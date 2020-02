Z Vysokých Tatier spred polstoročia

• Tri unikátne digitálne reštaurované staršie filmy z prostredia Vysokých Tatier mieria na jedinú projekciu do Kina Tatran v Poprade. •

• Už v nedeľu 16. februára 2020 o 18:00 hodine bude v Kine Tatran v Poprade premietnutý výnimočný dokumentárny film zo zbierok Slovenského filmového ústavu. Pri príležitosti 50. výročia Majstrovstiev sveta FIS v severských lyžiarskych disciplínach, ktoré sa v roku 1970 konali vo Vysokých Tatrách, budú mať diváci možnosť vidieť stredometrážny dokumentárny film Majstrovstvá sveta z roku 1970 od režiséra Milana Černáka. Na projekcii filmu budú prítomní aj viacerí jeho tvorcovia. •

• Pozvanie na film Majstrovstvá sveta do Kina Tatran v Poprade. • (• Zdroj: www.kinotatran.sk •)

• Podujatie Majstrovstvá sveta FIS v severských lyžiarskych disciplínach v roku 1970 bolo najvýznamnejšou športovou udalosťou roka v Československu. Vo svojej dobe dostali prívlastok 'šampionát šampionátov.' Náročnosť ich organizácie bola ocenená vysokou diváckou účasťou a uznaním, ktoré si vyslúžili. Dokumentárny film Milana Černáka Majstrovstvá sveta nie je konvenčnou reportážou, ale približuje podujatie v pôsobivej vizuálnej básni, ktorá zachytáva všetko to, čo významné športové podujatie veľkého rozsahu predstavuje - od vypätia fyzických síl a emócií športovcov cez zaujatie organizátorov až po drobnokresbu divákov a návštevníkov svetového podujatia. •

• Záber z filmu Majstrovstvá sveta. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav – fotoarchív •)

• „Majstrovstvá sveta v takej významnej a populárnej športovej disciplíne sa dovtedy nikdy na Slovensku nekonali. Bol to svojím spôsobom celonárodný športový sviatok. Preto som si predsavzal, že film o ňom nemôže byť len zvyčajnou faktografickou reportážou, ale mal by byť takým zážitkom pre diváka, ktorý presiahne jeho premietanie,“ spomína na nakrúcanie filmu jeho režisér Milan Černák. „Rozhodol som sa pre obrazovú kompozíciu bez slov, čo bolo v tom čase, mierne povedané, neobvyklé. Úroveň filmu pozdvihli dve geniálne zvládnuté zložky: strih Margity Černákovej a hudba Ladislava Gerhardta. Bez nich si jeho päťdesiatročnú životnosť neviem predstaviť,“ dodáva režisér unikátneho filmu - dokumentu. •

• Film bude premietnutý v digitálne reštaurovanej podobe, ktorú dostal v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu v roku 2017. Podľa Černákových slov „výnimočná zručnosť kolegov, ktorí vytvorili digitálnu kópiu, schopnú dnešnej interpretácie, spôsobila, že sa na film dá pozerať aj dnes.“ Na jeho uvedení v Poprade sa zúčastnia okrem režiséra Milana Černáka aj dramaturg filmu Rudolf Urc, kameraman Vladimír Holloš a strihačka Margita Černáková. Film sa po digitálnom reštaurovaní s úspechom premietal aj na viacerých domácich a zahraničných podujatiach, naostatok ho tvorcovia osobne uviedli na jeseň minulého roka v La Cinémathèque du Documentaire parížskeho múzea moderného umenia Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou. •

• Ukážka z filmu Majstrovstvá sveta (1:06 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/A5u9WI8_H-M

• Súčasťou projekcie v popradskom Kine Tatran, organizovanej v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom pri príležitosti 50. výročia Majstrovstiev sveta FIS v severských lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách, bude aj uvedenie dvoch krátkometrážnych filmov režiséra Štefana Kamenického, ktoré vznikli ešte pred samotným podujatím. Snímka Vysoké Tatry (1966) propaguje lokalitu Vysokých Tatier ako vhodnú na usporiadanie majstrovstiev sveta a reportážny film Tatranské leto 69 (1969) opisuje výstavbu športovísk, infraštruktúry a celkovú prípravu podujatia. Obidva filmy boli v minulom roku digitálne reštaurované. Určite bude zaujímavé v súvislosti s trojicou archívnych tematických filmov porovnať vysokotatranskú súčasnosť s tým, aké boli naše 'malé veľhory' pred paťdesiatimi rokmi, s čím a ako vtedy žili - a aké sú dnes; a to vo všetkých oblastiach. Okrem toho - stále žije veľa pamätníkov, ktorí si na svetové športové podujatie vo Vysokých Tatrách v roku 1970 pamätajú a trojicu filmov radi privítajú nielen ako predmet peknej spomienky. •

• Podrobnosti o filme Majstrovstvá sveta --- link. •

• Kino Tatran v Poprade - program, informácie, vstupenky... --- link.. •