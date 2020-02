Odkaz smeráckej bubline

• Slová premiéra o 'Bratislavčanoch, žijúcich v bubline' a o zahraničných Slovákoch, Slovenkách a ich zuboch sú smiešne a do plaču. •

• Vraví sa, že skapínajúci kôň najviac kope. A ešte mu pri tom fŕka besná pena z mordy... Mám veľmi rád kone - tak ako mám nesmierne rád psov, ale presne to, čo píšem na začiatku tejto vety, mi prišlo na um, keď som dočítal aktuálny článok s názvom Bratislavčania žijú v bubline a zahraniční Slováci si sem chodia len opraviť zuby, tvrdí premiér. * •

• Ministerka vnútra Denisa Saková a premiér Peter Pellegrini. • (• Foto: Michal Svítok / TASR. Zdroj: www6.teraz.sk •)

• Ako inak zareagovať na to, čo na adresu Bratislavčanov (aby sme boli rodovo vyvážení, dodám, že aj na adresu Bratislavčaniek) vyhlásil premiér Peter Pellegrini? Ako slušne okomentovať túto pyramidálnu hlúposť? Skúsim napríklad takto:

Každý sa niekde narodil, odniekadiaľ pochádza a niekde žije či pracuje - alebo pracuje aj žije. Premiér Peter Pellegrini sa narodil v Banskej Bystrici, študoval v Košiciach a v Banskej Bystrici, od roku 2002, respektíve 2006 je v slovenskej politike - a žije v Bratislave. Dobrých pätnásť rokov žije, spolu s rodinou, 'v bratislavskej bubline.' Ministerka Denisa Saková sa narodila v Nitre, vysokoškolské štúdiá absolvovala v Bratislave, kde od roku 1998 pracuje (s prestávkou, keď pracovala v Berlíne). Takže vyše dvadsať rokov žije a pracuje 'v bratislavskej bubline.' Expremiéra Roberta Fica z Topoľčian netreba spomínať. Spomeniem aspoň smeráckeho boľševika, súdruha Ľuboša Blahu, ten sa 'v bratislavskej bubline' narodil a žije tam... •

• Nie, pán predseda vlády Pellegrini, nie je to tak, ako hovoríte a ako si nahovárate. Bratislava je "slovenské kozmopolitné mesto," kde žije, pracuje, pôsobí, študuje... nesmierne veľa ľudí z celého Slovenska (keď už je reč o Slovensku). Musíte to vedieť a dobre to viete, že je to tak. Napokon - stačí si pripomenúť pretrvávajúce "evergreeny" o "cezpoľných" a o tých v Bratislave narodených. Dobre viete, že Bratislava nie je žiadne mesto zakryté zvonom zo skla ako kus francúzskeho syra. Bratislava je mesto otvorené všetkým Slovákom a Slovenkám. •

• Pán premiér, zbytočne"ľudí z regiónov vyzývate, aby nedovolili Bratislavčanom a zahraničným Slovákom rozhodnúť parlamentné voľby 29. februára a prišli k urnám." Musíte si uvedomiť, že množstvo ľudí z regiónov Slovenska žije, pracuje, študuje... v Bratislave - a je jedno kde budú voliť: či v mieste svojich trvalých bydlísk, alebo s voličskými preukazmi kdekoľvek inde na Slovensku. Tvrdíte, že: "Život v Bratislave je však úplne iný ako na zvyšku Slovenska. Mnohí, ktorí tu žijú, ani reálne nevedia, ako sa žije za priemerný alebo minimálny plat v niektorej z fabrík." Áno, život v Bratislave je iný než život dajme tomu v Košiciach, v Prešove, v Žiline... (a možno ani nie), ako život dajme tomu v Heľpe, v Zákamennom, v Braväcove, vo Valeskej, v Bobrovci či vo Vlachoch, ale aj v Gajaroch alebo v Malackách či v Pezinku... Ale čo teraz, čo ste tým chceli povedať? Že ľudia z Bratislavy a z jej satelitov nevedia, ako sa žije "mimo toho poklopu zo skla," pod ktorým ste aj vy, pán premiér, celá vláda, komplet celý vládny a štátny aparát, všetci poslanci a všetky poslankyne národnej rady aj so svojimi asistentkami, asistentmi...? Mýlite sa, dobre to všetci vedia, ako sa žije aj inde na Slovensku - pretože, ako píšem vyššie, každý odniekadiaľ pochádza, každý sa niekde narodil a každý má niekde rodinu, blízkych, známych, priateľov... Slovensko je menšie než malé, pán premiér. A ak vy, ako 'v bratislavskej bubline žijúci,' neviete, ako sa žije inde na Slovensku, tak je to veľmi smutné a radšej rezignujte už teraz, pred voľbami. •

• A ešte jedno, pán premiér: Uvedomte si, že zďaleka nie všetci v Bratislave zarábajú ťažké tisíce eur (mesačne!) ako, dajme tomu, ministri, poslanci... ...ale aj premiér Slovenskej republiky. Predstavte si, v tej 'bratislavskej bubline' žijú aj ľudia v biede, aj bezdomovci, aj takí, ktorí sú radi, že zarobia aspoň štyristo eur mesačne - v hrubom, pán premiér... •

• • •

• Vaše slová, pán premiér, na adresu Sloveniek a Slovákov, žijúcich, pracujúcich, študujúcich... v zahraničí, nebudem komentovať, pretože, podľa mňa, sú len obyčajnými urážkami a dehonestáciou. Možno si z nich naozaj niekto príde na Slovensko dať spraviť boľavý zub, vyoperovať mandle alebo porodiť potomka - ale určite nikto z nich si za peniaze, nakradnuté na Slovensku nám všetkým (a to hlavne počas vlády strany Smer - SD a jej koaličných partnerov) nekupuje vily a bungalovy pri Stredozemnom mori, jachty, súkromné lietadlá, nedovolenkuje kdesi na Maldivách a ktovie kde ešte, nenosí náramkové hodinky za tisícky eur... Mali by ste sa, pán premiér, hlboko zamyslieť nad tým, čo všetko ste vyriekli - a mali by ste sa začať ospravedlňovať. Alebo - a to by bolo najlepšie - odstúpte. Odstúpte preto, lebo ste dourážali všetkých Slovákov a všetky Slovenky - či už žijú alebo nežijú na Slovensku. •

• Viem, pán premiér Peter Pellegriny - tečie nielen do topánok, ale aj do člna. Ani nie tak vám osobne, vy ste "zahojený do smrti," ako sa vraví, ale do člna aj do topánok tečie strane Smer - SD. Máte strach, obavy - tomu rozumiem. Lenže vy, spolu s pani ministerkou Sakovou ste prehovorili ako premiér, ako ministerka - teda z pozícií premiéra a ministerky. To, čo ste narozprávali, to ste mali povedať ako funkcionári v strane Smer - SD. Takto ste len bohapusto znásilnili a zneužili vaše funkcie. Dúfam, že si to uvedomia, a veľmi rýchlo, všetci voliči, všetky voličky - nielen tí a tie v zahraničí. Dúfam, nielen ja, že už tá smerácka bublina spľasne. •

• * Bratislavčania žijú v bubline a zahraniční Slováci si sem chodia len opraviť zuby... - link. •