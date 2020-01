Blúdenie v justičnej hmle

• Vo štvrtok 13. februára uvedú kiná najnovší dokument režisérky Zuzany Piussi. Je dôležité vidieť ho pred parlamentnými voľbami. •

• Filmárka, dokumentaristka Zuzana Piussi v týchto dňoch intenzívne pracuje na dokončaní svojho najnovšieho dokumentu s názvom

V hmle

Film má podtitul 'slovenské cesty k spravodlivosti' a do slovenských kín sa dostane v premiére už vo štvrtok 13. februára 2020. Podľa jeho režisérky je, vzhľadom na tému, ktorú spracováva, veľmi dôležité, aby ho diváci videli ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré budú 29. februára 2020. Režisérka Zuzana Piussi v tomto dokumente kladie naliehavú otázku: Prečo ľudia stále tak masívne nedôverujú slovenským súdom? a hľadá na ňu podrobné, čo najpresnejšie odpovede. Vo filme sa tak zaoberá dôsledkami toho, čo ukázala kauza Threema. Cez konkrétne príbehy, týkajúce sa samotných sudcov, podnikateľov či bežných ľudí, film tematizuje dôsledky straty spravodlivosti zo slovenského života - čo je fatálne, osudové pre celý štát aj pre náš demokratický systém. Film, ktorý do slovenských kín uvedie distribučná spoločnosť Filmtopia, reflektuje aj procesy uzdravovania našej justície. •

• Záber z filmu V hmle. • (• Foto: © Ultrafilm. Zdroj: www.filmtopia.sk •)

• „Film ukazuje aj to, že rozklad justície je jedným z dôvodov, prečo ľudia volia antisystémové strany - s vierou, že tieto strany veci napravia. V skutočnosti im tieto strany nijako nepomôžu. Keby riadne fungovala naša justícia, tak by náš štát nemohla do takej veľkej miery ovládnuť oligarchia a mafiánske skupiny. Dôležité je dať do pozornosti ľudí i to, čo ponúkajú strany po voľbách v oblastiach spravovania štátu a justície osobitne,“ vysvetľuje Zuzana Piussi motivačné pozadie filmu. Treba vedieť aj to, že právo reprezentuje istú pevnú štruktúru spoločenských vzťahov. Keď je tento systém práva spochybnený, spoločnosť sa ocitá v hmle. Zhodou okolností - 'Hmla' je aj názov policajnej akcie, ktorá vyšetruje korupciu sudcov - a tú odhalila aplikácia Threema v mobile Mariana Kočnera. •

• Záber z filmu V hmle. • (• Foto: © Ultrafilm. Zdroj: www.filmtopia.sk •)

• Filmárka Zuzana Piussi sa problémami bezprávia v právnom štáte zaoberala už v roku 2011 - v dokumente Nemoc tretej moci, ale ani po uplynutí ďalších deviatich rokov nedošlo vo vnútri justície k zásadným zmenám. A to sa týka aj vnímania dôveryhodnosti a nezávislosti justície, súdnictva širokou verejnosťou. Film by mal pomôcť verejným diskusiám o stave slovenskej justície a vyvolať tlaky na potrebné zmeny, keďže doterajšia história nášho demokratického štátu potvrdila, že kľúčovým problémom nie sú zákony a vybavenosť súdov, ale ľudia, ktorí súdnu moc na Slovensku vykonávajú. „Film Nemoc tretej moci som nakrúcala so sudcami, ktorí sa postavili proti Štefanovi Harabinovi. Dnes, po deviatich rokoch, už Harabin neovláda slovenskú justíciu, ale dôveryhodnosť súdnictva je veľmi nízka: až traja zo štyroch ľudí nedôverujú v slovenské súdy. Film o justícii vtedy aj dnes iniciovala sudkyňa Katarína Javorčíková, ktorá bola prezidentkou združenia Za otvorenú justíciu a spolu s ďalšími sudcami bojuje za skutočne fungujúcu justíciu. Pred niekoľkými mesiacmi sa rozhodla prerušiť svoju činnosť sudcu. Napísala článok, kde v piatich bodoch vysvetľuje svoje rozhodnutie. Do toho prišla Threema a odhalila to, čo niektorí sudcovia zo združenia Za otvorenú justíciu už dávno kritizovali. Navonok to vyzerá ako kríza, ale v skutočnosti je to možnosť na očistu nášho súdnictva, a zároveň je to chvíľa, kedy môže vzniknúť film, ktorý to tematizuje a môže tejto očiste pomôcť. O niektorých konkrétnych veciach sa ale ešte nedá hovoriť, aby som nenarušila posledné natáčanie filmu,” doplnila Zuzana Piussi. •

• Záber z filmu V hmle. • (• Foto: © Ultrafilm. Zdroj: www.filmtopia.sk •)

• V hmle •

Réžia: Zuzana Piussi

Scenár: Zuzana Piussi

Námet: Katarína Javorčíková (emeritná sudkyňa)

Dramaturgia: Vít Janeček

Kamera: Miro Remo

Strih: Šimon Špidla

Zvuk: Adam Matej

Producenti: Zuzana Piussi - Ultrafilm, Mário Homolka - Leon Production

Distribúcia filmu: Filmtopia --- link

• Zuzana Piussi • (• Zdroj: © Česká tisková kancelář - www.ctk.cz •)

• Zuzana Piussi (1971) svojou tvorbou prináša odvážny a originálny pohľad na javy a dianie v spoločnosti - okrem iných vo filmoch: Nemoc tretej moci (2011), Krehká identita (2012) a vo filmoch z ostatného obdobia: Obliehanie mesta (2019), ktorý na kremnickom prípade tematizuje všeobecné aspekty zápasu komunít s veľkými ťažobnými spoločnosťami, a Univerzity a svoboda (2019) o patológiách v priestore univerzít v čase mystifikácie a komercionalizácie vzdelania. Posledné dva filmy vytvorila spolu s Vítom Janečkom. Vlani odpremiérovala aj film Ukradnutý štát, ktorý sa snaží odkývať mechanizmy, vytvárajúce kauzy a posuny informácií. Filmárka symbolicky 17. novembra 2018 voľne sprístupnila na internete svoje dokumenty, a to s jediným cieľom - aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. •

