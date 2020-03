Študentky a študenti pomáhajú

• Vyše tridsať študentiek a študentov sa ocitlo v prešovských zdravotníckych zariadeniach. Dobrovoľne, ochotne i nezištne. •

• Vyše tridsať študentiek a študentov z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove vypomáha ako dobrovoľníci v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Fakulta taktiež disponuje 3D tlačiarňou a pre zdravotníkov bezplatne vyrába PET-G štíty. Iniciatíva vypomáhať nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam vznikla na Fakulte zdravotníckych odborov. „Uvažovali sme, ako študentky a študenti končiacich ročníkov dokážu zavŕšiť absolvovanie klinickej praxe pred konaním štátnych skúšok. V tejto súvislosti sme sa rozhodli navrhnúť nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam výpomoc našich študentov ako dobrovoľníkov v súčasnej epidemiologickej situácii. Oslovili sme preto Fakultnú nemocnicu Jána Adama Reimana v Prešove a ďalšie zazmluvnené nemocnice v regióne, v ktorých naša fakulta realizuje praktickú výučbu a študenti vykonávajú klinickú prax,“ hovorí doc. Štefánia Andraščíková, dekanka prešovskej univerzitnej Fakulty zdravotníckych odborov. Fakulta následne hromadnou univerzitnou e-mailovou poštou zaslala všetkým študentom výzvu na dobrovoľnícku pomoc a podporu jednotlivým zdravotníckym zariadeniam. „Na našu výzvu zareagovali študenti veľmi rýchlo a konštruktívne. Z nemocníc v Prešove, v Starej Ľubovni, v Bardejove a v Michalovciach sme obratom dostali informáciu o prihlásení sa dobrovoľníkov z radov našich študentov do ich služieb podľa potrieb,“ doplnila dekanka. Ide o devätnásť študentov z odboru ošetrovateľstvo, o tri pôrodné asistentky, o dvoch študentov fyzioterapie, o štyroch záchranárov a o dve dentálne hygieničky. Títo študenti sú zatiaľ nasadení v prvej línii a rozpísaní do služieb na vstupných filtroch do nemocníc, kde prichádzajúcim pacientom merajú teplotu, získavajú nevyhnutné informácie z ich anamnéz, zisťujú dôvod návštevy nemocnice a edukujú, informujú ich o ďalších postupoch a nevyhnutných opatreniach. Fakultnou iniciatívou sa zároveň inšpirovala aj sieť súkromných nemocníc, ktorá v týchto dňoch spustila výzvu na vytváranie tímov dobrovoľníkov z radov študentov lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva a ďalších zdravotníckych odborností. Tí sa môžu pripojiť k tímu lekárov, sestier a ostatných zdravotných pracovníkov. •

Spolupráca s Národnou transfúznou stanicou

• Všetci študenti z Fakulty zdravotníckych odborov, zapojení do pomoci ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky v zdravotníckych zariadeniach, budú mať započítanú alikvotnú časť klinickej praxe. „Chcem podotknúť, že študenti hneď pripomenuli, že to nerobia kvôli uznanej praxi, ale preto, lebo chcú úprimne pomôcť,“ ocenila Štefánia Andraščíková a dodala, že fakultu kontaktovala aj Národná transfúzna stanica. „Ak by boli potrebné odbery krvi, nebudeme váhať osloviť zamestnancov fakulty, pedagógov a študentov a mobilizovať ich k tejto aktivite,“ poznamenala dekanka, ktorá zároveň ubezpečuje, že všetci z Fakulty zdravotníckych odborov - síce nepriamo, z druhej línie, sú pripravení v zálohe na akúkoľvek pomoc a podporu zdravotníkom, pacientom, občanom a všetkým, ktorí to budú potrebovať. •

Bezplatné PET-G štíty pre zdravotníkov

• Vzhľadom na to, že Katedra medicínsko-technických odborovFakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity disponuje aj 3D tlačiarňou, rozhodla sa v spolupráci so súkromnou firmou Cofin tlačiť transparentné PET-G štíty na ochranu tváre pre zdravotníkov. Celú realizáciu má na starosti vedúci katedry, dr. Marek Chmelík, ktorý uviedol, že do nemocníc a zdravotníckym záchranárom v Prešovskom kraji bolo doposiaľ dodaných prvých zatiaľ šesťdesiat kusov štítov, výroba ďalších nepretržite pokračuje. •

Internát ako núdzová nemocnica i karanténne zariadenie

• Jednou z ďalších foriem pomoci zo strany Prešovskej univerzity v Prešove v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou je aj poskytnutie Študentského domova na Námestí mládeže číslo 2 v Prešove, ktorý v prípade nevyhnutnosti môže poslúžiť Prešovskému samosprávnemu kraju ako núdzová - krízová nemocnica či karanténne stredisko s kapacitou 160 lôžok. Internát doposiaľ využilo päť členov posádky Záchrannej služby Košice, ktorí tam boli umiestnení v rámci karantény. •