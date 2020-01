Nastavujú zrkadlá spoločnosti

• Slovenská filmová distribučná spoločnosť Filmtopia v prvom štvrťroku 2020 uvedie do našich kín tri filmy, ktoré "tnú do živého." •

• Distribučná spoločnosť Filmtopia, ktorá sa už roky úspešne sústreďuje na uvádzanie obsahovo i umelecky hodnotných filmov a kinematografie pre náročnejšieho filmového diváka, vstúpila do roku 2020 po novom. "Vedenia spoločnosti Filmtopia sa ujala nová riaditeľka - Silvia Učňová Kapustová, ktorá má takmer dvadsaťročnú skúsenosť predovšetkým s menšou, klubovou scénou," hovorí Zuzana Golianová, public relations manažérka spoločnosti Filmtopia a dodáva:"Filmtopia do našich kín prinesie v provom štvrťroku 2020 tituly, ktoré témami mimoriadne rezonujú v našej spoločnosti. Bude to dokument Zuzany Piussi s názvom V hmle; je o súčasnej slovenskej justícii a o jej stave. Tento dokument príde do slovenských kín 13. februára - nedlho pred parlamentnými voľbami. Ďalší bude koprodukčný film Víta Klusáka a Barbory Chalupovej V sieti - ide o experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania detí na internete. Treťou novinkou je film Ivana Ostrochovského Služobníci s témou kolaborácie cirkvi s bývalým režimom. V portfóliu spoločnosti zostáva aj divácky veľmi úspešný projekt KineDok, zameraný na celoslovenskú alternatívnu distribúciu kreatívnych filmových dokumentov." •

• Silvia Učňová Kapustová • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• "Po takmer sedemnástich rokoch v klubovej distribúcii sa teším na novú výzvu, ktorú mi prináša prevzatie vedenia spoločnosti Filmtopia. Láka ma sloboda vo výbere filmových titulov a práca s nimi, ale i stretnutia s producentmi a tvorcami autorských filmov so spoločensko-umeleckým presahom. Filmtopia bude v ďalšom období prinášať do kín, do filmových klubov a do alternatívnych priestorov kvalitné slovenské aj zahraničné filmy, ktoré budú mať ambíciu byť niečím výnimočné a zároveň atraktívne pre nášho diváka. Rovnako ako filmy vybrala a zostavila som skvelý tím ľudí, ktorí mi na tejto ceste budú pomáhať. Som vďačná za príležitosti a filmárom, ktorí veria mojej práci," povedala Silvia Učňová Kapustová. •

• Záber z filmu Zuzany Piussi V hmle. • (• Foto: © Ultrafilm. Zdroj: © Filmtopia •)

• Ako prvý nový film od spoločnosti Filmtopia v tomto roku príde do slovenských kín dokument V hmle od režisérky Zuzany Piussi. Film s podtitulom 'slovenské cesty k spravodlivosti' bude mať distribučnú premiéru už 13. februára 2020. Vzhľadom na jeho tému je podľa režisérky dôležité, aby ho čo najviac ľudí videlo ešte pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Režisérka filmom kladie otázku: Prečo ľudia stále tak masívne nedôverujú slovenským súdom? a hľadá na ňu odpovede. Vo filme sa zaoberá dôsledkami toho, čo ukázala Threema. Cez konkrétne príbehy, dotýkajúce sa samotných sudcov, podnikateľov či bežných ľudí, film tematizuje dôsledky straty spravodlivosti zo slovenského života, čo je fatálne pre celý náš štát aj pre náš demokratický systém. •

• Záber z filmu Víta Klusáka a Barbory Chalupovej V sieti. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Druhým filmom od spoločnosti Filmtopia, ktorý vstúpi do slovenskej kinodistribúcie, je očakávaný film V sieti českej filmárskej dvojice Vít Klusák - Barbora Chalupová. Film sa začne v slovenských kinách premietať 5. marca 2020. Snímka ponúka zaujímavý, ale aj kontroverzný filmársky experiment, naliehavo - až alarmujúco otvárajúci stále tabuizovanú tému nielen sexuálneho zneužívania detí na internete. Popisok k filmu by mohol vyzerať aj takto:'3 herečky - 3 izby - 10 dní - 2 458 sexuálnych predátorov.' Tri dospelé herečky s detskými črtami tvárí dostávajú za úlohu, prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach, predstierať, že majú dvanásť rokov. Dokument následne vypovedá o strhujúcej dráme týchto troch hrdiniek - alias „dvanásťročných dievčat“ - od castingu až po osobné stretnutia, keď sa s predátormi vidia tvárou v tvár pod dohľadom ochranky a šiestich skrytých kamier. Taktiky pedofilných sexuálnych predátorov sa tak obracajú proti nim a z lovcov sa stávajú lovení. Film vznikol ako slovenská minoritná koprodukcia Petra Kerekeša. •

• Trojicu nových snímok z distribučnej spoločnosti Filmtopia uzatvára film Služobníci. Ide o koprodukčný film štyroch krajín: Slovenska, Rumunska, Česka a Írska. Film, ktorý príde do našich kín 19. marca 2020, režíroval Ivan Ostrochovský. Jeho dej sa odohráva v roku 1980: Michal a Juraj sú študenti bohosloveckej fakulty v totalitnom Československu. Pedagógovia, zo strachu aby škola nebola zrušená, formujú, "tvarujú" študentov do podoby vyhovujúcej vládnucej komunistickej strane. Každý z mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie s režimom, alebo sa dostane pod drobnohľad cirkevného odboru tajnej polície. •

• Záber z filmu Ivana Ostrochovského Služobníci. • (• Zdroj: © Filmtopia •)

• Do konca marca tohto roku bude pokračovať ponuka projektu KineDok 2019 - na začiatku apríla ju vystrieda tohtoročná kolekcia snímok. Ide o obľúbený medzinárodný projekt, ktorý sa od začiatku profiluje ako alternatívna filmová distribúcia kreatívnych dokumentov. Ročne prináša dvanásť až šestnásť filmov. •

