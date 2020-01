Tri filmy, ktoré treba vidieť

• Dva filmy v režii Zuzany Piussi a Víta Janečka získali v Berouně audiovizuálne ceny Trilobit 2020 za prínos občianskej spoločnosti. •

• V severočeskom Berouně sa v sobotu 25. januára 2020 uskutočnil 33. ročník udeľovania audiovizuálnych cien Trilobit. Za svoju výraznú dokumentárnu tvorbu si zo slávnosti Cenu Ferdinanda Vaňka 2020 odniesla režisérka Zuzana Piussi a režisér a producent Vít Janeček - za film Obliehanie mesta (2019, réžia Zuzana Piussi, Vít Janeček) a za film Ukradnutý štát (2019, réžia Zuzana Piussi). Prvý z dvojice dokumentov na prípade Kremnice tematizuje všeobecné aspekty zápasu občanov a občianskych komunít s veľkými ťažobnými spoločnosťami a s ich zámermi. Druhý film sa snaží odkrývať mechanizmy, ktoré v spoločnosti vytvárajú rôzne kauzy a posuny informácií. •

• Zuzana Piussi a Vít Janeček s Cenou Ferdinanda Vaňka 2020 • (• Foto a zdroj: © Trilobit •)

• „Oba dokumenty sú vecnou, triezvou a miestami otrasnou správou o mechanizmoch, ktoré se netýkajú len slovenskej spoločnosti. Prvý z nich vypovedá o koristnom vzťahu k jedinečnej prírode v Kremnici a v jej okolí, ktorú sa ťažiarske firmy chystajú likvidovať v mene chytľavých hesiel rozvoja akože 'chudobnej oblasti.' Druhá filmová správa vypovedá o tristnom stave spravodlivosti, médií i štátu, ukradnutom občanom, v ktorom sa korupcia šplhá do najvyšších poschodí - a nebyť vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, zrejme by sme sa o hĺbke krízy ani nedozvedeli. Obe snímky spája detsky čistý, obrazovo neokázalý, akoby naivný prístup reportérky a režisérky, ktorá sa touto cestou dostáva k drsnej pravde účinnejšie než atakom či komentárom,“ vyzdvihol predseda poroty ceny Trilobit 2020 - renomovaný divadelný a mediálny kritik Vladimír Just. •

• Vít Janeček pri tejto príležitosti avizoval, že oba filmy - Obliehanie mesta aj Ukradnutý štát - budú od pondelka 27. januára 2020 k dispozícii online. Do tretice k nim na internete pribudne aj tretí spoločný film Zuzany Piussi a Víta Janečka Univerzity a sloboda z roku 2019. Všetky tri filmy si budú môcť záujemcovia pozrieť online z pohodlia domova. •

• Filmy Obliehanie mesta a Ukradnutý štát bude možné vidieť na linku, odkaze:

https://dafilms.cz/director/195-zuzana-piussi.i •

• Film Univerzity a sloboda bude dostupný na linku, odkaze:

https://dafilms.cz/film/10811-univerzity-a-svoboda. •

• 33. audiovizuálne ceny Trilobit 2020 udelil Český filmový a televízny zväz FITES v spolupráci s mestom Beroun a s Mestským kultúrnym centrom Beroun. Cieľom cien Trilobit, ktoré vznikli v 60. rokoch XX. storočia, je vyzdvihovať televízne a filmové diela s výraznou estetickou, etickou, umeleckou či spoločenskou hodnotou, a to bez ohľadu na ich komerčný úspech alebo na divácku sledovanosť či popularitu. •

• Trilobit 2020 - hlavná webstránka, všetky ocenenia, informácie... --- link. •

• • •

• Režisérka, filmová dokumentaristka Zuzana Piussi v týchto dňoch intenzívne pracuje na dokončení filmu V hmle - ktorý bude mať premiéru už 13. februára 2020. V tomto filme kladie zásadnú otázku: Prečo ľudia stále tak masívne nedôverujú slovenským súdom? Vo filme sa zaoberá dôsledkami toho, čo ukázala kauza Threema a cez konkrétne príbehy, týkajúce sa samotných sudcov, podnikateľov či bežných ľudí, tematizuje dôsledky straty spravodlivosti zo slovenského života, čo je fatálne pre celý štát aj pre demokratický systém. Film do slovenských kín uvedie distribučná spoločnosť Filmtopia. •

• Podrobnejší článok o filme V hmle --- link. •