Prosím vás, neútočte na premiéra

• 'Insitný premiér' a 'hochštapler' - to sú len dve nemiestne urážky na adresu Igora Matoviča, premiéra Slovenskej republiky. •

• Tie slová na adresu premiéra Igora Matoviča napísala Matia Lenická, dídžejka a hudobná producentka, a zverejnila ich v sekcii komentáre na webe SME. Dodala, že Igor Matovič je 'náš Donald Trampovič' a na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej veľmi nemiestene až drzo pripísala, že 'vyzerá ako postava z Mortal Kombat.' Vtipné? Nie, prízemne úbohé! •

• Slová dídžejky Matie Lenickej sú len ukážkou z množstva skutočne úbohých útokov na premiéra, ktorými sú weby zaplavené. Keby to boli nejaké krčmové výlevy na sociálnych sieťach - tak nech. Lenže skutočne nevyberané útoky, urážky, silené posmešky a násilne dehonestujúce slová na adresu premiéra bujnejú ako burina na rumovisku, šíri sa z nej semeno nenávisti, pohŕdania, dešpektu. A to je veľmi smutné a znepokojujúce. •

• Igor Matovič - premiér Slovenskej republiky • (• Foto: © Tomáš Benedikovič. Zdroj: www.dennikn.sk •)

• Aby bolo jasné - som jednoznačne za to, aby bol premiér (i prezidentka, vláda, parlament etc.) podrobovaný ostrej kritike - ale vecnej, konštruktívnej a hlavne písanej či hovorenej slušne, na úrovni a v intenciách toho, ako nás vychovala rodina a škola - nie špinavá ulica a staničná krčma. Aj ja mám výhrady voči premiérovi, ale to neznamená, že o ňom budem vypisovať ako o 'šašovi,' 'bláznovi,' 'hochštaplerovi,' 'insitnom premiérovi' a podobne. Napokon - verejne by som zhodil iba seba a vyslal o sebe signál, že som neokrôchanec. •

• Premiér Igor Matovič dňom i nocou čelí tvrdému tlaku a musí zápasiť s nepriaznivou covid-19 situáciou v krajine - v krajine, ktorá je v jeho premiérskych rukách. Isteže - robí pri tom aj chyby, ale chyby nerobí iba tá či ten, kto vôbec nič nerobí. A premiér do tejto skupiny nepatrí. Ak niečo premiérovi Igorovi Matovičovi vytýkam - tak je to napríklad jeho prehnaná snaha "riešiť veci" cez konto na svojom Facebooku, ale i to, že "najmenej trikrát nemeria dokým začne strihať," teda rozprávať, informovať. Forma jeho a vládnych tlačových vystúpení ma nezaujíma - zaujímajú ma výsledky, konkrétne prijaté opatrenia, nariadenia smerom k verejnosti - a potom ich už len dodržiavam najlepšie a najsvedomitejšie ako viem. Mne totiž vôbec neprichodí "miešať sa" do kompetencií, odporúčaní a napokon rozhodnutí celých skupín odborníčok a odborníkov. Nie som epidemiológ, virológ, hygienik ani znalec toho, aké látky sú najlepšie na rúška - aby neprepúšťali vírusy. Som tu na to, aby som aj dôveroval. •

• Do premiéra sa "statočne obuli" aj rôzne "mimovládky," vraj už došlo na eskaláciu napätia i rasových treníc medzi majoritou a minoritou - hlavne v súvislosti so situáciou v rómskych osadách a početných komunitách. Samozrejme - pán premiér si mohol odpustiť mnohé impulzívne slová na adresu "momovládkovej kaviarne," ale povedal hlavne toto, citujem: "Karanténa je hygienické, nie rasistické opatrenie!" * Tak si to všetci uvedomme a podľa toho aj konajme a vyjadrujme sa - a hlave sa správajme dôstojne! •

• Možno prídu časy zlepšenia situácie, možno obdobie stagnácie, možno sa situácia zhorší - to dnes nikto s presnosťou pravdy nevie. A už vôbec to nemôže vedieť niekto, kto si, obrazne povedané, mýli infekciu s impotenciou a opatrenie s opratím, núdzový stav so stanným právom etc. Preto, prosím vás, kroťme sa vo vyjadreniach na adresu premiéra a ďalších zodpovedných za riešenie situácie, nerobme si hanbu. •

• Želám premiérovi, vláde aj tímom odborníčok a adborníkov silný a vytrvalý dych v tejto "slovenskej coviddobe," ktorá určite pominie a jedného dňa budeme premiérovi Igorovi Matovičovi ďakovať (aj keď platí, že: 'Každý dobrý čin bude potrestaný!'). •

• Držme si palce, opatrujme sa v zdraví - Slnko svieti, Mesiac žiari. •

