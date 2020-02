Priamym smerom na Berlín!

• Naše nové filmy smelo vykročili na 70. ročník Medzinárodného filmového festivalu Berlín. Uspejú na tohtoročnom Berlinale? •

• Už vo štvrtok 20. februára 2020 sa v Berlíne začne jubilejný 70. ročník Medzinárodného filmového festivalu Berlín - jedného z najprestížnejších a najvýznamnejších filmových festivalov na svete. Potrvá do nedele 1. marca 2020. Na

Berlinale 2020

budú bohato a reprezentatívne zastúpené aj diela našej kinematografia. •

• Banner 70. Medzinárodného filmového festivalu Berlín. • (• Zdroj: www.berlinale.de •)

• Dráma Služobníci (2020) režiséra Ivana Ostrochovského, životopisný film Šarlatán (2020) režisérky Agnieszky Holland a celovečerný debut - dokument o posthumanistickom uvažovaní Frem (2019) režisérky Viery Čákanyovej sú tri filmy, ktoré budú tento rok reprezentovať Slovensko na jubilejnom 70. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Berlín. Celkovo päť nových slovenských filmov bude možné vidieť na trhových projekciách v rámci Berlinale 2020 a zástupcov bude mať Slovensko aj v sprievodnom festivalovom programe a na filmovom trhu European Film Market. •

• Berlinale 2020 - trailer / upútavka (00:48 minúty) --- link. •

• oficiálny festivalový program •

• Celovečerný film Ivana Ostrochovského Služobníci je zaradený do novej sekcie Encounters, ktorá predstavuje formálne i obsahovo výrazné diela inovatívnych filmárov. Jej zámerom je otvárať nové perspektívy v kinematografii. Ostrochovského film sa odohráva v roku 1980, jeho hlavnými hrdinami sú dvaja študenti bohosloveckej fakulty v totalitnom Československu. Pedagógovia ich formujú do podoby vyhovujúcej vládnucej komunistickej strane a každý z nich sa musí rozhodnúť, či si zvolí ľahšiu cestu kolaborácie s komunistickou mocou, alebo sa dostane pod drobnohľad cirkevného odboru tajnej polície „Príbeh dospievania a konfrontácie s realitou, keď si človek musí vybrať, na ktorú stranu sa postaví, je univerzálny a vždy aktuálny,“ hovorí o svojom diele Ivan Ostrochovský v anglickom vydaní mesačníka o filmovom dianí Film.sk, ktorý vychádza pri príležitosti Berlinale. „Názov Služobníci odkazuje na to, že vždy sme pod vplyvom nejakých vyšších síl, ktoré nás vedome alebo nevedome ovládajú a občas nenápadne menia naše skutky aj postoje. Ľahko sa potom môže stať, že sa človek ocitne v pasci a slúži niečomu, čo vôbec nekorešponduje s jeho hodnotami.“ Film bude uvedený na Berlinale vo svetovej premiére a ako jediný zo slovenských filmov v oficiálnom programe festivalu je zaradený do súťažnej sekcie. •

• Záber z filmu Služobníci. • (• Zdroj: © Punkchart Films •)

• Snímka na pomedzí hraného a dokumentárneho filmu Frem Viery Čákanyovej mala svetovú premiéru na vlaňajšom Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava, v Berlíne bude mať v sekcii Forum medzinárodnú premiéru. Hovorí o tom, ako umelá inteligencia prešla do fyzického sveta a spoznáva ho. Je pokusom dostať sa za hranice vlastnej mysle a tvorcovia ju označujú ako audiovizuálne rekviem za druh Homo sapiens. „V mojom filme nie je hlavná postava človek, ale nová forma inteligentnej neľudskej entity, pozorujúcej prírodný svet, ktorého sme súčasťou,“ približuje film Viera Čákanyová. •

• Záber z filmu Frem. • (• Zdroj: © Hypermarket Film •)

• V sekcii Berlinale Special Gala bude mať svetovú premiéru slovenský koprodukčný film Šarlatán svetoznámej poľskej režisérky Agnieszky Holland. Na pozadí historických zvratov približuje životnú drámu výnimočného človeka - ľudového liečiteľa Jána Mikoláška - odrážajúcu starodávny boj dobra a zla, dvoch princípov, ktoré ovládajú ľudstvo od počiatku. Na liečiteľa Mikoláška, človeka bez akéhokoľvek lekárskeho vzdelania, zato s nevšedným a nevysvetliteľným nadaním diagnostikovať pomocou byliniek akékoľvek ochorenie, sa obracali ľudia s prosbou o pomoc zo všetkých spoločenských vrstiev, aj z najvyšších kruhov politického či kultúrneho života. Ale mimoriadne schopnosti liečiteľa sú vykúpené jeho ťažkým bojom s vlastnými démonmi a liečiteľstvo ho ochraňuje pred ním samým... Vo filme, inšpirovanom skutočnou postavou a skutočnými udalosťami, hlavné úlohy liečiteľa Mikoláška stvárnil Ivan Trojan a jeho syn Josef Trojan. Kameramanom filmu je Slovák Martin Štrba - trojnásobný držiteľ Českého leva a trojnásobný držiteľ ceny Slnko v sieti. •

• Záber z filmu Šarlatán. • (• Zdroj: © Furia Film •)

• Služobníci - trailer / upútavka (1:06 minúty) --- link. •

(Upútavka na film Služobníci je dostupná len na webe 70. MFF Berlín.)

