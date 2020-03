• Vám - v tých ochranných rúškach a rukaviciach! Vám, našim čerstvo bývalým a čerstvo súčasným politikom! Aj pani prezidentke. •

• Už dlho ma svrbia prsty na klávesnici - už od okamihu, keď vtedy ešte slovenský premiér Peter Pellegrini spod značkového ochanného rúška prehlásil 'k národu,' že "nech sa občania nespoliehajú, že im rúška zabezpečí štát" a že "každý sa musí spoliehať na seba." To bolo, prosím pekne, v druhom týždni marca 2020! Odvtedy preleteli miliardy Oblakov ponad Slovensko... A čo sme denne videli v médiách? Fotografie našich politikov - od pani prezidentky, od už bývalého i od súčasného premiéra, od členov už bývalej vlády i členov už súčasnej vlády, fotografie aj tých v poradí 'najposlednejších' štátnych úradníkov - všetci s rúškami na tvárach, i s respirátormi - chánené a chránení... •

• A my, občania, ostali sme nahí, v Adamovom a Evinom rúchu, ušitom z vládnej, z politickej arogancie, bohorovnosti, povýšenosti, nezáujmu o Človeka - toho Jožka Maka, toho máčneho máčika, jedného z miliónov, na ktorom nikomu nezáleží... •

• V slovenských domácnostiach sa rozbehli z pradedičstva povyťahované staré, superkvalitné singerky a ženy, tetušky, ale aj slečny, aj dievčatká na nútených prázdninách začali šiť rúška. Zo všetkého, z čoho sa dalo, z čoho to bolo vhodné, čo bolo a je k dispozícii. Z galantérok v okamihu zmizlo všetko, čo bolo súce na ušitie rúšok. Sociálnymi sieťami sa začali šíriť rady na pomoc - aj celkom bizarné: "...namiesto gumičiek alebo pások môžete použiť gumu zo starej podprsenky..." "...výborný tip - nastrihajte staré silónky a nimi si rúško spoľahlivo okolo ušiek upevníte..." Tisícky našich nežných pohlaví vo všetkom veku bezištne šili a stále šijú rúška, rozdávajú ich zadarmo - a to aj tým, ktorí ich najviac potrebujú a dodnes ich nemajú, pretože vláda, politici, kšeftárska Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,... ...tento štát zlyhal a doteraz len naplno, na dlhej plnej čiare zlyháva. •

• A naše orúškované političky, a naši orúškovaní politici len "blá, blá, blá..." •

• A staré singerky a novšie minervy naplno pradú, vrčia - šijú, šijú, šijú... •

• Dnešok, nedeľa 22. marec 2020, citujem zo sociálnej siete. •

MUDr. Lucia Kováčiková: "...rozdali pár symbolických jednorazových rusok lekarom prvého kontaktu. My špecialisti sme tiež nič nedostali a posledné zásoby sa míňajú. Myslím, že ak sa niečo nezmení skolabuje celý zdravotnícky systém."

MUDr. Viera Labašková: "Dnes čítam príspevky a poďakovanie tým, ktorí pomáhajú a robia viac ako musia. Som lekárnik a tiež zdravotník. Čítam o tom ,ako pomáha VUC zdravotníkom zabezpečiť ochranné pomôcky. Patríme medzi najexponovanejšiu skupinu zdravotníkov, máme trojnásobný nárast pacientov. Pracujeme 12 a viac hodín denne, aby sme zabezpečili lieky a naši šoferi padajú od únavy, lebo vstávajú o druhej ráno, aby prišli na čas s liekmi. Napriek tomu, ochranné pomôcky sa rozdali do ambulancii a lekárnici nedostali ani kus. Dochádzajú nám ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky. Nepomáha ani intervencia Slovenskej lekárnickej komory na Úrade verejného zdravotníctva. Ak to bude pokračovať, pripravme sa na to, že lekárne sa budú zatvárať. Niekde sa to už aj deje. Taký je stav lekárenstva na Slovensku."

MUDr. Anna Šušolíková: "...mozno budeme ordinovat so zváračskou prilbou a pršiplášťom. Alebo nam úplne prepne."

• A aj pre tieto pani doktorky a farmaceutičky - lekárničky naše šikovné nežné pohlavia našili a šijú rúška, koľko mohli, môžu, ako mohli, môžu, lebo štát zlyhal a zlyháva na celej čiare. •

• A my stále vidíme našu orúškovanú pani prezidentku, našich orúškovaných politikov - starých aj nových. Vidíme, ako si robia spoločné fotky starej vlády a novej vlády kdesi na ľudoprázdnom priestore za plotom Paláca - všetci v značkových rúškach, respirátory nevynímajúc. Jasné, pretože na tú minútku spoločného fotenia si tie ochranné prvky nemohli dať z tvárí dolu... Aby sme videli - my, Jozefovia Makovia a Jozefíny Makové - videli, že oni majú, a že my nemáme, napriek sľubom a napokon iba jalovým rečiam. •

• Nie, naša pani prezidentka sa musela 'prihovárať k národu' v rúškach. Uzavretá v kancelárii Prezidentského paláca, pred ňou len kamera na statíve... Český prezident Miloš Zeman nepotreboval mať na tvári rúšku, keď oslovoval národ. Spolková kancelárka Angela Merkel nepotrebovala mať na tvári rúšku, keď oslovovala národ. Prezident U. S. A. Donald Trump nehovorí k národu spoza rúšok. A všetci štyria hovorili na tému covid-19. •

• Nie, nespochybňujem používanie, nosenie žiadnych rúšok. Práve naopak - vyzývam vás, aby ste ich nosili, aby ste dodržiavali hygienické predpisy, karantény, nariadenia, pokyny... Musíme to a potrebujeme to. Musíme byť súdržní, dobrí k sebe, láskaví, pomáhať si. Musíme vydržať. Ja len kritizujem našu politickú garnitúru, starú, novú, staronovú. Nech sa konečne spamätajú! A teraz ma ospravedlňte, idem naolejovať starú singerku po babičke. •

• Tak teda - rúška na tváre a hlavy hore, tam - tam k Sterému tučnému Slnku! •