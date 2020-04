S 'tačpadmi i myškami' za kultúrou

• Naše galérie, ale aj solitérni umelci a umelkyne, začínajú rýchlo chápať a vnímať situáciu a prichádzajú s inováciami. Konečne! •

• Prešovská umelecká a duchovná podpora Taliansku •

• Napríklad Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove už spustila e-výstavu fotografií, ktorých autorom je prešovský fotograf Peter Sedlák a ktoré pochádzajú z minuloročných veľkotýždňových procesií v sicílskom meste Trapani. Výstavou s názvom Svietiene 5 chcú organizátori vyjadriť symbolickú podporu Taliansku, ktoré patrí medzi krajiny najviac postihnuté koronavírusom. Vzhľadom na súčasnú neľahkú situáciu, spôsobenú celosvetovou pandémiou, ktorá v týchto dňoch okrem iného znemožňuje prežitie veľkonočných sviatkov tradičným spôsobom, rozhodli sa autor fotografií a organizátori výstavy sprístupniť dokumentárne fotografie vo virtuálnom priestore. •

• Foto: Peter Sedlák. Z cyklu Svietiene. • (• Zdroj: www.ku.sk •)

• „Naša univerzitná knižnica túto výstavu dlhodobo pripravovala v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom Prešovskej univerzity, konkrétne s jej duchovným správcom Marekom Vargom. Vzhľadom na jej tematické zameranie sme ju plánovali sprístupniť práve v týchto dňoch v Centrálnej študovni Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity, kde pravidelne organizujeme rôzne výstavy a kultúrne podujatia,“ priblížil zrod výstavy Peter Haľko, riaditeľ Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity. Doplnil, že výstava má umeleckým a duchovným rozmerom priniesť e-návštevníkom knižnice aspoň trochu duchovného osvieženia a najmä povzbudenia: „Zároveň ňou chceme vyjadriť symbolickú podporu a solidaritu s ľudom v Taliansku.“ Najnovšia séria fotografií s názvom Svietiene 5 (názov je vytvorený spojením slov 'svietiť' a 'tieň') je už piatou v poradí fotografa. „Peter Sedlák už od roku 2012 pravidelne pripravuje a prezentuje série dokumentárnych fotografií s námetmi ako zasvätení ľudia, kňazi, rehoľníci, veriaci ľudia, liturgia, obrad, chrám... - a to pod pracovným názvom Svietiene. Ako umelec uvádza, je to jeho prejav vďaky za dobrodenia, ktoré mu preukázal Najvyšší Tvorca v ťažkej situácii života - prostredníctvom kňazov a ľudí, ktorí ho učia pravej viere,“ zdôraznil riaditeľ prešovskej univerzitnej knižnice Peter Haľko. •

• Kto má záujem, môže si online výstavu fotografíí prezrieť ako fotopublikáciu na webstránke Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove aj ako videoprezentáciu na YouTube. •

• Peter Sedlák: Svietiene 5 (06:10 minút). •

video //www.youtube.com/embed/tftuxEQJW5M

• Peter Sedlák (1966) je fotograf, grafik, karikaturista, v civilnom povolaní učiteľ na Cirkevnej základnej umeleckej škole svätého Mikuláša v Prešove. Fotografuje na čierno - biely analógový filmový materiál a finálny výber fotografií zvyčajne predstavuje vo veľkoformátových zväčšeninách, preto na účely tejto výstavy vo virtuálnom priestore museli byť fotografie digitalizované. Svoje umenie pravidelne prezentuje na rôznych výstavách doma i v zahraničí a tiež prostredníctvom svojej webstránky. •

• Peter Sedlák: Svietiene 5 - Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity --- link. •

• Galéria umelcov Spiša paroduje štruktúru Covid-19 •

• Aktuálne preventívne opatrenia, zamerané na zamedzenie šírenia koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré župné organizácie pripravili pre návštevníkov virtuálne prehliadky alebo interaktívne aktivity, do ktorých sa záujemcovia môžu zapojiť aj z pohodlia domova či pri home office. •

