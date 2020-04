Ďalšie výborné filmy idú k nám

• Po Slovenskom filmovom ústave - Kine Lumière - prichádza s ponukou online projekcií filmov aj distribučná spoločnosť Filmtopia. •

• Pod sloganom Filmtopia online u vás doma sa rozhodla distribučná spoločnosť Filmtopia ponúknuť pestrý výber kvalitných filmov. Začína s dvoma silnými príbehmi, ktoré uvedie v slovenskej premiére. V stredu 22. apríla 2020 exkluzívne sprístupní dokument Krajina medu (2019, réžia Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov) - nominovaný na Oscara. Druhý film s názvom Sólo (2019, réžia Artemio Benki) - lyrický dokument o samote a o návrate do života budeme môcť z pohodlia domova sledovať od soboty 25. apríla 2020. Pôjde o symbolickú rozlúčku s francúzskym režisérom Artemiom Benkim, pôsobiacim v Prahe, ktorý celkom nedávno, 15. apríla 2020 navždy odišiel. Oba filmy mali mať slávnostnú premiéru na festivale Febiofest. Do kolekcie filmov v ponuke projektu Filmtopia online u vás doma pribudnú každý týždeň dva nové tituly - artové filmy, klasika, umelecky spracované dokumenty, experimenty a hlavne i slovenské filmy. •

• „Ponuku do online priestoru som dramaturgicky nastavila tak, aby to bola v prvom rade Filmtopia v tom najlepšom zmysle slova. V ponuke preto nesmú chýbať silné tituly, artové filmy, klasika, umelecky spracované dokumenty aj experimenty. Filmy sa zameriavajú na rôzne témy a predstavujú žánrovo pestré spektrum. Samozrejme, jednu líniu budú tvoriť výborné slovenské filmy. Ide aj o to, aby diváčky a diváci mohli v pohodlí domova sledovať filmy, ktoré im z dôvodu opatrení proti šíreniu vírusu Covid-10 'ušli' v kinách, kde sa nemohli premietať,“ povedala riaditeľka Filmtopie Silvia Učňová Kapustová. Filmy budú postupne - dva za týždeň, každú stredu a sobotu - pribúdať na webstránke, ktorej link uvádzame na konci článku. Milovníci kvalitnej kinematografie tak môžu, v rámci aktuálnych nariadení, sledovať filmy doma, legálne a vo vysokej kvalite. •

• Celovečerný debut dokumentaristov Ljubomira Stefanova a Tamary Kotevskej s názvom Krajina medu (Honeyland) charakterizuje epická šírka, aj keď vznikol z dôverného vzťahu medzi filmármi a témou. Ide o prekvapivo humorný, i keď drsný i nežný portrét krehkej rovnováhy medzi ľudstvom a prírodou, o pohľad na rýchlo miznúci spôsob života a o nezabudnuteľné svedectvo o vytrvalosti jednej ženy. Fim bol nominovaný na Oscara v kategóriách: najepší zahraničný film, najlepší dokument a z festivalu Sundance si priviezol až tri ceny: najlepší dokument, zvláštna cena poroty za kameru, cena za mimoriadny prínos. •

• Film Sólo je lyrický dokument o samote a o návrate do života. Prerozpráva výnimočný a zároveň univerzálny príbeh o posadnutosti tvorbou a dokonalosťou, popisuje evolúciu ľudskej bytosti, čerpá svoju silu z vlastnej citlivosti. Hlavná postava filmu, Martin P., je mladý argentínsky klavírny virtuóz a skladateľ, ktorý posledné štyri roky prežil v ústave pre duševne chorých El Borda v Buenos Aires - najväčšom psychiatrickom zariadení v Latinskej Amerike. Detský hudobný génius a najsľubnejší talent svojej generácie se pokúša nájsť spôsob, ako prekonať svoje psychiatrické ochorenie a vrátiť sa do života von, za múry sanatória, aj na koncertné pódiá. Zatiaľ pracuje na svojej novej skladbe. Koprodukčný česko - francúzsko - argentínsko - rakúsky film má na konte uvedenie na festivale v Cannes, viacero nominácií i ocenení - okrem iného sa stal najlepším dokumentárnym filmom na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava. V stredu 15. apríla 2020 zastihla filmový svet smutná správa, režisér filmu, dokumentarista a producent Artemio Benki, ktorý od začiatku 90. rokov pôsobil v Prahe, zomrel vo veku 53 rokov. Ako herca sme ho mohli vidieť aj v známom, až kultovom filme Knoflíkáři (réžia Petr Zelenka, 1997). •

• Projekt Filmtopia online u vás doma ďalej ponúkne: •

• Drámu Mami! (2014), ktorá sa považuje za najvyzretejší a najemocionálnejší film mladého, úspešného kanadského režiséra Xaviera Dolana;

• Islandskú čiernu komédiu Fúsi (2015) - od režiséra filmov Albín menom Noi, Outsider a Dobré srdce - Dagura Kárího;

• Dánsky film Svadba medzi citrónmi (2012) od oceňovanej režisérky Susanne Bier, ktorá v tomto filme spojila tému lásky s absurditou, humorom a jemne vykresľuje charaktery a jednoduché životné pravdy;

• Britský životopisný dokumentárny film Diego Maradona (2109) - držiteľ Oscara, režisér Asif Kapadia, v ňom poskladal strhujúci portrét jednej z najslávnejších osobností svetového futbalu, a to z viac než päťsto záberov z Maradonovho súkromného archívu;

• Britský dokumentárny film režiséra Kena Loacha The Spirit Of 45 (2013) o dobe, keď robiť veci spoločne bolo normálne. Režisér sa filmom vracia do britskej histórie, k roku 1945;

• Pokračovanie oscarového filmu Putovanie tučniakov s názvom Putovanie tučniakov – Volanie oceánu (2107) od francúzskeho režiséra Luca Jacqueta, ktorý ponúka príbeh malého tučniaka, pripravujúceho sa na svoju prvú cestu k moru v ľadovom kráľovstve Antarktídy;

• Dva úspešné dokumentárno - hrané filmy prestížneho slovenského režiséra Petra Kerekeša: Ako sa varia dejiny (2008) o vojenských kuchároch naprieč vojnami a vojenskými službami a dokument BATAstories (2018) - nový pohľad na históriu i faktá o rodine podnikateľov z rodu Baťovcov...

• ...a tiež filmový debut slovenského režiséra Ivana Ostrochovského Koza (2015) aj desaťdielny dokumentárny seriál Celuloid Country (2011) režisérov Martina Šulíka, Filipa Fabiána a Ivana Ostrochovského o dejinách slovenského dokumentárneho filmu.

• Filmov bude v portfóliu nového projektu Filmtopia online u vás doma postupne pribúdať. Skutočne symbolická cena vstupenky na online kino, za ktorú si nadšenci kvalitného filmu môžu snímky pozrieť, je dve eurá, slovenské premiéry, ktoré budú k dispozícii len jeden týždeň, stoja iba tri eurá. Podporme kultúru a slovenskú distribučnú filmovú spoločnosť. •

