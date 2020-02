Päť pokladov pre ducha i oči

• Tematické podujatie Znovuobjavené filmové klenoty, zamerané na unikátne diela nielen talianskej kinematografie, pokračuje. •

• V známom bratislavskom Kine Lunière sa v pondelok 27. januára 2020 uskutočnila jediná projekcia digitálne reštaurovaného talianskeho filmu Rím od režiséra Federica Felliniho z roku 1972. Podujatie bolo súčasťou projektu Znovuobjavené filmové klenoty.

Projekt, ktorý v Kine Lumière pokračuje v pondelok 10. februára 2020, má za cieľ predstaviť verejnosti filmový archív Cineteca di Bologna a upozorniť na dôležitosť reštaurovania a digitalizácie klasických, mimoriadne cenných filmových diel. •

• Pozvanie na projekcie projektu Znovuobjavené filmové klenoty. • (• Zdroj: Slovenský filmový ústav •)

• Už v pondelok 10. februára 2020 bude patriť Kino Lumière vzácnym dielam z talianskeho filmového archívu Cineteca di Bologna. Krátko pred poludním, o 11:00 hodine, sa uskutoční prezentácia činnosti bolonského filmového archívu - Cineteca di Bologna - spojená s projekciou štyroch digitálne reštaurovaných nemých filmov. O 18:00 hodine sa začne projekcia - premietanie jedného z najvýznamnejších filmov talianskej kinematografie zo 70. rokov XX. storočia: oscarovej kriminálnej drámy Nezvyčajné vyšetrovanie z roku 1970, ktorú nakrútil režisér Elio Petri (29. I. 1929 - 10. XI. 1982). Film bude uvedený, podobne ako ďalšie štyri filmy v prehliadke, v digitálne reštaurovanej podobe. •

• Prezentácia činnosti filmového archívu Cineteca di Bologna je hlavným podujatím projektu Znovuobjavené filmové klenoty. Jeho zámerom je predstaviť bolonský filmový archív a upozorniť na dôležitosť reštaurovania a digitalizácie klasických diel. „Prezentácia okrem predstavenia inštitúcie a činností jedného z najdôležitejších filmových archívov Európy vrátane jej filmového festivalu Il Cinema Ritrovato, zahŕňa aj projekcie titulov, reštaurovaných laboratóriami L‘Immagine Ritrovata, ktoré sú súčasťou filmového archívu Cineteca di Bologna,“ hovorí Vanda Vacvalová zo Slovenského filmového ústavu - koordinátorka projektu Znovuobjavené filmové klenoty. •

• Činnosť filmového archívu v Bologni predstaví Guy Borlée - koordinátor Medzinárodného filmového festivalu Il Cinema Ritrovato. Stojí i za výberom krátkych nemých filmov, ktoré budú mať diváci možnosť vidieť v Kine Lumière na prezentácii. „Tento výber prezentuje výsledky rozsiahleho projektu, ktorý realizuje Cineteca di Bologna už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. S rozširujúcou sa archívnou zbierkou a so vznikom filmových laboratórií sa usiluje o to, aby nemý film získal pozornosť, ktorú si zaslúži ako predmet štúdia, ale aj ako dielo potešenia,“ vysvetľuje Vanda Vacvalová. •

• Na prezentácii bude premietnutý taliansky nemý film Satanská rapsódia z roku 1917 od režiséra Nina Oxiliu - faustovský príbeh o žene z vysokej spoločnosti, ktorá v snahe získať späť stratenú mladosť uzavrie zmluvu s Mefistom. Ide o jeden z významných filmov svojej doby v hlavnej úlohe s Lydou Borelliovou. Autorom hudby je Pietro Mascagni, ktorý sa ako prvý taliansky hudobný skladateľ podujal skomponovať hudbu k filmu a zosynchronizovať ju s jednotlivými scénami. Nasledovať budú krátke niekoľkominútové snímky, a to britský film Brodenie cez rieku (1910) Georgea Alberta Smitha, francúzsky film Účesy a klobúky Holandska (1910) Alfreda Machina a taliansky film Impozantná Bologna (1912). Na prezentácii sa diváci dozvedia o postupoch ich digitálneho reštaurovania. „Najlepší spôsob, ako vidieť nemý film v súčasnosti, je vnímať ho ako epizódu umeleckej histórie, plnú jedinečnej krásy. Preto je dôležité sledovať tieto filmy v správnych podmienkach: správna rýchlosť premietania, správny výber hudby a správne farby,“ odborne vysvetľuje, približuje tému Gian Luca Farinelli, riaditeľ Cineteca di Bologna. •