• Na situáciu reaguje i Galéria umelcov Spiša - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Namiesto plánovaných výstavných projektov a sprievodných programov, ktoré sa vzhľadom k mimoriadnej situácii preplánovali na koniec kalendárneho roka, galéria prehodnotila kvalitne a chronologicky archivované dáta, ktoré uvádza na svojej webstránke aj na aktívnych sociálnych sieťach. Galéria umelcov Spiša operuje na Facebooku, na Instagrame i na YouTube. Okrem recyklácie už uložených dát pripravuje vo vlastnej réžii fotopríbehy a videopríbehy - výsledkom toho je 1. apríla 2020 spustený interaktívny projekt Galéria OnLine. Nový kreatívny koncept, spracovaný galerijným staffom ‒ riaditeľkou galérie Mgr. Luciou Benickou a grafičkou Mgr. Art. Ivanou Babejovou, ArtD., zapája všetkých zamestnancov - a to od technickej podpory a aplikácie dát cez odborné spracovanie, zálohovanie, dramaturgiu, výber a prehodnocovanie obrazových materiálov a videomateriálov.Galéria OnLine je aktualizovaná niekoľkokrát v týždni, ponúka virtuálne prehliadky galerijných priestorov, inštruktážne videá k výtvarným workshopom, edukatívne úlohy a súťaže pre rodiny s deťmi, informácie a obrazovú dokumentáciu k výstavám i k autorom umeleckých diel a veľa iného, pútavo prekvapujúceho. •

• Banner projektu Galéria OnLine Galérie umelcov Spiša. • (• Zdroj: www.gus.sk •)

• Riaditeľka galérie a autorka konceptu Lucia Benická vysvetľuje: „Koncept Galérie OnLine som postavila na nosných pilieroch galerijných činností, vrátane informácií o prevádzkových novinkách. Hlavná 'imidžovka' paroduje štruktúru Corony a jednotlivé piktogramy sú aplikované pre konkrétny druh nielen on-line prezentácií. Rozsah príspevkov tak umožní spájať viaceré piktogramy, a teda aj činnosti, napríklad aktuálna výstava + zbierka + topdielo + katalóg a podobne. Príprava príspevkov vychádza z aktualizácie materiálov na sociálnych sieťach, ale i z iných on-line projektov, do ktorých sa Galéria umelcov Spiša aktívne zapája už od roku 2015. Popri virtuálnom presahu našich činností a iných nosných odborných úlohách, súvisiacich s pripravovanými projektami v dobe post-Covidu, sa prevádzka galérie v oboch budovách nezastavila, pretože apríl prináša aj iné výzvy pre úpravy v depozitároch, pre údržbu aj modernizáciu priestorov, pričom už po Veľkej noci budeme rekonštruovať nový výťah, ktorý prepája tri poschodia jednej z budov a je hlavným nosníkom aj pre návštevníkov galérie na vozíčkoch alebo ťažko sa pohybujúcich.“ •

• Jozef Majkut: Jarná scenéria. Zo zbierok Galérie umelcov Spiša. • (• Zdroj: www.gus.sk •)

• „Karanténna“ Galéria OnLine vychádza aj z dvoch externe realizovaných virtuálnych projektov: Google Art Project a Web umenia. Galéria umelcov Spiša bola medzi prvými pamäťovými inštitúciami na Slovensku, ktoré v roku 2015 vstúpili do projektu Google Art Project s tímom britských expertov. Cieľom bola virtuálna prehliadka všetkých galerijných výstavných priestorov. Projekt umožňuje rôzne aplikácie, napríklad aj pri googlemape - ak sa návštevník orientuje v meste a je v blízkosti galérie, spúšťa sa streetview technológia s preklikom a tak sa otvárajú dvere do galérie a vchádza sa do objektov. Preklik je na domovskej webovej stránke v dvoch podheslároch: O nás a Návšteva. Galéria umelcov Spiša je tiež jednou z mála galérií, ktorej zbierkový fond je celkom digitalizovaný - a to do 31. decembra 2019 a i v tomto období sa postupne odborne spracováva. Súčasťou „karanténnej“ virtuálnej prezentácie je aj Web umenia, kde je prezentovaná veľká časť zbierkového fondu, vrátane popisu stálych expozícií, a iež diela nielen slovenských umelcov i umelkýň. •

• Veľkonočný pozdrav z Galérie umelcov Spiša. • (• Zdroj: www.gus.sk •)