• Frem - trailer / upútavka (3:01 minúty) •

• Šarlatán - trailer / upútavka (2:15 minúty) •

video //www.youtube.com/embed/0rARIwAOPf4

video //www.youtube.com/embed/r8a3eJR4Tjs



• trhové projekcie a sprievodný program •

• Päticu slovenských filmov bude možné na berlínskom festivale vidieť na projekciách Medzinárodného filmového trhu European Film Market. Okrem Služobníkov Ivana Ostrochovského a Šarlatána Agnieszky Holland si návštevníci filmového trhu budú môcť pozrieť aj filmy Nech je svetlo (2019) Marka Škopa, ktorý mal svetovú premiéru na vlaňajšom Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary, Sviňa (2020) Mariany Čengel Solčanskej a Rudolfa Biermanna, ktorý zatiaľ nebol uvedený na žiadnom festivale, ale hrdí sa prelomovým číslom domácej návštevnosti počas otváracieho víkendu, a dramatický, varujúci film Žaby bez jazyka (2019) Miry Fornay, ktorý je príbehom jedného dňa v živote páchateľa domáceho násilia. Film mal svetovú premiéru na filmovom festivale Tallinn Black Nights a uvedený bol aj na Medzinárodnom filmovom festivale Rotterdam v januári tohto roka. •

• Záber z filmu Žaby bez jazyka. • (• Zdroj: © CinemArt •)

• V sprievodnom festivalovom programe budú slovenskí tvorcovia účastníkmi viacerých programov pre filmových profesionálov. Emerging producers je propagačný a vzdelávací projekt Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava, ktorý prepája talentovaných európskych producentov so zameraním na dokumentárne filmy. Slovensko v ňom bude zastupovať Tomáš Krupa, producent spoločnosti Hailstone, režisér dokumentárnych filmov Absolventi: Sloboda nie je zadarmo (2012) a Dobrá smrť (2018), ktorý mal svetovú premiéru na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava 2018. •

• Na networkingovej platforme pre mladých filmárov z celého sveta Berlinale Talents, ktorej cieľom je rozšírenie vedomostí účastníkov a nadviazanie medzinárodných kontaktov, sa zúčastní slovenský talentovaný animátor Martin Smatana. Jeho debut Rosso Papavero (2015) mal premiéru na Berlinale, premietali ho na viac ako 150 festivaloch v 50 krajinách sveta a získal 13 medzinárodných ocenení. Rovnako zarezonoval aj jeho absolventský film Šarkan (2019), ktorý mal tiež premiéru na Berlinale a bol nominovaný do semifinále študentských Oscarov. Ako prvý slovenský film bol zaradený do filmotéky MOMA v New Yorku. •

• Záber z nakrúcania filmu Rosso Papavero. • (• Zdroj: © Visegrad Film Forum •)

• Prvýkrát budeme mať aj zástupkyňu v porote organizácie European Film Promotion pre jeden z jej vlajkových programov European Shooting Stars. Na výbere mladých talentovaných hercov a herečiek z celej Európy sa bude v porote odborne podieľať slovenská producentka Katarína Krnáčová. Film Piata loď (2017) Ivety Grófovej, ktorý Krnáčová zastrešila producentsky, získal pred tromi rokmi na Berlinale Krištáľového medveďa za najlepší film sekcie Generation Kplus. Počas Berlinale 2020 sa bude udeľovať aj cena Najlepší európsky film pre deti a mládež za rok 2019, ktorú vyhlasuje Európska asociácia filmov pre deti - European Children's Film Association - združujúca 125 členov z 36 krajín. Cena venuje osobitnú pozornosť kvalitným filmom pre deti, mládež a upozorňuje na európske detské filmy. Medzi nominovanými na túto cenu je aj slovenský koprodukčný film z roku 2019 s názvom Môj dedo spadol z Marsu dvojice Dražen Žarković a Marina Andree Škop. •

• Záber z filmu Môj dedo spadol z Marsu. • (• Zdroj: © Continental film •)

prezentačný stánok slovenskej kinematografie

• Pre záujemcov o slovenskú kinematografiu a audiovíziu bude na medzinárodnom filmovom trhu už tradične k dispozícii prezentačný stánok Central European Cinema - desiatykrát spoločný s Českou republikou a so Slovinskom, ktorý zabezpečuje Slovenský filmový ústav. Stánok je miestom pracovných stretnutí slovenských filmových profesionálov so záujemcami o spoluprácu z radov zahraničných návštevníkov, ktorí v ňom nájdu aj prezentačné materiály o slovenskej kinematografii. Pri tejto príležitosti vydal Slovenský filmový ústav v anglickom jazyku katalóg Slovak Films 19 – 20 ako základného sprievodcu slovenskou kinematografiou, ďalej informačný bulletin What´s Slovak in Berlin 2020? a anglické číslo Film.sk s výberom textov, venovaných slovenskej kinematografii v uplynulom roku a s aktuálnymi udalosťami na rok 2020. Druhýkrát bude v stánku zastúpená aj Slovenská filmová agentúra, medzi ktorej hlavné aktivity patrí intenzívna propagácia a marketing Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami pre audiovizuálnu produkciu a ďalšie činnosti, ale aj propagácia konkrétnych slovenskýych a slovensko-koprodukčných filmov. •

• Organizátormi prezentácie slovenskej kinematografie na European Film Market v Berlíne sú Slovenský filmový ústav s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, organizačná zložka Audiovizuálneho fondu, Slovenská filmová agentúra a partnermi sú Slovenská asociácia producentov v audiovízii a Slovenský inštitút v Berlíne. •

• Podrobné informácie o slovenskom zastúpení na 70. MFF Berlín --- link. •

• 70. Medzinárodný filmový festival Berlín --- link. •