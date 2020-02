Pani prezidentka ma znepokojuje

• Keď som dočítal rozhovor Andreja Bána s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Denníku N, ovládol ma tristný nepokoj z nespavosti. •

• Stručne: Rozhovor Andreja Bána s prezidentkou Zuzanou Čaputovou bol na webe Denníka N zverejnený vo štvrtok 30. januára 2020 a v printovom víkendovom vydaní Denníka N vyšiel v piatok 31. januára 2020. Rozhovor má nadpis Prezidentka: Pozor na Kotlebu! respektíve Prezidentka Čaputová: Pozor, Kotleba naozaj môže vyhrať! a podnadpis Urobím všetko, aby ĽSNS nevládla. Alarmujúce, znepokojujúce nadpisy, obsahujúce vysokovarovné tóny. •

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky.

• Obsah rozhovoru sa zameriava na nedávne vyhlásenie pani prezidentky v televíznej relácii Na telo televízie Markíza, kde pani prezidentka riekla, že ak Ľudová strana Naše Slovensko s Marianom Kotlebom vo vedení vyhrá čoskoré parlamentné voľby, potom Mariana Kotlebu a kotlebovcov prijme v Prezidentskom paláci a bude s nimi rokovať ako s víťazmi demokratických volieb. Súčasne pani prezidentka dodala, že to neznamená, že Mariana Kotlebu poverí aj zostavením vlády, pretože, ako povedala: "Zatiaľ to vyzerá tak, že koaličný potenciál tejto strany je nulový." Ale čo v prípade, ak po voľbách Marian Kotleba parlamentnú väčšinu nazbiera? Nevedno... Zároveň pani prezidentka povedala, že by vymenovala akúkoľvek vládu s Ľudovou stranou Naše Slovensko - ak by takáto 'formácia' našla v parlamente väčšinu - pretože by to znamenalo, že tak rozhodli voliči. •

• Nie, nejdem tieto slová pani prezidentky 'rozoberať,' analyzovať, ani ich nechcem vysvetľovať. Dostatočne, zrozumiteľne a aj opakovane a precízne ich pani prezidentka vysvetlila v spomenutom rozhovore s Andrejom Bánom. •

• Už len samotná predstava Mariana Kotlebu a jeho sústraníkov na oficiálnom stretnutí - rokovaní v Prezidentskom paláci s prezidentkou Zuzanou Čaputovou stala sa mi bez zveličenia nočnou morou. Ale v poriadku - verím pani prezidentke, že má všetko "veľmi dobre premyslené a domyslené" - a to tak, aby rešpektovala vôle aj voličov a voličiek ostatných politických strán a napokon aj nevoličov či nevoličiek; pretože pevné rozhodnutie ísť voliť je rovnako demokratické ako je jasné rozhodnutie nejsť voliť, volieb sa nezúčastniť. •

• Oveľa viac než to, či budú alebo nebudú kotlebovci po voľbách drať koberce a čalúnenia kresiel v bratislavskom Prezidentskom paláci, a to na základe pozvania od hlavy štátu, ma znepokojilo (a stále znepokojuje) iné vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej v spomenutom rozhovore. Hovorí v ňom o tom, že pripúšťa rezignáciu, odstúpenie z postu prezidentky. •

Nejde až tak o koaličný potenciál, skôr o jasné vymedzenie sa voči nim pri každej možnej príležitosti. Inak môžu vaše vyjadrenia v očiach voličov túto stranu legitimizovať a stáva sa akceptovanou pre hlavu štátu.

Moje vyjadrenia sa dajú rovnako interpretovať ako mobilizujúce pre ľudí, ktorí zvažujú, či pôjdu voliť. Pretože hrozba zvolenia tejto strany ako prvej v poradí tu dnes je. To, čo som sa snažila odkomunikovať, bolo, že budem rešpektovať ústavu a vôľu ľudí v parlamentnej demokracii. Ak sa to stane, nemohla by som prehliadnuť fakt, že im voliči dajú najviac hlasov. Samozrejme, budem stále opakovať, že ide o stranu, ktorá je v príkrom rozpore s mojimi hodnotami.

Máte ešte inú možnosť ako akceptovať ĽSNS, ak bude súčasťou väčšinovej koalície?

Mám, môžem rezignovať. To už by však bol útek pred zodpovednosťou a na ten sa nechystám.

Ústava vám nijako neurčuje, koho máte poveriť rokovaniami o budúcej vláde. A nepísané zvyklosti sa v mladom štáte, ako je Slovensko, iba vytvárajú.

Nikdy som nehovorila, že by som Mariana Kotlebu poverila zostavením vlády, iba som opakovala, že by som sa s predstaviteľom tejto strany alebo inej strany, ktorá by skončila prvá, stretla. Ak by voľby vyhral napríklad Smer a hrozilo by, že vytvoria vládu s ĽSNS, čo premiér Pellegrini na moje opakované otázky vylučuje, urobila by som ako prezidentka všetko preto, aby vláda s účasťou ĽSNS nevznikla.

