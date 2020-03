Slovenská zelená pre koronavírus

• Už dávno som nadobudol presvedčenie, že veľa Slovákov a Sloveniek sú, mierne povedané, "humusáci" a "humusáčky." •

• Všímam si to už veľmi dlhé roky, ešte z obdobia hlboko pred rokom 1990: Sme národ, v ktorom akoby prevládali ľudia, ktorí nedokážu dodržiavať ani len základné hygienické zásady, pravidlá, predpisy. Sme národ "humusákov" a "humusáčok" - ľudí v premnohých prípadoch aj na verejnosti špinavých, i s oblečením doslova zadubeným, zažratým špinou, s neumytými rukami... V súvislosti s epidémiou koronavírusu Covid-19 a nového koronavírusu SARS-CoV-2 je toto konštatovanie či laické zistenie veľmi vážne i neveselé. •

• Nie som odborník ani znalec, aby som predpovedal vývoj situácie, súvisiacej s koronavírusom na Slovensku. Na to sú ľudia oveľa povolanejší a tiež zodpovední. Nemôžem si ale odpustiť niekoľko poznámok k tak aktuálnej téme. •

• Dezinfekcia vozidla MHD v Bratislave. • (• Foto: © Dano Veselský. Zdroj: TASR •)

• Veľmi často som cestoval predovšetkým vlakmi a v menšej miere aj autobusmi. Tento spôsob cestovania u mňa prevažuje dodnes - hlavne na väčšie vzdialenosti. Už dlhé roky si všímam niečo, čo sa mi vyslovene bridí, hnusí. Je to to, ako sa správajú mnohé cestujúce a mnohí cestujúci v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. Ide o to, ako manipulujú so svojou batožinou - s kuframi, s cestovnými taškami, kabelami, vakmi, 'ruksakmi,' s aktovkami a podobne. Zvyky týchto "humusákov" a "humusáčok" sú takéto: Svoju batožinu bez váhania položia na dlažbu či na podlahu pred železničnými stanicami, v čakárňach železničných staníc, na perónoch alebo na nástupištiach autobusových staníc. Položia ju tam, kde je najväčšia špina, doslova hnus, kde človek voľným okom zbadá nielen pľuvance, s prepáčením chriachle, ale aj stopy po zvratkoch, kde je najhoršia a najhrubšia špina, zažratá celé dlhé roky. (Problém systematického pľutia, s prepáčením aj chriachania na chodníky, okolo lavičiek (nielen okolo staníc a nástupíšť) - to je samostatný slovenský problém.) Dovolím si napísať, že tieto "humusáčky" a títo "humusáci" ako keby svojimi kuframi, taškami, batožinou doslova vytierali všetko to svinstvo. A čo sa deje ďalej? To - podľa mňa - najhoršie: Znečistenú, špinavú batožinu si "humusáčky" a "humusáci" vzápätí bez rozpakov položia vedľa seba na sedadlá vo vlakoch, v autobusoch. Príbeh pokračuje tým, že na tieto miesta, na tieto sedadlá, si neskôr niekto pokojne, bez obáv sadne - netušiac, do čoho si vlastne sadá. •

• V izbe v banskobystrickej nemocnici. • (• Foto: © Peter Rusko. Ztdroj: SITA •)

• Tu by som mohol poznámku skončiť, ale nedá mi, aby som ešte niečo nedodal. Už niekoľko rokov u nás platí, že keď v obchodoch nakupujeme chlieb, pečivo, pekárenské výrobky, tak máme používať ochranné jednorazové mikroténové rukavice alebo vrecúška. Kto to dodržiava? Z vlastnej skúsenosti kupujúceho zákazníka môžem prehlásiť, že málokto. Možno dvaja - dve, možno traja - tri zákazníci, zákazníčky z desiatich. Vidím ich vedľa seba: nechránenými rukami stláčajú, mäkušia chleby, pečivo, prehrabávajú sa v ňom, preberajú... Nuž - "humusáci" a "humusáčky" - nemyslia na hygienu, ani na iných. •

• V banskobystrickej nemocnici. • (• Foto: © Peter Rusko. Ztdroj: SITA •)

• Všímam si - a opäť už dlhé roky - ako sa mnohí ľudia správajú na verejnosti, predovšetkým v uzavretých priestoroch (verejná, hromadná doprava, kiná, koncerty a podobne). Kýchajú bez toho, aby si zakryli ústa, keď už nie vreckovkou, tak aspoň rukou, soplia, keď im tečie z nosa, tak si sople utierajú do rukávov, do rúk - ktorými potom chytajú napríklad kľučky na dverách alebo držadlá v autobusoch. Samostatnou kapitolou sú hlavne mamičky (ale aj mnohí oteckovia) - postavia svoje dieťa do nákupného koša na kolieskach, decko má špinavé topánky, predtým chodilo po špinavých, opľutých chodníkoch, po snehovej čľapkanici, po prachu... A ty, zákazník či zákazníčka - polož si do takého koša nakúpené potraviny... Týmto ľuďom je, zdá sa, všetko jedno - nedbajú ani len na základné zásady hygieny, ani na slušnosť, na ohľaduplnosť, na ostatných, na svoje okolie, ani na seba. •

• Ak sa dnes na Slovensku vyskytujú prípady koronavírusu - a ony sa skutočne vyskytujú - je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, ako sa správame, hlavne na verejnosti, medzi ľuďmi. Akí sme zodpovední - nielen voči sebe a svojim najbližším, blízkym, ale aj ku všetkým vôkol nás. V opačnom prípade sa nemôžeme čudovať, že koronavírus má na Slovensku zelenú. •

