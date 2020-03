Na tú rómsku strunu

• Čo vlastne, akú pravdu vieme o Rómoch - a čo si o nich myslíme? Je veľa možností, ako sa zbaviť predsudkov o nich. •

Reč bude o filme. Filmový obraz rómskeho etnika bol pred rokom 1989 poznačený politikou asimilácie a prevýchovy – zobrazením zaostalého, špinavého sveta osád v kontraste so spokojným životom v čistých, nových bytovkách. Vtedajšie filmy predvádzali priamu "bielu cestu" z osady, prerod Cigána v uvedomelého a plnohodnotného socialistického človeka, ktorý verí štátnemu zdravotníctvu a nie bylinkárstvu a zaklínadlám 'phuri daj.'

Je zaujímavé sledovať, ako sa rómska téma odrazila v kinematografii - a to nielen v tej našej. Vari každému, kto má aspoň minimálny prehľad o hodnotných, zaujímavých, dokonca až nadčasových filmoch a o kinematografii, je známy výborný film s krásnou hudbou Cigáni idú do neba. Romantický muzikál s prvkami klasickej dramatickej zápletky na pozadí lásky dvoch mladých ľudí z roku 1975 nakrútil rumunsko - moldavsko - ruský režisér Emil Loteanu podľa literárnych poviedok rusko - sovietskeho spisovateľa Maxima Gorkého. Nesmieme zabudnúť na československú dramaticko poetickú komédiu Ružové sny z roku 1976, parafrázujúcu príbeh Rómea a Júlie, ktorú podľa scenára Dušana Dušeka nakrútil režisér Dušan Hanák. Spomeňme aj iný u nás známy romanticko - dramatický film: životopisný príbeh Cinka Panna o najznámejšej cigánskej primáške, ktorý v slovensko - maďarsko - českej koprodukcii nakrútil slovenský režisér Dušan Rapoš a do kín bol uvedený v roku 2008. Hrané filmové diela s rómskou tematikou sa ale nepohybujú len v územiach romantických a ľúbivých. Pripomením aspoň českú drámu Smradi z roku 2002, ktorú nakrútil režisér Zdeněk Tyc... Pri téme našich hraných filmov s rómskou témou nemožno obísť ani novšie či celkom nové filmy - napríklad slovensko - českú drámu Cigán z roku 2011 režiséra Martina Šulíka, slovensko - české dramatické Road Movie Koza z roku 2015 režiséra Ivana Ostrochovského a najnovší film, divácky veľmi úspešný slovenský snímok Loli paradička - komediálnu romantickú drámu z roku 2019 režisérskej a dvojice Richard Staviarsky a Víťo Staviarsky.

"Na rozdiel od hraných filmov, ktoré cez príbehy o láske, o žiarlivosti či o zločine modelujú konflikt alebo harmóniu medzi bielou majoritou a etnickou minoritou, ich spolunažívanie, prípadne vzťahy vo vnútri etnika, úloha filmovej non-fiction produkcie do roku 1989 bola najmä agitačná, zdravotnícko-osvetová, výuková," hovorí Eva Filová - filmová historička, ktorá v bratislavskom Kine Lumière v pondelok 9. marca 2020 o 18:20 hodine uvedie ďalší diel z cyklu hlavne dokumentárnych filmov Kraťasy z archívu a dodáva: "Väčšina z týchto filmových dokumentov len utvrdzovala stereotypný obraz o Rómoch, ktorých treba 'prerobiť' a začleniť do spoločnosti - akoby neboli do nej začlenení, neboli jej súčasťou. Len minimum filmov sa vyhlo tejto stereotypizácii. Výnimočným je v tomto ohľade trinásťdielny televízny seriál Deti vetra, ktorý v roku 1990 nakrútil dokumentarista, etnograf Martin Slivka. Až v ostatnom období pristupujú filmári citlivejšie a objavnejšie k téme pretrvávajúceho, v prípade hendikepu alebo inej odlišnosti viacnásobného vylúčenia členov rómskej komunity z majoritnej spoločnosti, a aj k téme integrácie a inklúzie Rómov."

Kraťasy z archívu: Romipen – rómska identita

Dvojgeneračný pohľad na jednu tému v pásme dokumentárnych filmov.

Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava

pondelok - 9. marca 2020 o 18:20 hodine

program

Kým prejdeme do nového

Réžia Igor Dobiš, 1979, 25 minút

Dokumentárna filmová reportáž o hygiene v rómskych osadách.

Sonda 10 / 1979. Žiť ako ostatní

Réžia Igor Dobiš, 1979, 11 minút

Film o problémoch rómskej mládeže.

Sonda 10/1986. Ľudia z rodu Rómov

Réžia Martin Slivka, 1986, 19 minút

Reportáž z vystúpenia rómskych súborov na Folklórnom festivale vo Východnej v roku 1986.

Malá domov

Réžia Jaro Vojtek, 2008, 29 minút

O futbale, o futbalistoch a o tréneroch – ale trochu inak.

Celkový čas projekcií: 84 minút + lektorský úvod Evy Filovej.

___

