Sedemkrát spred brán Febiofestu

• Distribučná spoločnosť Filmtopia predstaví na tohtoročnom, v poradí už 27. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava až sedem filmových titulov zo svojho distribučného portfólia. Vo väčšine ide o premiérové či špeciálne uvedenia, ktoré osobnou účasťou na festivale podporia aj tvorcovia. Najväčšie očakávania vzbudzuje film Ivana Ostrochovského - dráma Služobníci, ktorý po svetovej premiére na berlínskom Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale uvidí na otváracom večeri prvý raz aj domáce, slovenské publikum. Ďalej bude na Febiofeste 2020 uvedená špeciálna verzia (len pre dospelých) koprodukčného filmu Víta Klusáka a Barbory Chalupovej o potenciálnych sexuálnych predátoroch V sieti, potom herecký koncert Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrkvičku v dráme Staříci, ďalej víťazná snímka z Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava - hudobný a životopisný dokument Sólo, potom dokument Krajina medu - nominovaný na Oscara, hudobný dokument Sound Is Innocent a v rámci projektu KineDok nórska dobrodružná dráma Zostup do Maelströmu - nakrútená podľa literárnej predlohy z roku 1841 - poviedky od Edgara Allana Poea. Projekcie filmov Medzinárodného filmového festivalu Febiofest 2020 sa uskutočnia v takmer dvadsiatich kinách: vo dvoch v Bratislave (Kino Lumière a Kino Mladosť) a postupne v ďalších slovenských mestách. •

27. ročník Medzinárodného filmového festivalu Febiofest

v Bratislave sa uskutoční

od stredy 11. marca 2020 do utorka 17. marca 2020

• Plagát 27. MFF Febiofest Bratislava. • (• Zdroj: www.febiofest.sk •)

• „Spoločnosť Filmtopia sa sústreďuje na náročnejšiu kinematografiu. Skutočnosť, že dramaturgovia tohtoročného Febiofestu vybrali z nášho portfólia až sedem titulov, nás utvrdzuje v tom, že aj ďalej razíme cestu, ktorá ponúka divákom kvalitné filmové zážitky,“ povedala riaditeľka Filmtopie Silvia Učňová Kapustová. •

• Dlho očakávaný film Ivana Ostrochovského Služobníci zožal po nedávnej svetovej premiére na slávnom Berlinale oslavné kritiky. Pôsobivá reflexia života v kňazskom seminári v období vrcholiacej normalizácie Febiofest 2020 slávnostne otvorí - stane sa tak v stredu 11. marca 2020 v bratislavskom Kine Lumière. Film Služobníci bude v tomto kine uvedený v celoslovenskej premiére. Film je výsledkom koprodukcie Slovenska - Rumunska - Česka a Írska. Jeho dej sa odohráva v roku 1980: Michal a Juraj sú študenti bohosloveckej fakulty v totalitnom Československu. Pedagógovia zo strachu zo zrušenia školy formujú študentov do podoby vyhovujúcej vládnucej komunistickej strane. Každý z mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie s režimom - alebo sa dostane pod drobnohľad cirkevného odboru tajnej polície. Film Služobníci budú môcť návštevníci slovenských kín vidieť od štvrtka 19. marca 2020. •

• Záber z filmu Služobníci. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Upútavka na film Služobníci (1:55 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/OkVYMh_KvJQ

• Snímka českých filmárov Víta Klusáka a Barbory Chalupovej V sieti mala nedávno premiéru v slovenských kinách. Na Febiofeste 2020 bude v piatok 13. marca o 22:00 hodine v Kine Lumière prvý raz u nás uvedená špeciálna verzia tohto filmu. Autori ponúkajú experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania detí na internete. Tri herečky - tri izby - desať dní a 2 458 sexuálnych predátorov. Tri dospelé herečky s detskými črtami dostávajú za úlohu - prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach - predstierať, že majú dvanásť rokov. Dokumentárny film hovorí o strhujúcej dráme troch hrdiniek alias „dvanásťročných dievčat“ od castingu až po osobné stretnutia, keď sa s predátormi vidia tvárou v tvár pod dohľadom ochranky a šiestich skrytých kamier. Taktiky predátorov sa tak obracajú proti svojim strojcom a z lovcov sa stávajú lovení. Film vznikol ako slovenská minoritná koprodukcia slovenského filmového tvorcu Petra Kerekeša. •

• Záber z filmu V sieti. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Upútavka na film V sieti (1:50 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/OxUZz5wP5Pc

• V nedeľu 15. marca o 17:00 hodine tohtoročný Febiofest v Kine Lumière uvedie slovenskú premiéru filmu režisérov Martina Dušeka a Ondřeja Provazníka Staříci. Snímka zabodovala v Cenách českej filmovej kritiky, keď získala ceny v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia, najlepší herec (Jiří Schmitzer) a čoskoro sa verejnosť dozvie, ako film obstál v udeľovaní cien Český lev - kde má viacero nominácií. Film je hereckým koncertom Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrkvičku, ktorí stvárnili dvoch bývalých politických väzňov vo vyššom veku, vydávajúcich sa v obytnom aute naprieč republikou. Ich cieľom je vypátrať a zabiť komunistického prokurátora z päťdesiatych rokov, ktorý nikdy nebol za svoje činy oficiálne potrestaný. Staříci vstúpia do našich kín už v pondelok 9. apríla tohoto roku. •

• Záber z filmu Staříci. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Upútavka na film Staříci (2:02 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/YjgTrBQ_Ut0

