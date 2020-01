Music & Film ~ 1 / 2020

• V novom roku pokračuje divácky obľúbený a úspešný cyklus Music & Film v Kine Lumière - intímnou filmovo-hudobnou esejou. •

Úspešný a obľúbený cyklus Music & Film v známom bratislavskom Kine Lumière pokračuje aj v roku 2020. Onedlho, už

v utorok 14. januára 2020 o 20:30 hodine

uvedie film



PJ Harvey: A Dog Called Money



! ! ! Ide o jedinú projekciu na Slovensku ! ! !

• Plagát na film PJ Harvey: A Dog Called Money • (• Zdroj: Kino Lumière - www.kino-lumiere.sk •)

• Polly Jean Harvey, MBE (9. október 1969, Bridport, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) je anglická speváčka, multiinštrumentalistka, hudobná skladateľka - autorka piesní aj textov, popredná predstaviteľka britského alternatívneho rocku, držiteľka Radu Britského impéria. V začiatkoch svojej hudobnej, umeleckej kariéry účinkovala v skupinách Automatic Dlamini (1988 - 1991) a PJ Harvey Trio (1991 - 1993). So skupinou PJ Harvey Trio vydala dva albumy: Dry (1992) a Rid Of Me (1993). Od roku 1993 nahráva, vystupuje ako sólistka, ktorá vydala zatiaľ sedem albumov; ostatný, s názvom The Hope Six Demolition Project, vyšiel v roku 2016. PJ Harvey je držiteľkou mnohých hudobných cien a ocenení - dvakrát bola nominovaná na osem cien Brit Award, sedemkrát na cenu Grammy, časopis Rolling Stone ju v roku 1992 označil za Najlepšieho nového umelca a speváčku roka a v roku 1995 za Umelca roka. Album Rid Of Me je zaradený medzi 500 najlepších albumov všetkých čias. V roku 2011 PJ Harvey získala britské Ocenenie za mimoriadny prínos k hudbe a v roku 2013 jej britská kráľovná udelila Rad Britského impéria za služby v oblasti hudby. •

• PJ Harvey • (• Foto: Maria Mochnacz. Zdroj: www.nbhap.com •)

• Film A Dog Called Money mal svetovú premiéru na berlínskom Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale 2019. Nie je to 'klasický' hudobný film v zmysle koncertného záznamu alebo životopisného príbehu umelkyne. PJ Harvey v rokoch 2011 až 2014 sprevádzala filmára a oceňovaného fotografa Seamusa Murphyho na jeho reportážnych cestách do Kosova, do Afganistanu a do USA - do chudobných štvrtí Washingtonu D.C. Všade sa stretávali s ľuďmi, žijúcimi na periférii, postihnutými násilím, vojnami, biedou, odlúčením, samotou aj osamelosťou. On nakrúcal a fotografoval - ona zaznamenávala slová. Po návrate domov sa tieto slová menili na básne, potom na piesne - až napokon vznikol album The Hope Six Demolition Project (2016). Nahrával sa v špeciálne upravenom priestore hudobného štúdia, okolo ktorého bolo sklo, priehľadné len smerom dnu. Hudobníci tak mali nerušený pokoj na prácu a diváci získali neopakovateľný zážitok zo sledovania vzniku albumu. "Keď si štúdiovú platňu PJ Harvey The Hope Six Demolition Project pustíte doma po projekcii filmu PJ Harvey: A Dog Called Money, už ju budete vnímať inak ako predtým - a to aj preto, lebo film nie je dokumentom o PJ Harvey, ale skôr je to filmová esej o kreatívnom procese, intímna obrazová a hudobná cesta do najtvorivejších chvíľ umeleckej práce ikonickej umelkyne, ktorej tvorba veľa znamená pre súčasnosť hudobného umenia. Film nie je žiadnym 'politickým kinom' a nie je ani portrétom - profilom PJ Harvey. Je to film o jednom z diel, z albumov PJ Harvey - originálne, veľmi zaujímavo mapujúci proces jeho tvorby od začiatku do konca," hovorí Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film v Kine Lumière. •

• PJ Harvey vo filme A Dog Called Money. • (• Zdroj: © Pulse Films - www.pulsefilms.com •)

• 1. uputávka na film A Dog Called Money (1:26 min). •

video //www.youtube.com/embed/mBRnlCQ35RQ

• 2. uputávka na film A Dog Called Money (1:28 min). •

video //www.youtube.com/embed/hU5rf6RbjOE

• Kino Lumière, Špitálska ulica 4, Bratislava •

• 14. január 2020 o 20:30 hodine •

• PJ Harvey: A Dog Called Money •

• Írsko / Spojené kráľovstvo, 2019 • 90 minút • MP 12 •

• Réžia: Seamus Murphy •

• (v pôvodnom znení - anglicky - s českými titulkami) •

• Kino Lumière - program, predpredaj lístkov, informácie... --- link. •

• PJ Harvey - oficiálna webstránka --- link. •

video //www.youtube.com/embed/3wl_C1DiTg8

video //www.youtube.com/embed/UFHNrsIbwMk