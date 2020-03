Dobrá smrť v Paríži aj v Kyjeve

• Téma eutanázie - dobrovoľnej, asistovanej smrti v prítomnosti lekára alebo lekárov, je u nás stále zastretá rúškom tabuizovania. •

• Oceňovaný slovensko - koprodukčný film Dobrá smrť (réžia Tomáš Krupa, 2018) čakajú dve festivalové premiéry: vo Francúzsku a na Ukrajine. V Paríži bude film súťažiť na XV. ročníku Festivalu L'Europe autour de l'Europe - v sekcii Prix Présent. V Kyjeve slávnostne uzatvorí XVII. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach DocuDays. Doma je dokument nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší dokumentárny film. Cenu po desiaty raz vyhlasuje Slovenská filmová a televízna akadémia. Film, ktorý sa cez skutočný príbeh Angličanky Janette a jej blízkych zaoberá tabuizovanou témou konca života a eutanázie, už uviedli v Európe, v Ázii aj v Amerike. •

• „Od prvého uvedenia filmu pomaly uplynie takmer rok a pol - a preto sa obzvlášť teším, že stále pribúdajú krajiny, kde majú festivaly pokračujúci záujem uviesť tento náš film. Bude nám veľkou cťou reprezentovať slovenskú kinematografiu a oficiálne uzatvoriť filmový festival DocuDays o ľudských právach v Kyjeve. Téma eutanázie je nesmierne zložitá, debata o nej je nekonečná a zároveň trvácna a filmov o nej nie je veľa. Preto si myslím, že tu čas nehrá proti nám, každé ďalšie uvedenie filmu púta pozornosť a záujem oň sa stále nabaľuje. Čas prevetrá všetko, a pokiaľ náš film obstojí v čase, je to známkou toho, že má svoje kvality a viaceré výpovedné úrovne. Domácu nomináciu na národnú filmovú cenu Slnko v sieti si vážim o to viac, že som historicky prvý z absolventov Dokumentárnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici, komu sa táto pocta od členov akadémie dostala. Vnímam to ako nielen svoj úspech, ale aj ako úspech tejto školy, ktorá v minulosti bojovala o svoju relevantnosť. Veľmi si prajem, aby Janettin osobný príbeh a odvaha ho sprístupniť poznalo čo najviac ľudí, a to kdekoľvek na svete. Zaslúži si to predovšetkým ona,“ povedal režisér a producent koprodukčného slovensko - česko - francúzsko - rakúsko - nemeckého filmu Tomáš Krupa. •

• Upútavka na film Dobrá smrť (2:23 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/wyzuDR2CJ3k

• Festival L'Europe autour de l'Europe v Paríži sa začne už vo štvrtok 12. marca 2020 a potrvá do nedele 29. marca tohto roku. Jeho aktuálny XV. ročník ponúkne vyše sto filmov – hraných, dokumentárnych, krátkych, animovaných, experimentálnych, spolu z 31 krajín. Film Dobrá smrť je zaradený do súťažnej sekcie Prix Présent dokumentárnych filmov. Jeho uvedenie bude zároveň francúzskou premiérou snímky. Festival DocuDays v Kyjeve potrvá od piatku 20. marca 2020 do nedele 29. marca 2020. Film Dobrá smrť tento festival uvedie dvakrát, a to za osobnej účasti režiséra Tomáša Krupu. „Vytvárame príležitosti pre každého v Ukrajine, aby mohol či mohla sledovať talentované a relevantné dokumentárne filmy o ľudských právach z celého sveta. Podporujeme aktívne občianske postavenie a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Podporujeme rozvoj ukrajinského filmového priemyslu,“ formuluje vedenie festivalu zámery a ciele tohto medzinárodného filmového podujatia o ľudských právach. •

• Na konci februára tohto roku zverejnila Slovenská filmová a televízna akadémia nominácie na národnú filmovú cenu Slnko v sieti. V kategórii Najlepší dokumentárny film sú spolu s filmom Dobrá smrť nominované snímky: Osamelí bežci: Ideme ďalej! od Martina Repku a film Skutok sa stal od Barbory Berezňákovej. Držiteľov cien vyhlásia na slávnostnom galavečeri, ktorý v priamom prenose odvysiela na Jednotke RTVS. •

• Ďalšou novinkou filmu Dobrá smrť je, že sa snímka stáva súčasťou ponuky nového, najväčšieho filmového portálu so streamovacou službou na Slovensku - Dafilms.sk. Ten sa primárne orientuje na domácu tvorbu. Film Dobrá smrť si tak môžu diváci nielen pozrieť online, ale - vďaka online Filmovému špeciálu Medzinárodného filmového festivalu Febiofest 2020 - aj stiahnúť do svojej domácej videotéky. •

• Dafilms.sk - Filmový špeciál MFF Febiofest 2020 --- link. •

• Dokumentárna životopisná dráma Dobrá smrť prináša skutočný príbeh nevyliečiteľne chorej Janette, ktorá by rada ukončila svoj život dôstojne. Preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Jej syn Simon, ktorý po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než jej dcéra Bridget. Zatiaľ čo Janette s vnútorným pokojom organizuje svoj odchod - jej najbližší prežívajú emocionálnu búrku. Vzťahová dráma sa stupňuje s blížiacou sa smrťou Janette, v rodine pribúda napätie, vzájomné vzťahy sa vyhrocujú... •

• Dlhometrážny film Dobrá smrť vznikol v slovensko - česko - francúzsko - rakúsko - nemeckej koprodukcii. O realizáciu projektu sa postarala slovenská filmová produkčná spoločnosť Hailstone. Majoritným producentom a režisérom filmu je Tomáš Krupa, ktorý debutoval dlhometrážnym dokumentom Absolventi: Sloboda nie je zadarmo (2012). Na vzniku filmu sa ďalej koprodukčne podieľal český koproducent Masterfilm a rakúsky koproducent Golden Girls Film, Rozhlas a televízia Slovenska, francúzsko - nemecká televízia Arte G.E.I.E., Česká televize. Film vznikol s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu Slovenskej republiky a Státního fondu pro podporu kinematografie České republiky. Nakrúcanie sa uskutočnilo v rokoch 2016 až 2018 vo Veľkej Británii, v USA a vo Švajčiarsku. Film je realizovaný v anglickom jazyku s titulkami. •

• Film Dobrá smrť bol ocenený na týchto filmových festivaloch: •

Best Documentary and Best Overall Film at the International Strasburg Film Festival in United States of America, 2019,

Cinematik International Film Festival, cena Cinematik.doc, 2019,

Outstanding Documentary Award at Montgomery International Film Festival in the USA, 2019,

Best Film in the Czech Competition at ONE WORLD IDFF 2019 in Prague.

• Film Dobrá smrť bol v oficiálnom programovom výbere týchto filmových festivalov: •

IDFF Ji.hlava, 2018,

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov DocsMX v Mexico City, 2019,

Kasseler Dokfest, Nemecko, 2019,

Listapad IFF Minsk, Bielorusko, 2019,

Inconvenient Films, Litva, 2019,

EIDF, Južná Kórea, 2019.