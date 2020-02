Slovenská ozvena z New Yorku

• Pripravuje sa výstava, obsahujúca súčasný umelecký odkaz aj na pamäť, históriu i dejiny rómskeho etnika a jeho kultúry. •

• Emília Rigová (1980) - laureátka Ceny Oskára Čepana 2018 - pripravuje samostatnú výstavu s názvom Čohaňi z Koni Ajlend podľa Bári Raklóri. Výtvarníčka ňou ponúkne exkluzívnu kolekciu nových, premiérových diel, ktoré vznikli v rámci víťaznej rezidencie autorky v New Yorku, kde sa, okrem iného, venovala úvahám o identite, o politike tela a možnostiach autenticity v cudzom prostredí. Vernisáž jedinečne originálnej výstavy je naplánovaná na štvrtok 5. marca 2020 v Kunsthalle LAB Bratislava. Kurátorkou výstavy je kritička súčasného vizuálneho umenia Nina Vrbanová. •

• Emília Rigová: Kotlárova dcéra • (• Zdroj: Nadácia - Centrum súčasného umenia •)

• Výstavná prezentácia je spolu s dvojmesačnou rezidenciou v Residency Unlimited New York a s finančnou odmenou súčasťou výhry v prestížnej súťaži Cena Oskára Čepana. Projekt výstavy vzniká v spolupráci Nadácie - Centrum súčasného umenia ako organizátora projektu a s Kunsthalle Bratislava a uskutoční sa v reprezentačných priestoroch Kunsthalle LAB na Námestí Slovenského národného povstania 12 v Bratislave. •

• „Cena Oskára Čepana ma v prvom rade prepojila s domácou scénou, zviditeľnila ma pred kurátormi, ktorí ma začali nasadzovať do ich výstavných plánov. Rezidencia v New Yorku ako súčasť výhry bola moja kľúčová skúsenosť - pre moje ďalšie uvažovanie o identite či politike tela. Intenzita stimulov k pocitu vlastnej totožnosti bola v tomto nepredstaviteľne veľkom, obrovskom meste naozaj extrémne silná. A to aj napriek tomu, že som tam nežila 'vo svojej blízkej komunite.' A to ma fascinovalo. Často som sama so sebou viedla dialóg, do akej miery dokážem byť v cudzom prostredí autentická - a to sama voči sebe,” vraví Emília Rigová. Pred dvoma rokmi komisia Ceny Oskára Čepana na čele s vedúcim kurátorom Múzea moderného umenia vo Viedni Rainerom Fuchsom ocenila postoj tejto umelkyne k inakosti, ku skúmaniu priepustnosti hraníc ľudskej identity, ku kritickému nahliadaniu na stereotypy spojené nielen s vnímaním svojho rómskeho pôvodu, ale aj s globálnym fungovaním narácií v kultúre a v súčasnom, modernom výtvarnom umení ako takom vôbec. •

• Emília Rigová: Žena s havranom • (• Zdroj: Nadácia - Centrum súčasného umenia •)

• „Emília sa stala víťazkou Ceny Oskára Čepana v roku 2018, keď bola súťaž zároveň prvým ročníkom pod novým vedením projektu. Následný profesijný rast umelkyne a nové príležitosti v medzinárodnom kontexte, ktoré s rastúcou intenzitou pretrvávajú, sú dôkazom, že Cena a ohodnotenie v nej majú pre umelca, umelcov zmysel a dokážu im otvoriť dvere k plnej satisfakcii z umeleckého pôsobenia a aktivizmu na profesionálnej úrovni. Ako organizátori sa z toho veľmi tešíme,” povedala Lucia Gavulová - riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia a zároveň riaditeľka Ceny Oskára Čepana. •

• Kunsthale LAB Bratislava s kurátorkou Ninou Vrbanovou avizujú, že: „Dominantným médiom výstavy Emílie Rigovej bude klasický závesný obraz, ktorý sme v predchádzajúcej tvorbe Emílie Rigovej prakticky nenašli. Celok výstavy, vrátane jej architektúry, bude riešený na spôsob akoby 'klasického' múzea alebo galérie - ako obrazárne, a to aj v odkaze na pamäť, históriu či dejiny rómskeho etnika a jeho bohatej kultúry.“ •

• Emília Rigová: Lady L. • (• Zdroj: Nadácia - Centrum súčasného umenia •)

• Emília Rigová: Zumav Man Gadjo (Try Me Gadjo) • (• Zdroj: Nadácia - Centrum súčasného umenia •)

• Staršie diela Emílie Rigovej •

• Emília Rigová: Transgressing The Past, Shaping The Future /I./ (2018) • (• Zdroj: www.emiliarigova.com •)

• Emília Rigová: Transgressing The Past, Shaping The Future /II./ (2018) • (• Zdroj: www.emiliarigova.com •)

• Emília Rigová: (out of) the deadlock (2106) • (• Zdroj: www.emiliarigova.com •)

• Emília Rigová: (out of) the deadlock (2106) - video (2:17 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/4MYViYHnrTM

• Emília Rigová - oficiálna webstránka --- link. •

• Kunsthalle Bratislava - Facebook --- link. •

• ~ • ~ •

• Aktuálny ročník Ceny Oskára Čepana má pred sebou viacero dôležitých medzníkov. Už len do 1. marca 2020 potrvá vo Východoslovenskej galérii v Košiciach výstava minuloročných finalistov Ceny - s názvom Ekológia túžby. Kurátorom výstavy je Václav Janoščík. Piatimi finalistami Ceny Oskára Čepana 2019 sú: Jan Durina (1988), Dávid Koronczi (1990), Milan Mazúr (1989), Gabriela Zigová (1989) a víťaz Erik Sikora (1986), ktorý odchádza 1. marca na vyššie spomenutú rezidenciu do New Yorku. Otvorená výzva na prihlášky do Ceny Oskára Čepana 2020 je spustená. Vizuálni umelci, umelkyne vo veku do 40 rokov majú šancu zareagovať do 31. marca 2020. Výstavu umeleckých diel z jubilejného 25. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana bude hostiť Nová synagóga v Žiline, meno laureáta či laureátky Ceny Oskára Čepana bude známe 13. novembra 2020. •

• Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom vo veku do 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia - Centrum súčasného umenia, aktuálne v spolupráci a s finančnou podporou platformy na podporu súčasného umenia collectiv, programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. •

• Súvisiaci článok: Výzva pre umelcov do 40 --- link. •