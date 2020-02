Ako holokaust neexistuje

• "Čo to znamená, keď povieš, že 'máš iný názor na holokaust'?" "Rád by som ho povedal, ale prakticky to mám zakázané zákonom." •

• "Vyzývate ľudí k diskusii, ale pritom keby som sa chcel s niekým slobodne porozprávať o holokauste a mal by som iný názor, viete dobre, že je na to zákon, ktorý mi to zakazuje."

"Čo to znamená, keď povieš, že 'máš iný názor na holokaust,' aby sme tomu lepšie porozumeli? Čo znamená 'iný názor' v tvojom prípade?"

"Rád by som ho povedal, ale prakticky to mám zakázané zákonom."

"To znamená, že si myslíš, že holokaust neexistoval?"

"Áno." •

• Nacistický vyhladzovací koncentračný tábor Auschwitz - Birkenau. • (• Zdroj: SITA - www.sita.sk •)

• Členovia občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko štyri roky chodili po Slovensku a diskutovali s obyvateľmi na témy, ktoré sú stále veľmi aktuálne a ktoré tvoria agendu predovšetkým kotlebovcov a ich sympatizantov. Občiansku iniciatívu Zabudnuté Slovensko založili Andrej Bán a Michal Karako ako reakciu na vstup strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Za štyri roky iniciatíva zorganizovala 44 verejných stretnutí - diskusií s občanmi v 21 slovenských mestách. •

• Ponúkam vám približne 14-minútové video, krátky zostrih z toho najpríznačnejšieho, čo na diskusiách po Slovensku zaznelo. •

• Zabudnuté Slovensko 2016_2020 (13:41 minút) --- link. •

___

• Zabudnuté Slovensko - webstránka --- link. •