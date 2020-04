Kotleba - vstrekovač megahlúpostí

• "Na Covid-19 nikto nezomrel a truhly v televíznych správach sú len prázdne atrapy," povedal muž, pracujúci v zdravotníctve. •

• V perexe som napísal parafrázu "myšlienky," ktorej autorom je zdravotnícky záchranár, veriaci na všetky konšpirácie a budy, ku ktorým sa dostane. Takých ako on je dnes nesmierne veľa. Považujem ich za spoločensky veľmi nebezpečné elementy, dovolím si napísať, že sú súce na čo najskoršie izolovanie. Psychiatri a psychológovia by mali o prácu postarané. •

• Hlupane a hlupáci bez najmenšej snahy prečítať si aspoň základné informácie o Covid-19 z relevantných, objektívnych zdrojov, vypisujúci o "víroch" namiesto o vírusoch, o tom, že nosenie rúšok škodí - neprospieva a podobne, nás v podstate nemusia zaujímať - ľudia sú rôzni: aj hlúpi, obmedzení, doslova, s prepáčením, sprostí."Krucifix, hergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička!" vždy mi príde do spomienky jeden z okrídlených výrokov Miloša Kopeckého ako doktora Štrosmajera na adresu zdravotnej sestry Marty Huňkovej - Pěnkavovej v podaní Ivy Janžurovej z kultového televízneho seriálu Nemocnice na kraji města (réžia Jaroslav Dudek, 1977 - 1981). Ale čo v prípade, keď konšpirácie, tupé hlúposti, klamstvá, nezmysly a napokon - čo je najpodstatnejšie - i paniku šíri poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda silnej a asi aj politicky nemálo vplyvnej parlamentnej strany, dokonca člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť - Marian Kotleba? Áno, konšpirátor - Marian Kotleba a "jeho ľudia." •

• Marian Kotleba s vedomosťami z pohára, plného čírych nanočipov. • (• Sken, farebne decentne upravený do kotlebovských tónov, zdroj: www.dennikn.sk/blog (z blogu Jána Benčíka) •)

• Nebezpečenstvo šírených kotlebovských tliachanín a lží má viacero rozmerov. Jedným z nich je, napríklad, vyvolávanie odporu voči očkovaniu - a nie proti vírusu Covid-19 (ak sa nemýlim, proti nemu sa zatiaľ vakcína len testuje), ale proti očkovaniu ako takému: napríklad proti osýpkam, ovčím kiahňam, proti tuberkulóze či detskej obrne alebo kliešťovej encefalitíde. M. Kotleba manipulatívne vykrikuje, že v prípade očkovania ľuďom do tela vstreknú spolu s vakcínou nanočip, prostredníctvom ktorého nás budú sledovať, ovládať, riadiť a ktovie čo všetko ešte. Samozrejme, M. Kotleba jedným dychom dodáva, že "nanočipové vakcinácie" už vedia vyrobiť - kde inde, než v USA a v Izraeli... Človek, ktorý nemá ani len základnú vedomosť o tom, že sa očkuje do svalov - a nie do mozgu, šíri paniku. Totiž, aj školáčik vie, že ľudské telo ovláda či riadi mozog, zdatný školáčik vie o neurónoch v mozgu. A tak. Bezmozgovité vstrekovanie kotlebovských lží je preto varovným signálom o tom, ako nevzdelanec zneužíva ľudskú nevedomosť i hlúposť, ale aj neopodstatnené obavy a strach z neznámeho. •

• Keby to nebolo do zúfalého plaču - bolo by to len na smiech. Lenže potom sa človek dočíta, že napríklad už v marci 2020 slovenskí psychológovia prieskumom zmapovali, že v prípade vakcinácie proti Covid-19 by vakcíne verili len asi dve tretiny obyvateľstva Slovenska. A neveria ani očkovaniu - vakcíne proti chrípke."Aj keď bude očkovacia látka konečne dostupná, ľudia budú radšej zomierať na Covid-19, než by sa dali očkovať. S týmto sa stretávame už dnes v prípade očkovacej látky proti chrípke," povedala pre Denník N epidemiologička Zuzana Krištúfková. * Verím jej, pretože hlúposť ľudská je nekonečná. •

• Najznámejší rozprašovač nanočipov a veselého humoru v dejinách našej kinematografie - Július Satinský (Vesničko má středisková, réžia Jiří Menzel, 1985). • (• Zdroj: Video © Česká televize •)

