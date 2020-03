Kotlebovci šíria manipulatívne lži

• Je úbohé a biedne, keď ktokoľvek zneužíva dnešnú situáciu k šíreniu lží a manipulácií. A robia to členovia parlamentnej strany. •

• V celom rade rôznych opatrení, ktoré prijala a prijíma (a ešte prijme) slovenská vláda, je aj to o monitorovaní úzkej skupiny obyvateľov prostredníctvom mobilných telefónov, smartfónov - aby sa zistilo, s kým sa ľudia s vírusovým ochorením Covid-19 stýkali či stýkajú a tiež - čo je veľmi dôležité - či dodržiavajú prísnu, nariadenú karanténu, teda izoláciu od okolia, ostatných ľudí. Pretože je to veľmi potrebné - veď ide o zdravie a životy. Normálni ľudia pri zmysloch to chápu. Bohužiaľ - pre isté skupiny hlavne politikov je aj toto opatrenie vlády len predmetom pre tupý ideologický boj, plný lží a blábolivého dezinformovania. •

• Záber z filmu Ucho. • (• Foto / zdroj: © Filmové studio Barrandov • )

• Ihneď sa nechali počuť kotlebovci; teda Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. 'Kto dnes hlasoval v parlamente za špicľovanie všetkých občanov,' znie nadpis kotlebovského blúznenia, plného klamstiev, dezinformácií a hlavne manipulácií s cieľom strašiť verejnosť. Hneď na úvod kotlebovského vyhlásenia sa dozvieme, že - citujem: "Pod zámienkou boja proti šíreniu koronavírusu a zneužívajúc ľudský strach bol dnes v parlamente schválený zákon, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani tie najtvrdšie totalitné režimy." Ďalej kotlebovci tvrdia, že je to, citujem: "...zákon, ktorý umožňuje Úradu verejného zdravotníctva, ktorý je súčasťou vládneho systému, získavať informácia o tom – kto s kým telefonoval, smskoval či mailoval a kedy a kde sa so svojim telefónom pohyboval – teda údaje, ktoré sú v každom skutočne demokratickom štáte predmetom prísne stráženého telekomunikačného tajomstva. Vďaka tomu bude mať vládny systém dokonalý prehľad nielen o pohybe každého slovenského občana, ale aj o jeho sociálnych väzbách, kontaktoch a zvykoch, čiže prakticky o všetkom podstatnom. A to bez akejkoľvek kontroly zo strany občanov." (...) A potom to príde naplno, opäť citujem: "Za tento totalitný zákon hlasovali jednohlasne všetci prítomní poslanci z nových vládnych strán, teda z OĽaNO, Sme rodina, SaS aj Za ľudí. Všetci tí Matovičovci, Kollárovci, Sulíkovci a Kiskovci, ktorí majú inak plné ústa rečí o demokracii, slobode a ľudských právach sa pri konečnom lámaní chleba postavili za špicľovania a praktiky hodné Orwelovho Veľkého brata. Zo strany opozície sa k nim pridal aj poslanec zo SMERu Vladimír Baláž." (...) Nasleduje presný zoznam, ktorí poslanci hlasovali za a ktorí proti návrhu zákona na - podľa kotlebovcov, ale aj Roberta Fica či kovaného boľševika Ľuboša Blahu - "špehovanie občanov." •

• Samozrejme - kotlebovské fankluby začali freneticky vrešťať, vraj nás tu ide vláda, štát a ktovie kto všetko všetkých sledovať, odpočúvať... Všetkých. To, že zákon sa týka iba monitorovania výhradne len pohybu ľudí, ktorí majú byť z dôvodu ochorenia Covid-19 v karanténach, už tejto soldateske nenávisti uniká. Nevraviac o tom, že vláda ani nikto iný vôbec nejde ľudí špehovať, a že k tomu, aby mohla tých, ktorí a ktoré sú, majú byť v karanténe monitorovať, si vyžiada ich súhlas. Tak o čom to kotlebovci tárajú? Ne-pochopiteľne sa našlo stádo slovenských ťapákovských premúdrelcov. Tvrdia - verejne vypisujú - že keby boli v karanténe, tak si i tak budú robiť čo chcú, telefón nechajú doma, "stratia ho," požičajú si iný a podobne. Je to trestuhodne hazardná nezodpovednosť - voči sebe, rodinám, najbližším i širokej verejnosti. Štát by mal poriadne, dôsledne monitorovať aj ľudskú hlúposť - jej percentuálne ukazovatele vo výsledkoch parlamentných volieb vôbec nestačia. •

• Obávam sa, že kotlebovci nič nevedia o skutočnej totalite, o skutočnom špicľovaní ľudí, o odpočúvaní nielen ich telefónov, ale i sledovaní celého života, zavádzaní zložiek a spisov na ľudí nepohodlných režimu... Nič nevedia, netušia o neraz až tragických dopadoch týchto praktík režimu, ktorý bol u nás od roku 1948 do roku 1990. Nič nevedia ani len o zakázanom, trezorovom filme Ucho (réžia Karel Kachyňa, 1970) s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavom Brzobohatým v hlavných úlohách... Aké sú ich skutočné skúsenosti s praktikami komunistického režimu u nás? Žiadne. Tak nech netárajú o totalite. •

• Nie, nie som v karanténe, ani nikto z rodiny, blízkych - chvála Pánu Bohu - ale prísne či sprísňujúce sa opatrenia vlády chápem, rozumiem im a viem, že sú potrebné. Aj preto ich akceptujem a prísne dodržiavam. A nemám obavy z akéhosi "špicľovania, odpočúvania" - to už som zažil. A keby aj niekto, zo zákona na základe môjho súhlasu, monitoroval môj mobil, aby bolo v súvislosti s ochorením Covid-19 zrejmé, kde sa pohybujem a či dodržiavam zákon a nariadenia - tak nech: nemám o skrývať, tajiť, nemám dôvod porušovať zákon a byť primitívne vypočítavým a nechávať si mobil v hĺbke pivnice keď pôjdem vysypať separovaný papier do kontajnera alebo po marsky na benzínku. •

• Všetkým želám veľa síl, disciplinovanosti a hlavne pevné aj odolné zdravie. •