V sobotu k vám príde kino

• „Kiná vo svete sú zatvorené, kinokultúra je v agónii. Jedným zo spôsobov, ako vdýchnuť aspoň trochu kyslíka slovenským kinám a distribútorom filmov, je vyraziť si do kina online!“ Týmito slovami spúšťa Slovenský filmový ústav v Kine Lumière online projekt s klubovými a slovenskými filmami, ktorých distribúciu zastavila pandémia nového koronavírusu. Prvé online premietanie projektu Kino Lumière doma sa uskutoční v sobotu 18. apríla 2020 so začiatkom o 20:20 hodine. Diváci so záujmom o filmy môžu ako prvú uvidieť francúzsku romantickú komédiu Zažiť to znovu z roku 2019 od režiséra Nicolasa Bedosa. •

• Záber z filmu Zažiť to znovu. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• Zámerom projektu Kino Lumière doma je ponúknuť divákom filmy, ktoré vstúpili do distribúcie krátko predtým, než kiná zatvorila mimoriadna situácia, spojená so šírením koronavírusu. Ide o diela, ktoré nemali príležitosť využiť svoj divácky potenciál. V projekte Kino Lumière doma ich doplnia nedávne distribučné tituly s dobrou návštevnosťou. Projekt zároveň sleduje dôležitú myšlienku spolupatričnosti, ku ktorej súčasná zložitá ekonomická situácia v oblasti kultúry vyzýva, a tiež chce podporiť 'momentálne vypnutý' reťazec distribútor - kino. Cieľom projektu je tiež zostať v kontakte s vernými divákmi a priaznivcami kinematografie a priniesť im atmosféru kina domov. •

• Banner projektu Kino Lumière doma. • (• Slovenský filmový ústav •)

• „Podľa vzoru kolegov z Českej republiky sme sa po pomerne dlhom zvažovaní i váhaní rozhodli spustiť projekt Kino Lumière doma,“ hovorí o myšlienke projektu manažérka Kina Lumière Zita Hosszúová a vysvetľuje: „Stále sme presvedčení, že najlepším miestom na ponorenie sa do filmu je kinosála, ale mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne riešenia, a tak kino prichádza za svojimi divákmi domov. Na rozdiel od VoD pôjde o live stream, ktorý si nie je možné zastaviť, pretočiť ani dopozerať zajtra. Vyžaduje si disciplínu kontinuálneho sústredenia sa na film - tak, ako v kine. Táto zdanlivá banalita ide výrazne proti zvyklostiam domáceho pozerania filmov a seriálov, ktoré neraz v domácnostiach bežia celé dni 'na pozadí,' ale len ako kulisa, alebo je ich pozeranie rozkúskované na etapy podľa toho, akú má človek náladu či iné povinnosti a záujmy.“ •

• Živé prenosy sú zatiaľ naplánované trikrát do týždňa, premietať sa bude vždy v sobotu, v utorok a vo štvrtok - v rovnakom čase o 20:20 hodine. Súčasťou projekcie bude aj čet s divákmi, do ktorého sa môžu i nemusia zapojiť. Pridanou hodnotou pri vybraných filmoch budú lektorské úvody i projekcie krátkych filmov zo zbierok Slovenského filmového ústavu. •

• Otváracím filmom projektu bude francúzska romantická komédia Zažiť to znovu (La Belle Époque, 2019, réžia Nicolas Bedos). Film je o tom, čo by sa stalo, keby sme mali príležitosť zopakovať si tie najkrajšie chvíle života. Predstaví ho dramaturg Kina Lumière Miro Ulman, ktorého diváci poznajú predovšetkým vďaka cyklu Music & Film. V ďalších bude v rámci projektu Kino Lumière doma premietnutá dráma Biely, biely deň (Hvítur, hvítur dagur, 2019, réžia Hlynur Pálmason) - o mužovi, ktorý sa vyrovnáva s tragickou smrťou manželky, ďalej oceňovaná kórejská čierna komédia Parazit (Gisaengchung, 2019, réžia Joon Ho Bong), ktorá získala Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes a tento rok prekvapila na Oscaroch ziskom sošiek pre najlepší film, najlepšiu réžiu, najlepší medzinárodný film i najlepší pôvodný scenár. „Sme radi, že viacerí slovenskí distribútori prejavili vôľu s nami spolupracovať,“ hovorí Zita Hosszúová o uvádzaných filmoch. „Treba však brať do úvahy, že online priestor nie je domovským miestom kín, a tiež že nejde o štandardizovaný spôsob sprístupňovania filmov. Práva na každú jednu takúto ´projekciu´ treba špeciálne preverovať.“ Diváci sa môžu tešiť napríklad aj na kultový slovenský film Na krásnom modrom Dunaji z roku 1994 v réžii Štefana Semjana. Súdobú crazykomédiu o kamarátoch bohémoch Slovenský filmový ústav vlani digitálne reštauroval, v tejto podobe film diváci uvidia prvý raz. •

• Záber z filmu Parazit. • (• Zdroj: © CJ Entertainment •)

• Záber z filmu MNa krásnom modrom Dunaji. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

• „Projekt Kino Lumière doma nemá ambíciu konkurovať streamovacím službám ani televíziám. Smerujeme k oživeniu komunikácie s komunitou kina, ktorej súčasťou nie je len živá online diskusia o premietanom filme, ale aj solidarita a vyjadrenie podpory lokálnemu kinu a distribútorovi, ktorú diváci prejavia tým, že si na online projekciu zakúpia vstupenku,“ vraví Zita Hosszúová a upresňuje: „Jej cena je síce symbolická, len dve až tri eurá, ale, samozrejme, v porovnaní s výškou mesačného predplatného na streamovacie služby a VoD sa môže zdať privysoká. Celý náš projekt je o udržiavaní ducha kinokultúry pri živote, o hľadaní nových spojení medzi milovníkmi filmu.“ Úvodný film Zažiť to znovu sa preto bude streamovať zdarma, v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov. •

• Kiná, vedno s ďalšími stánkami kultúry, patrili k prvým zatvoreným prevádzkam. Kino Lumière svoje kinosály zatvorilo 10. marca. „Nikto z nás doteraz celkom presne nevie, kedy môžeme otvorenie kín očakávať. Dá sa predpokladať, že kiná i divadlá budú patriť k posledným otváraným prevádzkam. Ale všetci žijeme v tejto zvláštnej neistote a pripravenosti otvoriť hneď, ako to bude možné,“ opisuje situáciu Zita Hosszúová. Okrem projektu Kino Lumière doma personál kina pracuje aj na zlepšení konceptov dramaturgických cyklov a projektov, ktoré v kine už majú stálych divákov a po otvorení sa k nim budú môcť opäť vrátiť. Patria k nim vzdelávací cyklus Filmový kabinet či obľúbený cyklus Music & Film, dramaturgovia tvoria aj koncept nového cyklu Príbehy umenia. Kurátori Filmotéky pripravujú cykly a spoluprácu s inými filmovými archívmi - a to už na roky 2021 a 2022.„Momentálne pracujeme v nastavení, že Kino Lumière bude v prevádzke najneskôr koncom tohtoročného leta. Tajne dúfame, že možno už na jeho začiatku,“ nádejá sa Zita Hosszúová. •