• Záber z filmu Satanská rapsódia. • (• Zdroj: © Cineteca di Bologna •)

• Súčasťou projektu Znovuobjavené filmové klenoty je aj večerná projekcia filmu Nezvyčajné vyšetrovanie z roku 1970 od takmer zabudnutého talianskeho režiséra Elia Petriho. „Hoci jeho filmy pochádzajú zo sedemdesiatych rokov minulého storočia, divák má pocit, že sú zasadené do súčasnosti nielen obsahom, ale aj štýlom. Zároveň sa všetky jeho filmy formálne aj obsahovo od seba líšia. Režisérov štýl tvorby preto nie je ľahko rozpoznateľný a brilantnosť jeho filmov i pozícia v európskej kinematografii sa preto neraz prehliadala aj v samotnom Taliansku,” reflektuje obsah aj formu jedinečného, veľmi originálneho Petriho filmárskeho diela a umenia Nico Marzano, filmový kurátor Inštitútu súčasného umenia v Londýne. •

• Ústrednou témou filmu Nezvyčajné vyšetrovanie je vyšetrovanie zabitia mladej ženy, ktoré má na svedomí šéf kriminálneho oddelenia vrážd v Ríme. Hoci zanechá za sebou množstvo stôp, vzhľadom na svoje postavenie sa cíti neohroziteľný. Vyšetrovanie napokon potvrdí, že naozaj nie pre každého platia rovnaké pravidlá. Film je verejnou obžalobou talianskej korupcie a elitárstva a v čase svojho vzniku vyvolal veľký rozruch. „Zameriava sa na autoritárstvo, politiku, korupciu. A hoci hovorí o časoch minulých, má tiež nadčasový rozmer. Do značnej miery reprezentuje to, kým bol Elio Petri, jeho podstatu filmového tvorcu. Je to jedným dychom vytvorená meditácia o schopnosti vnímať absolútnu silu, ktorá ničí všetko okolo seba,“ dopĺňa Nico Marzano. Projekciu filmu Nezvyčajné vyšetrovanie, ktorý získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film i Veľkú cenu poroty na Medzinárodnom filmofom festivale v Cannes, v Kine Lumière osobne uvedie Gabriele Meucci, veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku, a filmový kurátor Guy Borlée. •

• Záber z filmu Nezvyčajné vyšetrovanie. • (• Zdroj: © Cineteca di Bologna •)

• „Projekt Znovuobjavené filmové klenoty je pokračovaním úspešnej spolupráce Slovenského filmového ústavu a Talianskeho kultúrneho inštitútu,“ hovorí Vanda Vacvalová zo Slovenského filmového ústavu. Podľa nej: „Za každou projekciou klasického filmu je dlhoročná a zanietená odborná práca jednotlivcov, vytvárajúcich systémovo podmienky na šírenie kultúrneho dedičstva tak dôležitého pre každú budúcu generáciu a každý národ.“ V januári 2020 sa ako súčasť tohto projektu uskutočnila aj exkluzívna projekcia digitálne reštaurovaného filmu Federica Felliniho Rím. Snímku spolu s Petriho filmom Nezvyčajné vyšetrovanie do projektu vybral Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave. •

• Celý program projektu Znovuobjavené filmové klenoty • (• Zdroj: Slovenský filmový ústav •)

