáciu a ponúkli im spôsob, ako si pozrieť filmy, o ktoré majú záujem.“ Živé prenosy z Kina Lumière sa konajú trikrát do týždňa, premieta sa vždy v sobotu, v utorok a vo štvrtok v rovnakom čase o 20:20 hodine. •

