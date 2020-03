Sbohem, greenhorne...

• Je mi veľmi ľúto, že web denníka SME nepriniesol správu o tom, že v nedeľu 1. marca 2020 vo veku 77 rokov zomrel Jan Vyčítal. •

• Správu o tom, že skonal Jan Vyčítal priniesli, samozrejme, všetky české spravodajské zdroje, zo slovenských spomeniem aspoň weby Pravda, Hudba.sk, Webnoviny, Nový Čas, Topky.sk... Bohužiaľ - informácia o úmrtí Jana Vyčítala sa z dôvodov pre mňa nepochopiteľných neobjavila na webe SME, ani na webe Denníka N... Je mi to veľmi ľúto. •

• Jan Vyčítal (8. III. 1942, Praha - 1. III. 2020, Praha) • (• Zdroj: archív - www.denik.cz •)

• Jan - alebo familiárne Honza Vyčítal bol jedným z priekopníkov českej, ale aj československej country hudby, bol jedným zo zakladajúcich členov legendárnej českej hudobnej country skupiny Greenhorns. Bol verejnosti známy nielen ako hudobník - gitarista, textár, spevák, ale aj ako karikaturista, autor svojských kreslených vtipov. •

• Honza Vyčítal od detstva inklinoval k trampskému spôsobu života, ku ktorému ho inšpirovali knihy predovšetkým Jaroslava Foglara. Páčil sa mu skauting, príroda a všetko to, čo súviselo s dlhé desaťročia komunistami u nás tak zakázanými Spojenými štátmi americkými. Trampská gitara priviedla Honzu Vyčítala až k založeniu country skupiny Greenhorns v roku 1965 (v roku 1972 je skupina režimom prinútená zmeniť si názov na počeštený Zelenáči), v ktorej až do roku 1974 účinkoval ako spevák napríklad aj Michal Tučný; a k úspešnej kariére profesionálneho hudobníka. Počas normalizácie v Československu si Honza Vyčítal za svoju prostorekosť "vyslúžil" dlhotrvajúci zákaz umeleckej činnosti. •

• Mnohé Vyčítalove pesničky natrvalo vošli do spevníkov trampov, ktorí dodnes spievajú jeho Oranžovej expres, Pivní džíp, Cadillac, Rovnou, tady rovnou, Blízko Little Big Hornu, Červená řeka, Blues Folsomské věznice, Když náš táta hrál a premnohé ďalšie. •

• Veľmi živo a neraz si spomínam na to, ako náš otec hrával pesničky (nielen) od Greenhorns na ústnej harmonike - sediac pri stole v kuchyni, alebo chrbtom opretý o kredenc. Alebo ako ich hrával vedno s priateľmi na gitarách, keď sme po celodennom kúpaní sa v Rieke sedeli na jej brehu pri neveľkom Ohni. Boli to chvíle, na ktoré dieťa či chlapec nezabudne ani v neskorej dospelosti. Ale - existuje jedna pieseň, ktorú Jan Vyčítal zložil a napísal k nej text, ktorá vyšla až po Nežnej revolúcii. Pieseň sa volá Battledress - vyšla v roku 1995 na kompilačnom albume s názvom Battledress a neskôr, v roku 2018, na albume Greenhorns s názvom To tenkrát v čtyřicátom pátom. Battledress je pre mňa ikonickou piesňou - pretože mimoriadne výstižne, priamo, pravdivo opisuje nielen udalosti okolo vydarenej vojenskej operácie československých výsadkárov počas II. svetovej vojny, namierenej na zlikvidovanie nacistického ríšskeho protektora, tyrana Reinharda Tristana Eugena Heydricha. V piesni Battledress nájdeme veľa: chlapčenskú túžbu po dobrodružstve, po odhalení tajomstiev, výborne zrýmovaný opis jednej z najkľúčovejších vojenských operácií v II. svetovej vojne, ale aj pevný a dôležitý odkaz na skutočné vlastenectvo. Je to silná pieseň, ktorá, podľa mňa, nemá v histórii československej, českej ani slovenskej populárnej či country hudby do páru. Porovnať sa dá vari len s ďalšou, opäť veľmi silnou tematickou piesňou Jana Vyčítala: Když v Praze v první jarní den naposled zasněží - opäť z albumu Battledress. •

• Pripomeňme si Honzu Vyčítala niekoľkými pesničkami. •

• Meno Jan Vyčítal poznajú aj čitatelia niekdajšieho časopisu Dikobraz. Pre tento aj pre dalšie časopisy, napríklad i pre slovenský Roháč, Jan Vyčítal dodával kreslený humor. Po roku 1968 Vyčítal nesmel niekoľko rokov vôbec publikovať. Tvoril preto pod pseudonymami. Neskôr sa jeho obrázky na stránky novin a časopisov vrátili, okrem toho ilustroval veľa kníh a napísal i niekoľko textov k piesňam Hany Zagorovej či Věry Martinovej. •

• Zopár kreslených vtipov od Jana Vyčítala. •

