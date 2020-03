Slovenský filmový ústav informuje

• Nedobrý čas vírusu covid devätnásť výrazne obmedzil aj činnosť, aktivity a služby Slovenského filmového ústavu. •​

• V súvislosti s nárastom ochorení, spôsobených vírusom COVID-19, a predovšetkým v záujme ochrany zdravia obyvateľov a v intenciách prispievania k ich bezpečnosti, sú nateraz všetky aktivity Slovenského filmového ústavu pre verejnosť pozastavené - a to do odvolania. •

• "Vyplýva to z aktuálneho rozhodnutia vedenia inštitúcie, ktoré je v nadväznosti na príkaz Natálie Milanovej - ministerky kultúry Slovenskej republiky, ktorý vydala v zmysle odporúčaní ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky," informuje Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu. "V nadväznosti na toto nariadenie budú do odvolania pre verejnosť zatvorené ako Kino Lumière na Špitálskej ulici v Bratislave, tak i predajňa Slovenského filmového ústavu Klapka.sk na Grösslingovej ulici v Bratislave, aj oddelenia knižnice a mediatéky Slovenského filmového ústavu. Zároveň nebudú poskytované ani ďalšie služby Slovenského filmového ústavu a jeho zložiek pre verejnosť," dopĺňa Simona Nôtová, dodávajúc, že všetky pracovníčky i pracovníci Slovenského filmového ústavu pracujú v režimoch 'home office,' a že v termíne od 1. apríla 2020 do 16. apríla 2020 je v Slovenskom filmovom ústave v zmysle zákona vyhlásená celozávodná dovolenka. •

