Talianske lahôdky pre ducha i oči

• Vraví sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Možno je to pravda, neviem - ale s určitosťou už vieme, že tentoraz Rím príde k nám. •

• Je to radostná správa nielen pre milovníkov filmu, pre nadšencov kinematografie, ale aj pre všetkých, ktorí obľubujú hodnotné, naozaj nadčasové umenie a všetko to, čo prináša. Len na jedinej projekcii bude možné v Kine Lumière vidieť film Rím z roku 1972 od svetového i svetoznámeho talianskeho režiséra Federica Felliniho. Film je v digitálne reštaurovanej podobe a na strieborné plátno kina bude premietnutý pri príležitosti januárového 100. výročia narodenia Federica Felliniho - významného režiséra s osobitým filmovým rukopisom. Podujatie je súčasťou projektu Znovuobjavené filmové klenoty. Jeho zámerom je predstaviť verejnosti filmový archív Cineteca di Bologna a upozorniť na dôležitosť reštaurovania a digitalizácie klasických filmovách diel. Projekcia filmu Rím sa v bratislavskom Kine Lumiére uskutoční v pondelok 27. januára - len o 19:30 hodine. •

• Pôvodný plagát na Federica Felliniho film Rím - od spoločnosti United Artists. • (• Zdroj: www.movieart.com •)

• Uputávka na film Rím (2:45 minúty). •

• Režisér Federico Fellini (20. I. 1920 - 31. X. 1993) bol a stále je jedným z najväčších a najvplyvnejších tvorcov svetovej kinematografie. Jeho filmy sú výnimočné svojou obraznosťou aj spôsobom filmového rozprávania. Film Rím je v tvorbe Felliniho špecifický - režisér sa v ňom vyznáva z lásky k mestu a k jeho obyvateľom: k mestu plnému kontrastov a histórie. Svoju poctu Rímu tvorca vyjadruje prostredníctvom voľne prepojených epizód. Film je tak kombináciou dokumentárnych pasáží a snových vízií, mozaikou obrazov, faktov a fantázie, ktorými divákov sprevádza chlapec, prichádzajúci do legendárneho mesta z Rimini - kde sa, mimochodom, Federico Fellini narodil; mladý muž, pohltený pulzujúcim životom, a nakoniec filmár, usilujúci sa zachytiť jedinečnú atmosféru talianskej metropoly. •

• Záber z filmu Rím. • (• Zdroj: © Cineteca di Bologna •)

• Mám rád Felliniho filmy, s odstupom rokov som postupne v kinách videl všetky, ktoré sa u nás dali vidieť. Film Rím považujem za výnimočný - ako v tvorbe Felliniho a v talianskej kinematografii, tak i v európskej a vo svetovej kinematografii. Felliniho Rím totiž považujem za nadčasový (aj) preto, lebo v dobe svojho vzniku priniesol do hraného filmu výrazné prvky dokumentu a súčasne silný autobiografický náboj, pretože chlapec, ktorý do veľkomesta prichádza, a postupne v ňom vyrastá na mladého muža, je obrazom samotného režiséra diela. V rímskom príbehu chlapca, neskôr mládenca, nájdeme všetko subjektívne, čím môže veľkomesto krásne očariť, ale aj sklamať, neraz dezorientovať, možno aj zhnusiť. Dokumentárny rozmer filmu na druhej strane všetky príbehy v diele objektivizuje. Fellini tak vytvoril dielo, ktoré možno považovať aj za základný kameň veľmi mnohých neskorších filmov z celosvetovej (aj našej) kinematografie - filmov, rozprávajúcich príbehy miest a mestských aglomerácií na pozadí či na popredí príbehu, príbehov jednotlivca. Okrem toho Fellini v Ríme neodchádza od svojej fantázie - ktorou sú povestné všetky jeho diela - a ani od svojich obľúbených tém cirkusov, ľudkov bizarných až zvláštne pitoreskných. Do tejto roviny filmu jedinečne zapadá aj jeho výprava i neraz úžasné kostýmy (Danilo Donati) a stavby scén (opäť Danilo Donati). Dôležitá je hudba (Nino Rota), akceptujúca mnohé škály prirodzených zvukov mesta. Kamera (Guiseppe Rotunno) napokon divákov presvedčivo vtiahne do deja filmu a z mesta ukáže aj to, čo jednoznačne nenájdeme v žiadnej brožúrke pre turistov. Film Rím sa jednoducho oplatí vidieť a jeho jedinú slovenskú projekciu netreba premeškať. •