• Film Sólo je lyrický dokument o samote a o návrate do života - rozpráva výnimočný a zároveň univerzálny príbeh o posadnutosti tvorbou a dokonalosťou, popisuje evolúciu ľudskej bytosti, ktorá čerpá svoju silu z vlastnej citlivosti. Martin P. je mladý argentínsky klavírny virtuóz a skladateľ, ktorý posledné štyri roky prežil v ústave pre duševne chorých El Borda v Buenos Aires - v najväčšom psychiatrickom zariadení v Latinskej Amerike. Detský hudobný génius a najsľubnejší talent svojej generácie se pokúša nájsť spôsob, ako prekonať svoje psychiatrické ochorenie a vrátiť sa do života vonku, za múry sanatória i na koncertné pódiá, zatiaľ čo pracuje na svojej novej skladbe Enfermaria. Film má na svojom konte uvedenie na festivale v Cannes, viacero nominácií i ocenení. Okrem iného sa stal najlepším českým dokumentárnym filmom na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava. Febiofest má Sólo na programe vo štvrtok 12. marca o 17:00 hodine v Kine Lumière, distribučnú premiéru v slovenských kinách bude mať vo štvrtok 23. apríla 2020. •

• Záber z filmu Sólo. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Upútavka na film Sólo (1:58 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/rPuKYddAlBA

• Celovečerný debut dokumentaristov Ljubomira Stefanova a Tamary Kotevskej s názvom Krajina medu charakterizuje epická šírka, aj keď vznikol z dôverného vzťahu medzi filmármi a témou. Ide o prekvapivo humorný, i keď drsný aj nežný portrét krehkej rovnováhy medzi ľudstvom a prírodou, o pohľad na rýchlo miznúci spôsob života a o nezabudnuteľné svedectvo o vytrvalosti jednej ženy. Fim bol nominovaný na Oscara a z festivalu Sundance si priviezol až tri ceny: Najlepší dokument, Zvláštna cena poroty za kameru, Cena za mimoriadny prínos. Vďaka Febiofestu ho diváci na Slovensku uvidia už v sobotu 14. marca o 10:00 hodine a v nedeľu 15. marca o 19:30 hodine v Kine Lumière. Do slovenských kín film Krajina medu premiérovo vstúpi vo štvrtok 14. mája 2020. •

• Záber z filmu Krajina medu. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Upútavka na film Krajina medu (2:19 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/isbiUzrKnVU

• Dokument The Sound Is Innocent režisérky Johany Ožvold predstavuje súčasnú elektronickú hudobnú scénu a rozpráva nedávnu históriu zvukového experimentu. V celovečernom debute režisérka prevedie divákov tajomnou výskumnou inštitúciou. V archívoch sa nachádzajú spomienky a útržky zásadných okamihov vývoja elektronickej hudby. Film tak osciluje medzi frekvenciami ladenými za železnou oponou, medzi konfrontačnou francúzskou avantgardou a mnohými priekopníkmi zvukových experimentov. Snímka mala distribučnú premiéru koncom roka 2019, Febiofest ju uvedie v sobotu 14. marca o 19:30 hodine v Kine Lumière. •

• Záber z filmu The Sound Is Innocent. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Upútavka na film The Sound Is Innocent (1:30 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/tqCoEbLI5M4



• V rámci Febiofestu sa spoločnosť Filmtopia aj tohoto roku predstaví projektom KineDok - v premiére uvedie nórsky film Zostup do Maelströmu - a to z ďalšieho ročníka projektu, ktorý sa oficiálne začne až v apríli tohto roku. Pri tejto príležitosti pricestuje do Bratislavy režisér snímky Jan Vardøen. Jeho film získal ocenenie v kategórii Najlepší nórsky dokument. Febiofest 2020 ho zaradil do programu dvakrát: v pondelok 16. marca o 18:00 hodine a v utorok 17. marca o 18:30 hodine, vždy v známom Kine Lumière. •

• V roku 1980 zložil americký hudobný minimalista Philip Glass skladbu, inšpirovanú poviedkou Edgara Allana Poea s názvom Zostup do Maelströmu. Autor čerpal inšpiráciu z unikátneho prírodného úkazu Moskenesstraumen, nachádzajúceho sa pri súostroví Lofoty. V tomto dokumente sprevádzame Arktický fillharmonický zbor na vrchol hory Ryten, kde v jeho podaní odoznieva Glassova skladba s výhľadom na samotný Moskenesstraumen. Zostup do Maelströmu je vďaka mocnej a intenzívnej hudbe i úchvatnému prírodnému prostrediu ódou na krásu a súčasne na drsné životné podmienky na severe Nórska. •

• KineDok je obľúbený medzinárodný projekt, ktorý sa od začiatku profiluje ako alternatívna distribúcia kreatívnych dokumentov. Ročne do našich kín prináša dvanásť - šestnásť filmov. •

• Záber z filmu Zostup do Maelströmu. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Upútavka na film Zostup do Maelströmu (2:28 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/p82RuxgThlA

• Program 27. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Febiofest je veľmi pestrý a bohatý na desiatky filmových projekcií. Medzi sprievodné podujatia festivalu patria aj stretnutia s hosťami - medzi inými aj so svetoznámym Oscarom oceneným grécko - francúzskym režisérom Costa-Gavrasom. Program a podrobnosti o festivale sú zverejnené na webstránke festivalu (link je uvedený nižšie - v závere článku). •

• Febiofest 2020 organizuje Asociácia slovenských filmových klubov, spoluorganizuje ho Slovenský filmový ústav a Kino Lumiére, finančná podpora: Audiovizuálny fond. •

