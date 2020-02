V pondelok letím do New Yorku

• „Letím do New Yorku. Beriem si kameru, foťák, mikrofón na spev a nahrávadlo zvuku, budem si asi plenérne rapovať ako skice.“ •

• Laureát Ceny Oskára Čepana 2019 Erik Sikora odlieta v pondelok, 2. marca 2020 do New Yorku na dvojmesačnú rezidenciu. „Beriem si so sebou kameru, foťák, mikrofón na spev a nahrávadlo zvuku, budem si asi plenérne rapovať - ako skice,“ prezradil o svojich prípravách košický výtvarník, známy ako Džumelec a youtuber. Porota ocenila, že košický umelec svoju agendu prezentuje zdanlivo neformálnym prístupom na aktiváciu politických tém, ktoré vedú k základným a nevyhnutným otázkam o tom, kto sme tu a teraz, v našom aktuálnom štádiu bytia. Výstava minuloročných finalistov Ceny Oskára Čepana s názvom Ekológia túžby potrvá vo Východoslovenskej galérii v Košiciach už len do tejto nedele, 1. marca 2020. •

• Erik Sikora: Vyzúvam gumáky a idem do veľkomesta. • (• Foto: Erik Sikora •)

• Erik Sikora: S knižkou, ktorú si požičala z knižnice moja dcéra o New Yorku. • (• Foto: Erik Sikora •)

• „Skoro každý koniec zimy pochybujem o tom, či mi to umenie na niečo je, ale potom príde jar a všetko je zrazu celkom v poriadku, ok. Pevne dúfam, že sa mi toto stane uprostred jarného New Yorku. Keď sa ešte k tomu budem prekrmovať vnímaním umenia, tak z toho musí niečo vzniknúť. Zároveň ma tam čaká plno prezentácií, takže hľadať ku svojim veciam exportné ekvivalenty z tajov slovenčiny do tajov angličtiny je príjemná výzva. Ale to, ako si New York predstavujem - a to, aký ho naozaj pocítim a ovoniam, to bude asi také odlišné, že na tom rozdiele sa bude dať stavať,“ uvažuje Erik Sikora. Okrem spomínanej rezidencie v New Yorku získal víťaz Ceny Oskára Čepana aj finančnú odmenu 3 000,- eur a po návrate spoza 'veľkej mláky' ho čaká možnosť i nepísaná povinnosť samostatnej výstavy na Slovensku. •

• „Residency Unlimited je rezidenčný program, založený na networkingu a presieťovávaní umelcov s medzinárodnými profesionálmi v oblasti, ktorí by pre nich mohli byť nápomocní v rámci ďalšieho umeleckého profesijného rastu. Víťaz Ceny Oskára Čepana sa tak dostane na plne hradený dvojmesačný pobyt v Spojených štátoch amerických, jeho súčasťou je rozvrh stretnutí, prezentácií a studio-visits, ktorý pomáha umelca viesť pobytom v New Yorku. Ostatné samozrejme ostáva na jeho vôli objavovať mesto a jeho možnosti,“ vraví riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová. •

• Erik Sikora, minuloročný víťaz Ceny Oskára Čepana. • (• Foto: Dávid Hanko. Zdroj: www.archinfo.sk •)

• Erik Sikora (1986, Košice), inšpirovaný rôznymi vplyvmi, nachádza najprirodzenejší spôsob vyjadrenia cez performatívne stratégie. Obsahy, ktoré touto formou tlmočí, sa týkajú problematických otázok - počnúc národnou identitou, až po ekológiu a udržateľnosť. Jeho výstupy majú často podobu prednášky alebo koncertu, väčšinou mimo priestoru galérie. S divákom vtedy komunikuje naživo, v opačnom prípade prostredníctvom nahratého videa, ktorého je hlavným protagonistom. Predkladá svoje teórie, nápady, pozorovania, ktoré zväčša dospievajú k určitému záveru, napríklad aj v podobe manuálu či návodu. Má rád, keď majú ľudia k jeho výstupom voľný prístup aj mimo inštitucionálnu prevádzku umenia. Preto ich sprístupňuje a šíri na webe; keď si ľudia záznam môžu pozrieť kedykoľvek. Erik Sikora v rokoch 2005 až 2011 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde postupne prešiel ateliérmi Nových médií I. Michaela Bielického a Markusa Huemera, Maľby II. Vladimíra Skrepla, hosťujúcej pedagogičky Magdaleny Jetelové, ateliérom Konceptuálnej tvorby Miloša Šejna a Tomáša Vaněka a hosťujúceho pedagóga Floriana Reithera a Gelitin Group. •

• Erik Sikora: Plávajúce kamene. • (• Zdroj: arcjív Erika Sikoru. •)

• Už len do 1. marca 2020 potrvá vo Východoslovenskej galérii v Košiciach výstava minuloročných finalistov Ceny Oskára Čepana s názvom Ekológia túžby; kurátorom je Václav Janoščík. Piatimi finalistami Ceny Oskára Čepana 2019 sú: Jan Durina (1988), Dávid Koronczi (1990), Milan Mazúr (1989), Gabriela Zigová (1989) a víťaz Erik Sikora (1986). •

• Emília Rigová: Lady L. • (• Zdroj: Nadácia - Centrum súčasného umenia •)

• Laureátka Ceny Oskára Čepana 2018 Emília Rigová aktuálne pripravuje samostatnú výstavu s názvom Čohaňi z Koni Ajlend podľa Bári Raklóri. Výtvarníčka ponúkne exkluzívnu kolekciu nových, premiérových diel, ktoré vznikli v rámci víťaznej rezidencie autorky v New Yorku. Tam sa okrem iného venovala úvahám o identite, politike tela a možnostiach autenticity v cudzom prostredí. Vernisáž je naplánovaná na štvrtok, 5. marca 2020 o 18:00 hod., v priestoroch Kunsthalle LAB Bratislava, kurátorkou je Nina Vrbanová. Otvorená výzva na prihlášky do Ceny Oskára Čepana 2020 je už spustená. Vizuálni umelci či umelkyne vo veku do 40 rokov majú šancu zareagovať do 31. marca 2020. Finalisti Ceny budú známi koncom apríla 2020. V máji bude uvedený katalóg Ceny Oskára Čepana 2019. Výstavu jubilejného 25. ročníkaCeny Oskára Čepana bude hostiť Nová synagóga v Žiline, meno laureáta či laureátky aktuálneho ročníka Ceny Oskára Čepana bude známe 13. novembra 2020. •