• Pred niekoľkými dňami poza mestečko preleteli dve helikoptéry Black Hawk, patriace Ozbrojeným silám Slovenskaj republiky. Tetysi spoza muškátov v akcii z balkónov krásne vzdušné stroje všimli - a vzápätí to bolo na sociálnej sieti. Lokálni konšpirátori nezabudli písať o "práškovacom čipovaní."'Nuž, taký Jóžin z bažin - ten už je tak vypráškovaný, určite je z neho jeden obrovský nanočip,' pomyslel som si. A o čo išlo? O nič, o obyčajný prelet v rámci dlhodobo plánovaného vycviku. Lenže ľudská domýšľavosť, desaťročia stavaná na neochvejných základoch hlúposti a neschopnosti rozumnej úvahy, pretrhla hrádze a valila sa a valila... Šarlatánske bláboly M. Kotlebu a jemu mentálne rovných prináša skazené ovocie tuposti. A my aby sme v tom žili, zúfalo argumentovali, presviedčali, dokladali zdrojmi, fotkami, skenmi, grafmi... Nič, nič nepomáha. Pomôcť môže len osobné ignorovanie - ale to nepomáha, pretože rozumní a múdri ľudia majú v sebe 'načipovanú' aj zodpovednosť, aj zmysel pre pravdu a potrebu jej šírenia (na sociálnych sieťach sa tomu vraví "zdieľanie"). Helikoptéry ani nestačili zmiznúť za horizontom - a už sa na sociálnej sieti objavila onakvejšia "kauza." Teta si v obchode kúpila jogurt, doma zistila, že je plesnivý. A toto sa jej stalo v tom istom obchode počas jedného týždňa niekoľkokrát, vždy s akciovým jogurtom tej istej značky. 'Možno nás chcú cielene otráviť,' zauvažovala iná teta a domyslela, že 'takýto tovar sa určite predáva len seniorom.' Tak teda čo s nimi - teda nie s tými pokazenými jogurtmi, ale s dutými konšpirátormi a konšpirátorkami, neveriacimi ani zdravému "sedliackemu" rozumu? •

• "Ponúka sa otázka, či by sa teda implantát po vpichnutí do svalu nemohol dostať do mozgu svojpomocne, ale na to, aby k niečomu takému neprišlo, máme hematoencefalickú bariéru. Čip, ktorý by sa cez ňu mohol dostať, by musel byť mechanicky sofistikovaný a podobné zariadenia rozhodne nie sú v dosahu našich technických možností. Hlavným variantom, ako dostať taký ovládací čip do mozgu, by teda bolo vpraviť ho priamo tam. Uznávam, že očkovanie do mozgu by bolo silne podozrivé a asi by som sa mu bránila. Kým nás teda očkujú do ramien, do zadku a do iných veľkých svalov, čo sú dobré miesta na vyvolanie žiaducej imunitnej reakcie, ale nie na ovládanie človeka, bola by som v pokoji," vraví, okrem iného, Lenka Připlatová z Karlovej univerzity v Prahe, členka Klubu skeptikov Sisyfos, ktorý roky upozorňuje na pavedecké bludy, pre Denník N. ** •

• Ono je to dnes tak: Čo Slovák, čo Slovenka - to virológ, virologička, epidemiológ, epidemiologička, hygienička, hygienik, biológ, biologička... ...krízový manažér a krízová manažérka. Porobili si rýchlokurzy: vyznajú sa v problematikách futbalu, hokeja, cyklistiky (v golfe nie), v riešení rómskych otázok, riešenia utečenckej krízy, krízy svetovej ekonomiky aj finančníctva, v chodoch nadnárodných korporácií i v bankovníctve, aj v letectve, v klimatických zmenách a procesoch, v zákonoch (hlavne ústavných), aj v riadení ak nie celého sveta, tak apoň štátu. Len v hlavách si akosi nevedia "poriadiť" a nedokážu rešpektovať ani jednoduché nariadenia, ani vyhradené nákupné hodiny... A odpadky vyhadzujú do Prírody... •

• A teraz sa ospravedlňujem - nanočip zistil, že som článok dopísal a programuje ma na umývanie riadu. Mimochodom - skutočne som zvedavý na kieho ďasa už len napríklad mňa potrebuje sledovať dajme tomu ten Juro zo Sorošky alebo Bil spoza brán... A neverím, že Marian Kotleba sám verí tomu, čo všetko natára. •

• Držme si palce, opatrujme sa v zdraví - Slnko svieti, Mesiac žiari. •