• Zopakujem: Pani prezidentka Čaputová už mesiac pred voľbami otvorene hovorí o možnosti svojej rezignácie, odstúpenia z úradu. A to ma znepokojuje. Znepokojuje ma to o to viac, že pani prezidentka vedela, musela vedieť, čo hovorí - a to, čo hovorí, musela mať vopred pripravené, alebo, ak chceme, naplánované. Ak hovorí o rezignácii - musí byť na rezignáciu pripravená. A asi aj odhodlaná. To ma veľmi znepokojuje. •

Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová,

spomínate si na prezidentské voľby v roku 2019?

Vtedy, v ich druhom kole, ste získali 58,4 % voličských hlasov - získali ste presne 1 056 582 platných voličských hlasov od oprávnených voličiek a voličov.

Spomínate si, pani prezidentka, aké bolo vtedy, počas prvého aj druhého kola prezidentských volieb, Slovensko - voličky a voliči - "na nohách," zmobilizované? Ľuďom sa zdalo - a oprávnene - že v našej politike ide doslova o všetko - a hlavne o to, aby Prezidentský palác vytvoril jasný, čitateľný, spoľahlivý a fungujúci symbol politickej aj celospoločenskej protiváhy k vládnej koalícii na čele s Robertom Ficom a stranou Smer - SD, ale aj (a to vari hlavne) slušnú protiváhu, funkčný protipól proti predovšetkým kotlebovskému extrému, ktorý už bol a je v parlamente.

Spomínate si, pani prezidentka, na to, ako ste sa práve Vy stali povestnou a potrebnou hrádzou proti extrémizmu - na rozdiel od tých, ktorí to len sľubovali, stále plánovali a duto, jalovo verbálne deklarovali z kancelárií svojich straníckych sídiel?

Spomínate si, pani prezidentka, že v prvom kole prezidentských volieb 2019 ste síce s percentuálnym ziskom 40,57 % zvíťazili, ale Marian Kotleba sa s percentuálnym ziskom 10,39 % umiestnil na štvrtom mieste?

Spomínate si, pani prezidentka?

A teraz? Mesiac pred parlamentnými voľbami 2020 pripúšťate rezignáciu, odstúpenie z funkcie, hovoríte o ňom. A to dokonca v čase, keď 30. marca 2020 uplynie rok od Vášho víťazstva v druhom kole prezidentských volieb. Hovoríte o tom, že ak strana Mariana Kotlebu vyhrá voľby, prijmete kotlebovcov v Prezidentskom paláci - lebo Ústava Slovenskej republiky a vôľa voličov a voličiek, ktorí a ktoré demokraticky odovzdajú Ľudovej strane Naše Slovensko svoje voličské hlasy. Hovoríte o demokracii a o jej princípoch, zásadách, ktoré musíte - musíme dodržiavať. V poriadku - demokracia je demokracia, ústava je ústava...

Vážená pani prezidentka,

myslím si, že ak otvorene hovoríte o rešpektovaní slobodnej vôle voličov a voličiek, ktorí a ktoré demokraticky rozhodnú o tom, kto zvíťazí v blížiacich sa parlamentných voľbách a aké, ktoré strany sa dostanú do Národnej rady Slovenskej Republiky, nemali by ste hovoriť o rezignovaní, odstúpení z postu hlavy štátu. Nemali by ste za žiadnych okolností rezignovať, odstupovať - pretože musíte, ste povinná rešpektovať demokratickú i slobodnú vôľu spomenutých 1 056 582 platných voličských hlasov, ktoré ste získali vo víťaznom kole prezidentských volieb - a to demokraticky. Ospravedlňujem sa, budem ostreší: Myslím si, že nikto Vás za slovenskú prezidentku nevolil preto, aby ste ani nie po roku vo funkcii "hádzali flintu do žita," aby ste hovorili o odstupovaní, rezignovaní už len pri prvom náznaku problémov, starostí, "patálií" na domácej politickej scéne. Nech sa zdá dnešná situácia akokoľvek temná, nanič - niet dôvodov pre porazenectvo, defetizmus, doslova na útek.

Vážená pani prezidentka,

myslite, prosím, na všetkých tých, ktorí Vás volili a zvolili za hlavu štátu, myslite na mieru zodpovednosti nielen voči nim, ale aj voči všetkým Slovenkám a Slovákom ako na Slovensku, tak i blízko či ďaleko v zahraničí. Ste predsa prezidentkou všetkých Slovákov, Sloveniek.

Vážená pani prezidentka,

to je všetko, čo som Vám chcel napísať. Ako dospelý človek, ako zodpovedný človek, ako človek vážiaci si slobodu a demokraciu, ktorú máme už vyše tridsať rokov, idem naďalej premýšľať, koho budem v týchto parlamentných voľbách voliť - pretože ako občan v žiadnom prípade neuvažujem o žiadnej "volebnej rezignácii," alebo o "odstúpení z funkcie voliča."

