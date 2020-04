Blackout ante portas

• "Nie, nepôjdeš so psom von, keď máš rodinný dom," asi nechtiac či nevedomky zarýmoval slovenský premiér Igor Matovič. •

• "Hm..." pomyslel som si, "...vždy som tvrdil, že Psíkov aj Psov treba chovať len vo vilách a v rodinných domoch so záhradami, do paneláku tieto ušľachtilé tvory nepatria, tam je miesto pre akváriové nemé tváre alebo pre mlčanlivé muškáty." •

• Teraz žarty bokom. Náš pán premiér prišiel s nápadom na 'Blackout Slovenska' (kedysi premiér Vladimír Mečiar spravil zo Slovenska 'čiernu dieru Európy'). Pán premiér Matovič má (zatiaľ) takéto predstavy o 'Blackoute Slovenska:' "Znamenalo by to, že sa pohybujú a sú v práci ľudia iba tam, kde je to nevyhnutné," Ostatní ľudia by podľa neho museli byť doma. Celkom by sa zatvorili hranice. Štát by podľa premiéra musel zabezpečiť, aby nariadenie všetci dodržiavali. "Nie, nepôjdeš so psom von, keď máš rodinný dom. Psa pustíš do záhrady," uviedol Igor Matovič príklad, kam až by mohli siahať obmedzenia. Na Slovensku by bol podľa neho vyhlásený výnimočný stav: "Bolo by vojenské zásobovanie, aby nikto nestrádal, mal dostatok stravy a základných potrieb," opísal premiér svoju predstavu. Keby sa po troch až štyroch týždňoch niekoľko dní po sebe neobjavil nikto nakazený vírusom, život by sa podľa neho vrátil do normálneho režimu: "Boli by otvorené obchody a chodili by sme do práce. Ekonomika by normálne začala žiť," povedal Igor Matovič. * •

• Dnes ráno som videl - na sociálnej sieti - rad hlavne dôchodkýň, nedisciplinovane sa predbiehali, strkali, vadili, takmer sa pobili. Išlo o to, že v sa nemeckom supermarkete začal akciový predaj muškátov. Rozumiete? Muškátov, nie niečoho, čo nevyhnutne potrebujeme aby sme prežili! Smiešne? Tragické? To i ono. Neviem si predstaviť čo by sa dialo "v čase Matovičovho výnimočného stavu" a viem si predstaviť ako z armádnych helikoptér Sikorsky UH-60 Black Hawk zhadzujú kvetináče, plné rozkvitnuto voňavých muškátov... •

• Bokom žarty! Uvažujme takto, my, obyčajní občania a prosté občianky: Vari by sme nevydržali tých pár týždňov - mesiac, najviac dva onen 'Blackout Slovenska,' aký by prišiel? Vydržali by sme ho - a to preto, lebo by sme veľmi dobre vedeli aj cítili, že nám, okrem zabezpečenia bezpečia, nič nehrozí. Veď si uvedomme, prosím, že nie je vojna. Že sa nikto nemusí celé mesiace, vari roky skrývať vo falošnej miestnosti kdesi v tme a zime a vlhku pivnice a tŕpnuť kedy ho pri domovej prehliadke aj s rodinou nájdu slovenskí gardisti a nemeckí esesáci. Skrývať sa bez vody, jedla, toalety, bez informácií, byť potichu... Báť sa aby dieťa v horúčke nezaplakalo, starký aby nezakašľal... Nikto sa nebude musieť skrývať kdesi v jaskyni vysoko v horách, bez jedla a bez ohňa, zavalený vôkol snehom... Nikto nebude nikoho pod nabitými a odistenými automatickými zbraňami strážiť ani hnať pochodom smrti... To všetko sa dialo počas II. svetovej vojny. Skutočne sa to dialo. •

• Nie, nerozmýšľam negativisticky a pesimisticky - len porovnávam - aby som si uvedomil ako nám je skutočne dobre; 'blackout - neblackout.' Nie som analytický ekonóm ani bankár či podnikateľ, obchodník, aby som posudzoval veci z tohto pohľadu. Len sa snažím nájsť cestu, cestu porovnania a prirovnania. A cestu uvedomenia si, že nikdy nebude tak zle, ako naozaj strašne a smrteľne bolo napríklad počas tej tragickej II. svetovej vojny. Moji nebohí rodičia a starí rodičia by vedeli rozprávať... Pretože (aj) oni prežili také veci, o akých sa nám nesníva ani v horúčkovitých snoch po neuváženom neskorovečernom sledovaní béčkového hororu. •

• Na 'Blackout Slovenska' pripravení! Vždy pripravení! •

• Držme si palce, opatrujme sa v zdraví - Slnko svieti, Mesiac žiari. •