• Záber z filmu Rím. • (• Zdroj: © Cineteca di Bologna •)

• „Mesto Rím tu nie je Rímom, ale je to Fellini maskovaný tehlami, mínometmi a zrúcaninami. Fellini, ktorý nenájde cestu medzi telom a dušou a nemôže nájsť spojenie medzi mladosťou a svojím významom,“ vyjadril sa o Felliniho filme Rím svetoznámy americký filmový kritik Roger Ebert, dodajúc: „Jeho darom je nakrúcať filmy, kde je všetko jasné a zároveň nič nie je jednoduché. To bola dilema, ktorej čelil aj Felliniho predstaviteľ vo filme 8 ½. Nemohol nájsť zmysel svojho života. Je to dilema, ktorej čelíme všetci, každý deň.“ Film Rím mal v čase svojho vzniku premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, bol aj talianskym kandidátom na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film - i keď sa do úzkeho výberu nedostal. V Kine Lumière sa bude premietať v digitálne reštaurovanej podobe, do ktorej bol spracovaný laboratóriami L‘Immagine Ritrovata v Bologni. •

• Projekcia filmu Rím v Kine Lumière je prvým z troch podujatí projektu Znovuobjavené filmové klenoty, ktorý pre slovenských divákov pripravili Taliansky kultúrny inštitút a Slovenský filmový ústav. „Cieľom projektu je predstaviť činnosť talianskeho filmového archívu Cineteca di Bologna. Ide o jeden z najdôležitejších filmových archívov v Európe,“ hovorí Vanda Vacvalová zo Slovenského filmového ústavu - koordinátorka projektu, zdôrazňujúc: „Cineteca di Bologna je moderný filmový archív s rozsiahlym odborným záberom a s mnohými činnosťami smerujúcimi k šíreniu filmového dedičstva talianskej a svetovej kinematografie. Prezentácia univerzálnosti tejto inštitúcie pred slovenským publikom bude určite zaujímavou inšpiráciou a kultúrnym prínosom pre odbornú aj širokú verejnosť, ale napríklad i pre tých, ktorí sa chcú filmu venovať profesionálne.“ •

• Pozvanie na projekcie projektu Znovuobjavené filmové klenoty. • (• Zdroj: Slovenský filmový ústav •)

• Okrem januárovej projekcie Felliniho filmu Rím sa pre záujemcov z radov širokej verejnosti uskutoční v pondelok 10. februára o 11:00 hodine prezentácia činnosti filmového archívu Cineteca di Bologna a jeho festivalu Il Cinema Ritrovato - predstaví ich Guy Borlée, koordinátor filmového festivalu Il Cinema Ritrovato. Súčasťou prezentácie bude aj projekcia štyroch talianskych nemých filmov, ktoré boli rovnako ako Felliniho Rím zreštaurované v bolonských laboratóriách L‘Immagine Ritrovata. Večer o 18:00 hodine sa uskutoční aj projekcia digitálne reštaurovaného filmu Nezvyčajné vyšetrovanie (1970) režiséra Elia Petriho, ktorý získal Oscara pre najlepší cudzojazyčný film aj Veľkú cenu poroty na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. •

• Celý program projektu Znovuobjavené filmové klenoty • (• Zdroj: Slovenský filmový ústav •)

• "Slovenský filmový ústav a bolonský filmový archív Cineteca di Bologna sú našimi dlhoročnými partnermi, vďaka ktorým sa nám darí organizovať a rozvíjať aktivity v oblasti kinematografie. Preto sme sa potešili ponuke spolupodieľať sa na predstavení filmového archívu v Bologni slovenskému publiku,” hovorí o podujatí Znovuobjavené filmové klenoty Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu a pokračuje: „Z databázy klasických filmov, ktoré Cineteca di Bologna zreštaurovala a ponúka vo vynovenej digitalizovanej podobe, sme sa preto pri tejto príležitosti rozhodli ponúknuť dva filmové skvosty talianskej kinematografie.“ Federica Felliniho organizátori predstavujú ako jedného z najznámejších talianskych režisérov a Elia Petriho ako zabudnutého tvorcu, ktorý bol často pre svoje nekompromisné názory na politiku prehliadaný i zatracovaný. •

