Kto získa Cenu Oskára Čepana 2020?

• Medzinárodná porota odborníkov a odborníčok, profesijne pôsobiacich v Minneapolise, v Osle, Berlíne a v Prahe, zasadne online. •

• Do Ceny Oskára Čepana 2020 sa v súlade s podmienkami a štatútom projektu prihlásilo 36 umelcov a umelkýň vo veku do 40 rokov. Uzávierka výzvy bola v utorok 31. marca 2020 o polnoci. Medzinárodná porota odborníkov a odborníčok, ktorí profesijne pôsobia v Minneapolise, v Osle, v Berlíne a v Prahe zasadne – v rámci ochranných opatrení proti šíreniu vírusu Covid - 19 – online v pôvodne plánovanom termíne, teda 23. apríla 2020, aby vybrala tohtoročných finalistov, finalistiek Ceny Oskára Čepana. Portfóliá prihlásených umelcov bude mať porota k dispozícii tri týždne pred termínom zasadnutia. Výstava jubilejného 25. ročníka Ceny Oskára Čepana sa uskutoční v Novej synagóge v Žiline. Meno laureáta či laureátky Ceny bude známe 13. novembra 2020. Cenu Oskára Čepana organizuje slovenská Nadácia – Centrum súčasného umenia, Bratislava. •

• Banner Ceny Oskára Čepana 2020. • (• Zdroj: bARSdobrýchýr •)

• “V mene organizátora Ceny Oskára Čepana ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili do aktuálneho ročníka projektu. Hoci sme sa ocitli v dobe nepredvídateľnosti a absolútnej neistoty, sme maximálne odhodlaní urobiť všetko preto, aby to budúci finalisti Ceny pocítili čo najmenej,” povedala riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová. Vedenie Ceny Oskára Čepana muselo prehodnotiť nastavené termíny a časové rámce priebehu projektu a zvážiť, čo je v danej situácii zvládnuteľné a realizovateľné. „Keďže zloženie poroty je medzinárodné, jej prvé tohtoročné zasadnutie predpokladalo presuny členov naprieč Minneapolisom, Oslom, Berlínom a Prahou do Bratislavy. Aktuálna alternatíva, ktorá vychádza z danej situácie a nutnosti adaptovať sa - v záujme ochrany všetkých zúčastnených - je online zasadnutie a výber finalistov tohto ročníka, ktorý technicky bezproblémovo umožňuje elektronická databáza prihlásených umelcov, sprístupnená niekoľko týždňov pred spojením sa členov poroty,“ dodala Lucia Gavulová. •

• Členmi a členkami poroty Ceny Oskára Čepana pre roky 2019 a 2020 (a teda pokračujúcimi porotcami z minulého roka) sú Vjera Borozan z Českej republiky - historička umenia, kurátorka a pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia na Akademii výtvarných umění v Praze, Bartholomew Ryan z USA - nezávislý kurátor a teoretik umenia, absolvent Center for Curatorial Studies / Bard College a Jaro Varga zo Slovenskej republiky - umelec s medzinárodným presahom a kurátor súčasného vizuálneho umenia. Novými členmi v porote na obdobie rokov 2020 a 2021 sú Kathrin Bentele zo Švajčiarska - kurátorka a publicistka, v minulosti aktívna v Artists Space New York, Kunsthaus Glarus a aktuálne v KW Institute for Contemporary Art Berlin a Jan Verwoert z Holandska - kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie, profesor na Oslo National Academy of the Arts a Piet Zwart Institute v Rotterdame. Aktuálne výtvarníci, grafici a počítačoví programátori intenzívne pracujú na novej webstránke projektu a na príprave katalógu Ceny Oskára Čepana 2019. Jeho obsah budú tvoriť príspevky medzinárodných kapacít a bohatý obrazový materiál k výstave, ako aj k realizácii minulého ročníka ocenenia. •

• Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom vo veku do 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia, aktuálne v spolupráci a s finančnou podporou platformy na podporu súčasného umenia collectiv, programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. Mediálni partneri aktuálnej Ceny Oskára Čepana sú Denník N, RTVS, Rádio Devín, Rádio_FM, SITA, WebNoviny.sk, Flash Art, Artalk.cz, Vlna, podujatie mediálne podporuje bARSdobrýchýr - Ppublic relations servis, zameraný na udalosti a projekty spojené s kultúrou, s umením a so spoločenskými vedami. •

• Oskár Čepan (1925 - 1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom. •