Čaroďejňica z Koni Ajlend, New Jork

• Samostatná výstava laureátky Ceny Oskára Čepana 2018 Emílie Rigovej (1980), známej aj pod umeleckým pseudonymom Bári Raklóri, predstaví premiérové diela, ktoré vznikli v rámci víťaznej rezidencie autorky v New Yorku. „Výstava Čohaňi z Koni Ajlend podľa podľa Bári Raklóri je najmnohovrstevnatejší koncept, aký som doteraz realizovala,“ vraví výtvarníčka s originálnym prístupom k otázke rómskej identity. Ako prezradila kurátorka výstavy Nina Vrbanová,celú kolekciu diel prepája okrem iného motív červeného jablka - čo je ponáška na prezývku mesta New York:Big Apple, teda Veľké jablko. •

vernisáž výstavy

Emília Rigová: Čohaňi z Koni Ajlend podľa Bári Raklóri

sa uskutoční vo štvrtok 5. marca 2020 o 18:00 hodine

v Kunsthalle LAB Bratislava

(Námestie SNP č. 12, Bratislava)

výstava potrvá do 26. apríla 2020

• Výstavná prezentácia výťaznej umelkyne alebo víťazného umelca Ceny Oskára Čepana je spolu s dvojmesačnou rezidenciou v Residency Unlimited v New Yorku a finančnou odmenou súčasťou výhry v tejto prestížnej súťaži. Projekt vzniká v spolupráci Nadácie – Centrum súčasného umenia ako organizátora projektu spolu s Kunsthalle Bratislava. •

• „Impulzom pre túto výstavu bol historický aspekt z rómskej kultúry, ktorý som sa dozvedela dva dni pred mojím odchodom na rezidenciu do New Yorku. Vedeli ste, že etymológia anglického slova 'lollipop,' teda 'lízatko,' má výklad v dvoch rómskych slovách 'ľoli phabaj?' 'Ľoli phabaj' znamená v rómčine červené jablko. Rómovia kedysi predávali pečené jablká na paličke na rôznych verejných miestach zábavy, jarmokov, veselíc a podobne. Keď som prišla do New Yorku, tak som začala dohľadávať informácie, týkajúce sa tejto témy, a ako sa ukázalo, 'lollipop' nie je zďaleka jediné slovo, ktoré plynule prešlo do anglického jazyka. Jediné miesto v New Yorku, kde ešte stále predávajú tieto pôvodné prvé lízatká, je v kamennom obchode na Coney Island, čo mi výborne zapadlo do celej skladačky,“ vysvetlila Emília Rigová. •

• Svoju výstavnú koncepciu umelkyňa považuje, v istom smere, za socio-lingvistický komentár k dejinám umenia. „Jednak pracujem nielen so symbolikou jablka či preberám istý maliarsky rukopis autora alebo historického obdobia, ale hlavne skladám príbeh, ktorý doteraz podľa všetkého nebol nikým umelecky stvárnený, napriek tomu, že divák bude mať určite pocit, že všetky obrazy dôverne pozná,“ dodala umelkyňa Emília Rigová. •

• Rezidencia v New Yorku bola pre výtvarníčku kľúčovou skúsenosťou, ktorá ovplyvnila jej ďalšie uvažovanie o identite či politike tela. Pred dvoma rokmi komisia Ceny Oskára Čepana na čele s vedúcim kurátorom Múzea moderného umenia vo Viedni Rainerom Fuchsom ocenila jej postoj k inakosti, skúmanie priepustnosti hraníc ľudskej identity, kritické nahliadanie na stereotypy spojené nielen s vnímaním svojho rómskeho pôvodu, ale aj s globálnym fungovaním narácií v kultúre a umení vôbec. „Jedným z hlavných nástrojov komunikácie a tvorby autorky, ktorý charakterizuje aj aktuálnu výstavu Čohani z Koni Ajlend, je subverzia stereotypného vnímania rómskej kultúry majoritnou spoločnosťou. Tie sa v jednotlivých dielach sprítomňujú hlavne prostredníctvom postavy Bári Raklóri, ktorá v istom zmysle zosobňuje všeobecný rámec rómskeho etnika cez vlastnú, jedinečnú skúsenosť ženy, dcéry, výtvarníčky, vzdelanej aktivistky, iniciátorky projektoov... Zároveň sú to vizuálne často akcentované prvky a symboly, ktoré si väčšinová spoločnosť obvykle spája s rómskou societou: zlato a zlatá farba, vášnivá a nespútaná červená, tmavá či až čierna farba pleti, všeobecne kultúrny orientalizmus až gýčovosť, zdobnosť, ale aj chudoba, kočovnosť a podobne,” vysvetľuje kurátorka výstavy Nina Vrbanová. Expozícia podľa nej prekvapí výstavným konceptom a tiež mediálnym záberom diel, v ktorom dominuje napohľad klasický závesný obraz: „V kontexte predchádzajúcej tvorby autorky nájdeme skôr digitálny obraz, manipulovanú fotografiu, objekt či inštaláciu, ako aj žánrovo typickú autorskú videoperformanciu. Celok tejto výstavy, vrátane jej architektúry, je tu riešený na spôsob múzea umenia, 'obrazárne' v odkaze na pamäť, na históriu či na dejiny rómskeho etnika a jeho kultúry,“ dodáva kurátorka, zaoberajúca sa i poznatkami Emílie Rigovej z etymológie - skúmania pôvodu, prvotného významu a histórie slov v rómskom jazyku, jej interpretáciou kultúrnych symbolov s cieľom zviditeľniť neprítomnú rómsku kultúru v našich dejinách - a to všetko s príznačnou mierou nadsázky i vtipného, láskavého humoru. •

• Emília Rigová je tiež známa ako Bári Raklóri. Nina Vrbanová vysvetľuje: „Osou umeleckej agendy autorky sa v ostatných rokoch stala problematika rómskej identity a pojem rómskej kultúry ako taký. Práve tieto okruhy kreatívne, kriticky rozvinula a problematizovala pod umeleckým menom či alter egom Bári Raklóri, pričom 'bári' je po rómsky 'veľká' a 'raklóri' je pomenovanie pre dcéru nerómskych rodičov. Bári Raklóri ho používa ako istý osobný kód či naratív, cez ktorý sprítomňuje svoju individuálnu skúsenosť a tiež širší rámec reflexie a poznania rómskej kultúry. Napokon - okrem vlastnej vizuálnej tvorby sa Emília Rigová venuje množstvu aktivít, ktoré súvisia so vzdelávaním, so zviditeľňovaním a so socio-kultúrnym výskumom rómskej minority nielen na Slovensku. Za všetky možno spomenúť vznik Kabinetu rómskeho umenia a kultúry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici z jej osobnej iniciatívy v roku 2019 alebo početné aktivity v rámci Európskeho rómskeho inštitútu pre kultúru a umenie 2, od roku 2017 sídliaceho v Berlíne.“ •

