Žiaci a študenti o holokauste

Súťaž pre žiakov i študentov o holokauste

• Auschwitz - Birkenau • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Žiaci posledného ročníka základných škôl a študenti stredných škôl sa opäť môžu zapojiť do celoštátnej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli. •

• Do utorka 30. júna 2020 môžu súťažiace a súťažiaci poslať do súťaže práce, venujúce sa reflexii holokaustu v umení, alebo práce, ktoré skúmajú konkrétne osudy židovských susedov. Súťaž organizujú: prípravný výbor iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu, Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku a Dokumentačné stredisko holokaustu na Slovensku. Súťaž má za cieľ podporiť aktívny záujem mladých ľudí o moderné a súčasné dejiny vlastného štátu a posilniť ich kritické myslenie, formovať ich postoje k histórii Slovenska a tiež k problematike ľudských práv v minulosti a v súčasnosti. •

• Autorov, autorky víťazných prác vyhlásia na pietnom akte Čítanie mien obetí holokaustu, ktorý sa bude konať začiatkom septembra 2020 pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si na Slovensku pripomíname 9. septembra. •

• Propozície súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli --- link. •

